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Власти Британии отказались отказались финансировать дальше "эфиопских Spice Girls"

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Старый Сегодня, 19:14
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,707
Благодарностей: 540
КП: 0.109
Власти Британии отказались отказались финансировать дальше "эфиопских Spice Girls"


В 2013 году в Эфиопии была организована музыкальная группа c 5 девушками-солистками. Группа Ягна (Yegna) своими выступлениями собиралась привлечь внимание к вопросам миграции, насилия в семье, подростковой беременности и принудительным бракам.

В том же, 2013 году, группа участвуя в проекте GirlHub, получила финансовую помощь от британского Департамента по международному развитию (DFID) и размер этой помощи тогда составил ни много ни мало, а $5 млн. Получили они эту помощь, поскольку приняли участие в проекте, который называется Girl Effect, и в котором помимо DFID участвует и знаменитая фирма Nike. Две разные организации тогда объединили усилия, чтобы положительно влиять на культуру Эфиопии и попутно объяснять миру проблемы существующие в этом обществе.

В итоге, по эфиопским меркам эта группа за 3 с лишним года достигла неплохих результатов. Солистки каждую неделю в течение часа проводят своё музыкальное шоу, записываются музыкальные клипы, их менеджеры открыли канал группы на YouTube, периодически бывают концерты, хотя в стране практически идёт война.

Однако британскому таблоиду Дейли Мейл (Daily Mail) через свои источники удалось узнать, что недавно группа получила финансирование на сумму в размере ещё 6,4 млн долл. США. В итоге всё это привело к скандалу в британском правительстве. Многие члены правительства, как и журналисты Дейли Мейл говорят, что такое финансирование: - это просто деньги на ветер. Один из депутатов британского парламента выразилась на этот счет более точнее: "Конечно, это красиво тратить деньги на музыку и на этих девушек, однако эти действия не соразмерны со многими нашими остальными проектами, где средства идут на то, чтобы миллионы детей ходили бы в школу и получали бы бесплатно учебники, ну или например, другие миллионы детей получили бы спасительную вакцину и остались живы. Как я полагаю, то большинство британцев именно за такие действия под которые заложена разумная основа, а не за что чтобы средства шли на тщеславную суету."

Сказано - сделано. Британское правительство решило прекратить финансирование этой эфиопской поп-группы ради более рачительного расходования средств выделяемых на помощь бедным странам.

К этому можно добавить, что сейчас та же Эфиопия занимает 2-е место (после Пакистана) по сумме получаемой от Британии помощи - 441 мнл долл. США за 2015 г. А всего из карманов британских налогоплательщиков на помощь бедным странам идёт около 14 млрд долл. США ежегодно. Однако экономические проблемы, которые не обходят стороной и британские острова и тут сказали своё "веское" слово: - за каждый фунт надо давать отчёт. Такое вот сложное время. Теперь девушкам придется пробиваться самим на эфиопской сцене.

Те, кто хочет ознакомится с творчеством певиц могут взглянуть на их самый известный

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https://text.ru/antiplagiat/5872551dc463a
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OPLOTT вне форума  
Старый Сегодня, 19:34
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.11.2016
Сообщений: 917
Благодарностей: 67
КП: 0.087
Re: Власти Британии отказались отказались финансировать дальше "эфиопских Spice Girls
5 млн долларов за вот это? Подарили бы мне, я тоже так умею танцевать). На самом деле, я думаю, они таким образом пытались поддержать инициативу в бедной стране.
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Арлекино на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 19:49
#3
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,707
Благодарностей: 540
КП: 0.109
Автор темы Re: Власти Британии отказались отказались финансировать дальше "эфиопских Spice Girls
Цитата:
Сообщение от Арлекино Посмотреть сообщение
5 млн долларов за вот это? Подарили бы мне, я тоже так умею танцевать).
Если шутить по этому поводу, то тогда вам требуется еще 4 таких человека и всё - вам будет обеспечена британская поддержка. Единственно надо будет взять эфиопское гражданство. Для надежности так сказать
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OPLOTT вне форума  
Старый Сегодня, 20:03
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.11.2016
Сообщений: 917
Благодарностей: 67
КП: 0.087
Re: Власти Британии отказались отказались финансировать дальше "эфиопских Spice Girls
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Если шутить по этому поводу, то тогда вам требуется еще 4 таких человека и всё - вам будет обеспечена британская поддержка. Единственно надо будет взять эфиопское гражданство. Для надежности так сказать
Точно. Но 4 африканских девушки я явно найду дешевле, чем за пару миллионов долларов. Кстати, там не сказано, что девушки имеют эфиопское гражданство, может они просто трудовые мигранты и там проживают?
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Арлекино на форуме  
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