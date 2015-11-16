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Власти Британии отказались отказались финансировать дальше "эфиопских Spice Girls"



В 2013 году в Эфиопии была организована музыкальная группа c 5 девушками-солистками. Группа Ягна (Yegna) своими выступлениями собиралась привлечь внимание к вопросам миграции, насилия в семье, подростковой беременности и принудительным бракам.



В том же, 2013 году, группа участвуя в проекте GirlHub, получила финансовую помощь от британского Департамента по международному развитию (DFID) и размер этой помощи тогда составил ни много ни мало, а $5 млн. Получили они эту помощь, поскольку приняли участие в проекте, который называется Girl Effect, и в котором помимо DFID участвует и знаменитая фирма Nike. Две разные организации тогда объединили усилия, чтобы положительно влиять на культуру Эфиопии и попутно объяснять миру проблемы существующие в этом обществе.



В итоге, по эфиопским меркам эта группа за 3 с лишним года достигла неплохих результатов. Солистки каждую неделю в течение часа проводят своё музыкальное шоу, записываются музыкальные клипы, их менеджеры открыли канал группы на YouTube, периодически бывают концерты, хотя в стране практически идёт война.



Однако британскому таблоиду Дейли Мейл (Daily Mail) через свои источники удалось узнать, что недавно группа получила финансирование на сумму в размере ещё 6,4 млн долл. США. В итоге всё это привело к скандалу в британском правительстве. Многие члены правительства, как и журналисты Дейли Мейл говорят, что такое финансирование: - это просто деньги на ветер. Один из депутатов британского парламента выразилась на этот счет более точнее: "Конечно, это красиво тратить деньги на музыку и на этих девушек, однако эти действия не соразмерны со многими нашими остальными проектами, где средства идут на то, чтобы миллионы детей ходили бы в школу и получали бы бесплатно учебники, ну или например, другие миллионы детей получили бы спасительную вакцину и остались живы. Как я полагаю, то большинство британцев именно за такие действия под которые заложена разумная основа, а не за что чтобы средства шли на тщеславную суету."



Сказано - сделано. Британское правительство решило прекратить финансирование этой эфиопской поп-группы ради более рачительного расходования средств выделяемых на помощь бедным странам.



К этому можно добавить, что сейчас та же Эфиопия занимает 2-е место (после Пакистана) по сумме получаемой от Британии помощи - 441 мнл долл. США за 2015 г. А всего из карманов британских налогоплательщиков на помощь бедным странам идёт около 14 млрд долл. США ежегодно. Однако экономические проблемы, которые не обходят стороной и британские острова и тут сказали своё "веское" слово: - за каждый фунт надо давать отчёт. Такое вот сложное время. Теперь девушкам придется пробиваться самим на эфиопской сцене.



Те, кто хочет ознакомится с творчеством певиц могут взглянуть на их самый известный клип клип

Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5872551dc463a В 2013 году в Эфиопии была организована музыкальная группа c 5 девушками-солистками. Группа Ягна (Yegna) своими выступлениями собиралась привлечь внимание к вопросам миграции, насилия в семье, подростковой беременности и принудительным бракам.В том же, 2013 году, группа участвуя в проекте GirlHub, получила финансовую помощь от британского Департамента по международному развитию (DFID) и размер этой помощи тогда составил ни много ни мало, а $5 млн. Получили они эту помощь, поскольку приняли участие в проекте, который называется Girl Effect, и в котором помимо DFID участвует и знаменитая фирма Nike. Две разные организации тогда объединили усилия, чтобы положительно влиять на культуру Эфиопии и попутно объяснять миру проблемы существующие в этом обществе.В итоге, по эфиопским меркам эта группа за 3 с лишним года достигла неплохих результатов. Солистки каждую неделю в течение часа проводят своё музыкальное шоу, записываются музыкальные клипы, их менеджеры открыли канал группы на YouTube, периодически бывают концерты, хотя в стране практически идёт война.Однако британскому таблоиду Дейли Мейл (Daily Mail) через свои источники удалось узнать, что недавно группа получила финансирование на сумму в размере ещё 6,4 млн долл. США. В итоге всё это привело к скандалу в британском правительстве. Многие члены правительства, как и журналисты Дейли Мейл говорят, что такое финансирование: - это просто деньги на ветер. Один из депутатов британского парламента выразилась на этот счет более точнее: "Конечно, это красиво тратить деньги на музыку и на этих девушек, однако эти действия не соразмерны со многими нашими остальными проектами, где средства идут на то, чтобы миллионы детей ходили бы в школу и получали бы бесплатно учебники, ну или например, другие миллионы детей получили бы спасительную вакцину и остались живы. Как я полагаю, то большинство британцев именно за такие действия под которые заложена разумная основа, а не за что чтобы средства шли на тщеславную суету."Сказано - сделано. Британское правительство решило прекратить финансирование этой эфиопской поп-группы ради более рачительного расходования средств выделяемых на помощь бедным странам.К этому можно добавить, что сейчас та же Эфиопия занимает 2-е место (после Пакистана) по сумме получаемой от Британии помощи - 441 мнл долл. США за 2015 г. А всего из карманов британских налогоплательщиков на помощь бедным странам идёт около 14 млрд долл. США ежегодно. Однако экономические проблемы, которые не обходят стороной и британские острова и тут сказали своё "веское" слово: - за каждый фунт надо давать отчёт. Такое вот сложное время. Теперь девушкам придется пробиваться самим на эфиопской сцене.Те, кто хочет ознакомится с творчеством певиц могут взглянуть на их самый известныйСпециально для mmgp.ru

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