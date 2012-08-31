Анна Чернобай Скайп: cher777889



Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,097 Благодарностей: 477 КП: 0.428

Будущее наших городов? Это блокчейн





В качестве примера возьмём блокчейн и экономику совместного потребления. Объединение этих двух сил позволит выбить почву из под ног таких устоявшихся компаний, как Uber и Airbnb. Успех этих компаний во многом связан с возможностью использования тех активов, которые были уже оплачены людьми. Для этого компании настраивают свои цифровые платформы, которые позволяют использовать «избыточную мощность», полагаясь на других людей, которые предоставляют услуги.



То же самое относится и к другим компаниям, которые называют себя представителями «экономики совместного потребления», они действуют просто как агрегаторы и собирают сливки сверху. Попутно с этим они собирают данные, которые представляют ценность для коммерческого использования.



Можно ли бросить вызов этой модели бизнеса и исправить её в ползу тех, кто предоставляет услуги, создавая тем самым реальную стоимость? Может ли технология использоваться для того, чтобы обойтись без третьей стороны и дать возможность для прямого сотрудничества в одноранговой сети, структура управления которой будет распределённой? На что похож рынок, «принадлежащий его узлам» и «управляемый его узлами»? Технология блокчейна может стать ответом.



В чём состоят отличия блокчейна?



Вы можете смело думать о блокчейне, как о Интернет второго поколения – и это преобразование Интернета из сети для передачи информации в сеть, передающую стоимость. Блокчейн позволяет поставщикам и потребителям – в том числе конкурентам – совместно использовать децентрализованный цифровой реестр, который поддерживает сеть компьютеров, не имеющая центрального узла.



Активы, которые могут переноситься через блокчейн, бывают финансовыми, юридическими, физическими или электронными. Ни у одной из сторон нет возможности вмешаться в записи – сложные алгоритмы гарантируют честность всех, гарантируя целостность данных и аутентификацию транзакций.



Как работает блокчейн



Однако влияние блокчейна выходит за пределы финансовых услуг и транзакций. Его реальная стоимость заключается в возможности создания доверительных отношений между участниками и ускоренной передачи власти от централизованных организаций к распределённым сетям, где происходит сотрудничество между узлами.



Влияние может оказаться глубоким: централизованные учреждения, действующие в качестве посредников для транзакций, в которых передаётся стоимость, рискуют стать не нужными, так как те же самые услуги станут доступными через блокчейн при помощи взаимодействия между узлами. Блокчейн даёт поставщикам услуг способ сотрудничать и получать для себя увеличенную долю в прибыли. Умные агенты на блокчейне могут делать примерно то же, что делают сейчас службы агрегаторов.



Протокол технологии, который обеспечивает доверие между участниками, позволяет автономным ассоциациям создаваться и управляться теми же самыми людьми, которые создают стоимость. Все доходы сервисов минус накладные расходы, могут идти участникам, которые также управляют платформой и принимают решения. Доверие не обеспечивается третьей стороной, оно обеспечивается защищённым шифрованием, позволяющим достичь согласия.



Трансформация уже началась

У нас уже есть примеры того, как действует эта технология. Arcade City, международное сообщество одноранговых служб, планирует предлагать услугу совместного пользования автомобилем, причём услуга будет основана на блокчейне. Чтобы отправиться в поездку, пользователь покупает цифровую валюту (известную как токены), создаёт предложение и вносит средства для оплаты поездки. Водитель, которого устраивает предложение, соглашается предоставить услугу и подбирает пассажира. Блокчейн передаёт водителю средства, как только пользователь подтверждает завершение поездки.



Arcade City будет тестировать свою систему на протяжении трёх лет, пока она не станет полностью децентрализованной и децентразлизованно управляемой. Такая же концепция использования распределённого реестра может найти применение во многих других областях жизни современного города.



Например, связанный с энергетикой стартап в австралийском городе Перт рассматривает одноранговое технологическое решение, которое позволит потребителям продвать избытки электрической энергии, например, полученной от солнечныйх панелей, через блокчейн. Умный код регулирует отношения поставщиков и потребителей без необходимости вмешательства поставщика услуг.



По-прежнему больше вопросов, чем ответов



Технология блокчейна и экосистема вокруг неё быстро развиваются, однако создают больше вопросов, чем ответов. Каким образом мы установим систему прозрачного управления, чтобы гарантировать долговечность блокчейна? Что можно сказать о безопасности, скорости, стоимости, и, что ещё более важно, регулировании?



Как и в случае с другими прорывными технологиями, здесь будут победители и проигравшие. Если технологией можно будет успешно управлять и она позволит масштабируемый рост, она могла бы очень хорошо преобразовать установившиеся нормы и преобразовать общество. Большие массивы данных, которые сегодня производят пользователи, перейдут из под контроля компаний под контроль людей. В мире, который управляется блокчейнами, пользователи сумеют превращать в деньги свои собственные данные.



Узнав, когда и как использовать в своих интересах эту технологию, мы получим возможность создания цифровых платформ для целых городов. Блокчейн превратится в операционную систему города, невидимую и вездесущую, делающую проще доступ граждан к услугам, товарам и экономическим возможностям.



На сегодняшний день технология всё ещё должна созреть. И ещё не известно, будут ли ожидания соответствовать действительности. Однако во многих отношениях её развитие повторяет развитие Интернета в середине 1990-х годов. Тогда не многие люди предсказали бы, какое значение приобретёт эта глобальная сеть. Могли бы мы понять 20 лет назад, что Интернет поможет создавать стоимость?



Сейчас мы находимся с блокчейном именно в этой точке. Сила этого преобразования становится более востребованной по мере того, как шумиха проходит и мы начинаем подбираться к реальным возможностям.



Источник Многие тенденции на горизонте предлагают возможности для изменения облика наших городов. Приводя примеры самоуправляемого транспорта и экономики совместного потребления с помощью облачных вычислений и технологий блокчейна, вы видим, что каждое из этих новшеств является значимым само по себе. Однако когда силы различных технологий сходятся вместе, возникают настоящие ценности и инновации.В качестве примера возьмём блокчейн и экономику совместного потребления. Объединение этих двух сил позволит выбить почву из под ног таких устоявшихся компаний, как Uber и Airbnb. Успех этих компаний во многом связан с возможностью использования тех активов, которые были уже оплачены людьми. Для этого компании настраивают свои цифровые платформы, которые позволяют использовать «избыточную мощность», полагаясь на других людей, которые предоставляют услуги.То же самое относится и к другим компаниям, которые называют себя представителями «экономики совместного потребления», они действуют просто как агрегаторы и собирают сливки сверху. Попутно с этим они собирают данные, которые представляют ценность для коммерческого использования.Можно ли бросить вызов этой модели бизнеса и исправить её в ползу тех, кто предоставляет услуги, создавая тем самым реальную стоимость? Может ли технология использоваться для того, чтобы обойтись без третьей стороны и дать возможность для прямого сотрудничества в одноранговой сети, структура управления которой будет распределённой? На что похож рынок, «принадлежащий его узлам» и «управляемый его узлами»? Технология блокчейна может стать ответом.Вы можете смело думать о блокчейне, как о Интернет второго поколения – и это преобразование Интернета из сети для передачи информации в сеть, передающую стоимость. Блокчейн позволяет поставщикам и потребителям – в том числе конкурентам – совместно использовать децентрализованный цифровой реестр, который поддерживает сеть компьютеров, не имеющая центрального узла.Активы, которые могут переноситься через блокчейн, бывают финансовыми, юридическими, физическими или электронными. Ни у одной из сторон нет возможности вмешаться в записи – сложные алгоритмы гарантируют честность всех, гарантируя целостность данных и аутентификацию транзакций.Однако влияние блокчейна выходит за пределы финансовых услуг и транзакций. Его реальная стоимость заключается в возможности создания доверительных отношений между участниками и ускоренной передачи власти от централизованных организаций к распределённым сетям, где происходит сотрудничество между узлами.Влияние может оказаться глубоким: централизованные учреждения, действующие в качестве посредников для транзакций, в которых передаётся стоимость, рискуют стать не нужными, так как те же самые услуги станут доступными через блокчейн при помощи взаимодействия между узлами. Блокчейн даёт поставщикам услуг способ сотрудничать и получать для себя увеличенную долю в прибыли. Умные агенты на блокчейне могут делать примерно то же, что делают сейчас службы агрегаторов.Протокол технологии, который обеспечивает доверие между участниками, позволяет автономным ассоциациям создаваться и управляться теми же самыми людьми, которые создают стоимость. Все доходы сервисов минус накладные расходы, могут идти участникам, которые также управляют платформой и принимают решения. Доверие не обеспечивается третьей стороной, оно обеспечивается защищённым шифрованием, позволяющим достичь согласия.У нас уже есть примеры того, как действует эта технология. Arcade City, международное сообщество одноранговых служб, планирует предлагать услугу совместного пользования автомобилем, причём услуга будет основана на блокчейне. Чтобы отправиться в поездку, пользователь покупает цифровую валюту (известную как токены), создаёт предложение и вносит средства для оплаты поездки. Водитель, которого устраивает предложение, соглашается предоставить услугу и подбирает пассажира. Блокчейн передаёт водителю средства, как только пользователь подтверждает завершение поездки.Arcade City будет тестировать свою систему на протяжении трёх лет, пока она не станет полностью децентрализованной и децентразлизованно управляемой. Такая же концепция использования распределённого реестра может найти применение во многих других областях жизни современного города.Например, связанный с энергетикой стартап в австралийском городе Перт рассматривает одноранговое технологическое решение, которое позволит потребителям продвать избытки электрической энергии, например, полученной от солнечныйх панелей, через блокчейн. Умный код регулирует отношения поставщиков и потребителей без необходимости вмешательства поставщика услуг.Технология блокчейна и экосистема вокруг неё быстро развиваются, однако создают больше вопросов, чем ответов. Каким образом мы установим систему прозрачного управления, чтобы гарантировать долговечность блокчейна? Что можно сказать о безопасности, скорости, стоимости, и, что ещё более важно, регулировании?Как и в случае с другими прорывными технологиями, здесь будут победители и проигравшие. Если технологией можно будет успешно управлять и она позволит масштабируемый рост, она могла бы очень хорошо преобразовать установившиеся нормы и преобразовать общество. Большие массивы данных, которые сегодня производят пользователи, перейдут из под контроля компаний под контроль людей. В мире, который управляется блокчейнами, пользователи сумеют превращать в деньги свои собственные данные.Узнав, когда и как использовать в своих интересах эту технологию, мы получим возможность создания цифровых платформ для целых городов. Блокчейн превратится в операционную систему города, невидимую и вездесущую, делающую проще доступ граждан к услугам, товарам и экономическим возможностям.На сегодняшний день технология всё ещё должна созреть. И ещё не известно, будут ли ожидания соответствовать действительности. Однако во многих отношениях её развитие повторяет развитие Интернета в середине 1990-х годов. Тогда не многие люди предсказали бы, какое значение приобретёт эта глобальная сеть. Могли бы мы понять 20 лет назад, что Интернет поможет создавать стоимость?Сейчас мы находимся с блокчейном именно в этой точке. Сила этого преобразования становится более востребованной по мере того, как шумиха проходит и мы начинаем подбираться к реальным возможностям.

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