Dieselinvest - dieselinvest.com

Я не владелец и не администратор проекта. Информация представлена для ознакомления и обсуждения.
Старт: 03.12.2016
Описание HYIP:
Развивающаяся компания,которая ведёт свою деятельность на территории Российской Федерации.
Компания занимается переработкой рапсовых культур в дизельное топливо,что в конечном итоге даёт максимально выгодный результат по сравнению с переработкой нефти.
Маркетинг:
50$ каждому пользователю для ознакомления с системой сроком на 5 дней,после этого сумма бонуса сгорает,а доход от бонусных средств остаёться на вашем балансе.
-Плавающий процент (1%-7%) в день все 7 дней в неделю.
-Срок депозита-45 дней (по истечении срока,сумма депозита так же доступна к выводу)
-Минимальная сумма депозита-20$.
-Минимальная сумма вывода средств-20$.
Партнёрская программа:
-1-уровневая партнёрская программа-12%.
Платёжные системы:
-На данный момент платёжная система только PAYEER.
Вывод средств происходит в автоматическом режиме (мгновенно).
Скрипт и дизайн простой, но функциональный. Есть чат, видят его все.
Благополучно пережил новогодние праздники и продолжает платить.
Мой вклад:
Выплата:
Ознакомиться с проектом.
P.S. Удивился не увидев тут темы по этому проекту, тема из архива 2007 года не в счёт.