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Dieselinvest - dieselinvest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:56
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 1,464
Благодарностей: 140
КП: 0.001
Dieselinvest - dieselinvest.com
Я не владелец и не администратор проекта. Информация представлена для ознакомления и обсуждения.

Старт: 03.12.2016

Описание HYIP:
Развивающаяся компания,которая ведёт свою деятельность на территории Российской Федерации.
Компания занимается переработкой рапсовых культур в дизельное топливо,что в конечном итоге даёт максимально выгодный результат по сравнению с переработкой нефти.

Маркетинг:
50$ каждому пользователю для ознакомления с системой сроком на 5 дней,после этого сумма бонуса сгорает,а доход от бонусных средств остаёться на вашем балансе.
-Плавающий процент (1%-7%) в день все 7 дней в неделю.
-Срок депозита-45 дней (по истечении срока,сумма депозита так же доступна к выводу)
-Минимальная сумма депозита-20$.
-Минимальная сумма вывода средств-20$.

Партнёрская программа:
-1-уровневая партнёрская программа-12%.

Платёжные системы:
-На данный момент платёжная система только PAYEER.
Вывод средств происходит в автоматическом режиме (мгновенно).

Скрипт и дизайн простой, но функциональный. Есть чат, видят его все.
Благополучно пережил новогодние праздники и продолжает платить.

Мой вклад:


Выплата:


Ознакомиться с проектом.

P.S. Удивился не увидев тут темы по этому проекту, тема из архива 2007 года не в счёт.
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Максим Николаевич на форуме  
Старый Сегодня, 17:11
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 6,610
Благодарностей: 3,935
КП: 0.047
Re: Dieselinvest - dieselinvest.com
Цитата:
Сообщение от Максим Николаеви... Посмотреть сообщение
Срок депозита-45 дней
Это не срок - это приговор .

Принесли на отпевание .
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alienwolf на форуме  
Старый Сегодня, 17:16
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 4,920
Благодарностей: 4,362
КП: 0.341
Re: Dieselinvest - dieselinvest.com
Цитата:
Сообщение от Максим Николаеви... Посмотреть сообщение
Минимальная сумма вывода средств-20$.
Смысла от бонуса вообще нет ,
Цитата:
Сообщение от Максим Николаеви... Посмотреть сообщение
50$ каждому пользователю для ознакомления с системой сроком на 5 дней,после этого сумма бонуса сгорает,а доход от бонусных средств остаёться на вашем балансе.
__________________
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Дмитрий Васьков на форуме  
Старый Сегодня, 17:17
#4
Любитель
 
Имя: Димон
Пол: Мужской
Возраст: 30
Адрес: Украина,Николаев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.05.2014
Сообщений: 187
Благодарностей: 242
КП: 0.000
Re: Dieselinvest - dieselinvest.com
Да,набор картинок с музыкой,впечатляет!

ну и вот это тоже жесть Зарегистрируйся и получи бонус 50$ на свой депозит


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wxw1986 на форуме  
Старый Сегодня, 17:27
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 1,464
Благодарностей: 140
КП: 0.001
Автор темы Re: Dieselinvest - dieselinvest.com
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Васьков Посмотреть сообщение
Смысла от бонуса вообще нет ,
А Вы хотели вывести прибыль с бонуса ничего при этом не вложив? И разорить проект?
Задумка правильная, прибыль с бонуса за 5 дней - 12,5$ .
Что бы вывести нужно пополнить на 20, пополните и захочется всю сумму вложить, что бы получать ежедневно больше, чем если бы вложили только свои.

Цитата:
Сообщение от alienwolf Посмотреть сообщение
Это не срок - это приговор .

Принесли на отпевание .
Если бы хотели "отпеться", то думаю, выгоднее было бы после нового года не платить.


Цитата:
Сообщение от wxw1986 Посмотреть сообщение
ну и вот это тоже жесть Зарегистрируйся и получи бонус 50$ на свой депозит
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MasterCard за 5$. СНИМАТЬ $ анонимно даже в Беларуси. Обслуживание 0$
Максим Николаевич на форуме  
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