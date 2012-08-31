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Стартап LendingRobot запустит автоматический хедж-фонд на блокчейне

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#1
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Стартап LendingRobot запустит автоматический хедж-фонд на блокчейне

Американский стартап Bellevue запускает автоматический хедж-фонд, который будет скупать долги у интернет-кредиторов при помощи технологии блокчейна. Проект объединяет в себе три самых популярных направления финансово-технологического сектора: интернет-кредитование, роботов-консультантов и криптовалюту биткоин. Компания Algorithmic Inc., осуществляющая деятельность под именем LendingRobot, планирует получать прибыль в размере 7.5% от суммы невозвратов.

Сервис стартовал в 2012 году с автоматизации покупок кредитов розничными инвесторами у Lending Club Corp и других интернет-кредиторов. В настоящее время сервис насчитывает более 6 000 клиентов с активами на общую сумму более 110 миллионов долларов.
Алгоритмы LendingRobot будут автоматически перемещать средства инвесторов между четырьмя опциями, основанными на толерантности риска и инвестиционном горизонте - способе, при помощи которого «роботы-консультанты» наподобие Betterment LLC перебалансируют портфели в обмен на торгуемые фонды. Данные опций будут записываться в блокчейн.

Исполнительный директор LendingRobot Эммануэль Марот (Emmanuel Marot), ранее сооснователь компании мобильного поиска, впоследствии проданной корпорации Microsoft, говорит, что хранение данных в распределённом реестре должно успокоить инвесторов, поскольку он разработан с защитой от воровства.

В прошлом году, после того как Lending Club пришлось перераспределить прибыль из-за изменения данных о кредитах, интернет-кредитование понесло убытки. После этого компания сменила исполнительного директора и предприняла меры по оптимизации внутреннего контроля.
Новый хедж-фонд принадлежит к числу нескольких проектов, которым удалось объединить совершенно разные технологии. Так, компания интернет-кредитования Social Finance, которая начала свою деятельность в 2011 году с рефинансирования студенческих кредитов в интернете, недавно расширила спектр предоставляемых услуг, добавив к ним страхование жизни и управление частными капиталами.

Приложение для смартфонов по управлению личными финансами Money Lion закрепило в прошлом году линию кредитов от инвестиционного банка для начала предоставления кредитов.

LendingRobot должен убедить инвесторов, что на фоне низкой эффективности некоторых крупных фондов и роста количества невыплат по кредитам, интернет-кредиты являются очень хорошим вложением. За свои услуги компания не собирается взимать поощрительной премии, предусмотрена лишь комиссия за управление активами в размере 1%.
Марот надеется, что к концу года фонд будет управлять активами на сумму в 100 миллионов долларов.

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Последний раз редактировалось Анна Чернобай; Сегодня в 16:52.
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