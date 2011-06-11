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NOKIA снова в игре

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Старый Сегодня, 16:38
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,450
Благодарностей: 136
КП: 0.094
NOKIA снова в игре
Компания Nokia вот вот войдет на рынок сенсорных телефонов выпустив в продажу первый смартфон, работающий на операционной системе Андроид. На первом этапе, новое устройство будет официально продаваться только в Китае. Сообщает издание Meduza на основании материалов от Forbes. Напомним, что ранее финский производитель выпускал мобильные устройства только на Symbian, Windows и Linux.




Модель имеет маркировку Nokia 6. Недавно было анонсировано, что новый смартфон впервые будет представлен на международной выставке MWC 2017. Но теперь компания всех удивила заявив, что новое устройство будет выпущено в продажу в Китае уже в ближайшее время, по цене 250$. По характеристикам этот телефон будет соответствовать своей бюджетной цене: 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, камера на 16 мегапикселей.

Кроме того, представители компании сообщили что, Nokia 6 имеет и свои особенности, которые будут выгодно отличать его от конкурентов. Прежде всего новый смартфон порадует любителей музыки и качественного звука, ведь он оснащен стереодинамиками и двойными усилителями, при этом есть поддержка Dolby Atmos – технология объемного звучания.

Кроме того Nokia 6 будет отличаться модным дизайном: металлический корпус, экран диагональю 5.5 дюймов, оснащен защитным стеклом, и встроенным сканером отпечатков пальцев.

В начале 2000-х годов Нокиа считалась одним из самых успешных производителей кнопочных мобильников в мире. Однако позже была подавлена конкурентами основным образом Apple и Samsung. В 2014 году Microsoft выкупил практически обанкротившееся подразделение выпускающее телефоны Нокиа. А уже весной 2016 года финская корпорация HMD выкупила права на производство сенсорных телефонов под брендом Nokia.

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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 16:42
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,684
Благодарностей: 579
КП: 0.042
Re: NOKIA снова в игре
Посмотрел видео, презентацию смарта конечно сделали классную, и глубина цвета на экране тоже сделана красиво, так что будем ожидать качественных трубок от это компании.
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ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 16:54
#3
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 4,163
Благодарностей: 276
КП: 0.052
Re: NOKIA снова в игре
Цитата:
Сообщение от Invention Посмотреть сообщение
Компания Nokia вот вот войдет на рынок сенсорных телефонов выпустив в продажу первый смартфон, работающий на операционной системе Андроид.
Читаю название новости и первая мысль: "Вот он телефон мечты снова на прилавках!". Читаю дальше и "работающий на операционной системе Андроид"...
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Kirill Tereshchenko вне форума  
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