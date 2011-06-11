NOKIA снова в игре

Компания Nokia вот вот войдет на рынок сенсорных телефонов выпустив в продажу первый смартфон, работающий на операционной системе Андроид. На первом этапе, новое устройство будет официально продаваться только в Китае. Сообщает издание Meduza на основании материалов от Forbes. Напомним, что ранее финский производитель выпускал мобильные устройства только на Symbian, Windows и Linux.
Модель имеет маркировку Nokia 6. Недавно было анонсировано, что новый смартфон впервые будет представлен на международной выставке MWC 2017. Но теперь компания всех удивила заявив, что новое устройство будет выпущено в продажу в Китае уже в ближайшее время, по цене 250$. По характеристикам этот телефон будет соответствовать своей бюджетной цене: 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, камера на 16 мегапикселей.
Кроме того, представители компании сообщили что, Nokia 6 имеет и свои особенности, которые будут выгодно отличать его от конкурентов. Прежде всего новый смартфон порадует любителей музыки и качественного звука, ведь он оснащен стереодинамиками и двойными усилителями, при этом есть поддержка Dolby Atmos – технология объемного звучания.
Кроме того Nokia 6 будет отличаться модным дизайном: металлический корпус, экран диагональю 5.5 дюймов, оснащен защитным стеклом, и встроенным сканером отпечатков пальцев.
В начале 2000-х годов Нокиа считалась одним из самых успешных производителей кнопочных мобильников в мире. Однако позже была подавлена конкурентами основным образом Apple и Samsung. В 2014 году Microsoft выкупил практически обанкротившееся подразделение выпускающее телефоны Нокиа. А уже весной 2016 года финская корпорация HMD выкупила права на производство сенсорных телефонов под брендом Nokia.
Специально для mmgp.ru