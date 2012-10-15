Узнайте во сколько ЕС обходятся санкции против России!

Доброго времени, друзья!
С интересом сообщаю вам, что санкции Евро-cоюза против России и ответные российские меры стали ущербны для экономике 27 европейских стран (без Хорватии) в размере 17,6 млрд евро, а также 400 тыс. рабочих мест, как говорится в докладе WIFO - австрийский институт экономических исследований .
Как пишет Der Standard, экономистами WIFO оценивают эффекты от санкций РФ и российских контрсанкций основываясь на статистике 2015 года.
По их оценке, Австрия потеряно 550 млн евро и 7 тыс. рабочих мест, в то время как одна из самая крупная экономика ЕС – Германия недосчиталась 97 тыс. рабочих мест и больше 6 млрд евро. Ущерб экономики Франции составил 1,63 млрд евро, Италии – 950 млн евро, в Польше – 1,36 млрд евро, в Чехии – 760 млн евро.
Экспорт из Австрии в Россию только в 2015 году сократился на 40% по сравнению с 2017 годом, поставки других стран также существенно снизились. Однако эксперты WIFO заключают, что ухудшение внешнеторговых данных связано не только с войной санкций, а с ослаблением экономики Росии в результате девальвации рубля и обвала цен на нефть . Лишь чуть более трети падения экспорта из Австрии в РФ трактуется санкциями, а не упадком российской экономики, в целом это показатель для ЕС составляет 44%.
Даже если бы санкций не применяли, европейские компании все равно бы потеряли около 22 млрд евро из-за снижения их продаж в России.
Der Standard заявляет, что новые оценки ущерба на сумму в 17,6 млрд евро, нанесенного экономике ЕС, учитывается не только о влиянием санкций и ответных санкций, к а не общую конъюнктуру, для чего экспертами WIFO были использованы сложные эконометрические модели. Исследование проводили по заказу министерства экономики Австрии.
Интересно, что еще в январе 2015 года экспертами WIFO было заявлено, что из-за санкций против РФ под угрозой находятся 45 тысяч рабочих мест в Австрии и ущерб экономики может составлять 2,9 млрд евро. На тот момент они не разделяли последствий от российского кризиса и влияние санкций. А в декабре 2016 года ЕС все таки решили продлить санкции в отношении России еще на 6 месяцев – до 31 июля 2017 года, однако многими европейскими изданиями отмечается отсутствие единства по данному вопросу среди многих политиков, например большинство австрийских политиков выступает за смягчение санкций.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? И как скоро Европа снимет с России все санкции и наконец-то все заживут спокойной мирной жизнью?
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим