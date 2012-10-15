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Узнайте во сколько ЕС обходятся санкции против России!

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Старый Сегодня, 16:19
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
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Узнайте во сколько ЕС обходятся санкции против России!

Доброго времени, друзья!

С интересом сообщаю вам, что санкции Евро-cоюза против России и ответные российские меры стали ущербны для экономике 27 европейских стран (без Хорватии) в размере 17,6 млрд евро, а также 400 тыс. рабочих мест, как говорится в докладе WIFO - австрийский институт экономических исследований .

Как пишет Der Standard, экономистами WIFO оценивают эффекты от санкций РФ и российских контрсанкций основываясь на статистике 2015 года.

По их оценке, Австрия потеряно 550 млн евро и 7 тыс. рабочих мест, в то время как одна из самая крупная экономика ЕС – Германия недосчиталась 97 тыс. рабочих мест и больше 6 млрд евро. Ущерб экономики Франции составил 1,63 млрд евро, Италии – 950 млн евро, в Польше – 1,36 млрд евро, в Чехии – 760 млн евро.

Экспорт из Австрии в Россию только в 2015 году сократился на 40% по сравнению с 2017 годом, поставки других стран также существенно снизились. Однако эксперты WIFO заключают, что ухудшение внешнеторговых данных связано не только с войной санкций, а с ослаблением экономики Росии в результате девальвации рубля и обвала цен на нефть . Лишь чуть более трети падения экспорта из Австрии в РФ трактуется санкциями, а не упадком российской экономики, в целом это показатель для ЕС составляет 44%.

Даже если бы санкций не применяли, европейские компании все равно бы потеряли около 22 млрд евро из-за снижения их продаж в России.

Der Standard заявляет, что новые оценки ущерба на сумму в 17,6 млрд евро, нанесенного экономике ЕС, учитывается не только о влиянием санкций и ответных санкций, к а не общую конъюнктуру, для чего экспертами WIFO были использованы сложные эконометрические модели. Исследование проводили по заказу министерства экономики Австрии.

Интересно, что еще в январе 2015 года экспертами WIFO было заявлено, что из-за санкций против РФ под угрозой находятся 45 тысяч рабочих мест в Австрии и ущерб экономики может составлять 2,9 млрд евро. На тот момент они не разделяли последствий от российского кризиса и влияние санкций. А в декабре 2016 года ЕС все таки решили продлить санкции в отношении России еще на 6 месяцев – до 31 июля 2017 года, однако многими европейскими изданиями отмечается отсутствие единства по данному вопросу среди многих политиков, например большинство австрийских политиков выступает за смягчение санкций.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? И как скоро Европа снимет с России все санкции и наконец-то все заживут спокойной мирной жизнью?

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 18:24.
Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 16:22
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,706
Благодарностей: 580
КП: 0.042
Re: Узнайте во сколько ЕС обходятся санкции против России!
Думаю Европа не снимет санкции с Росии, так как если снять, то это будет тоже самое что оставить гопника безнаказанным. Ну пострадала там чуть чуть европейская экономика, российская от санкций пострадала в разы больше.
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2 раз(а):
Старый Сегодня, 16:27
#3
Топ Мастер
 
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Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,928
Благодарностей: 3,566
КП: 0.132
Re: Узнайте во сколько ЕС обходятся санкции против России!
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
как скоро Европа снимет с России все санкции
условия снятия санкций с рф уже давно изложены и разжованы )
и если выходят такого рода доклады ,что мол Европа теряет больше от санкций ,
то значит всё норм - всё идёт по плану )
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