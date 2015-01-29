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Выручка Xiaomi в Индии превысила $1 млрд в 2016 году

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Имя: Максим
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Выручка Xiaomi в Индии превысила $1 млрд в 2016 году

Доброго времени, друзья!

С интересом сообщаю вам, что годовая выручка Xiaomi Corp. в Индии превысила $1 млрд всего через два года после продажи первого смартфона на этом рынке, который демонстрирует самые быстрые темпы роста в мире.

Как говорится в сообщении Xiaomi, поставки смартфонов в Индию подскочили в 2016 году почти на 150%, только в III квартале компания продала 2 млн устройств.

Компания сосредоточилась на индийском рынке после того, как в Китае, где она когда-то занимала первое место, дела пошли хуже: в 2016 году Xiaomi опустилась на 4-ю строчку по объемам продаж в КНР.

На фоне стагнации мирового рынка смартфонов Индия привлекает все больше крупных международных производителей: китайские компании активно вкладываются в рекламу, Apple намерена расширить свой бизнес, и Samsung Electronics вынуждена бороться за сохранение лидирующей позиции.

Xiaomi собирает более 75% продаваемых в Индии смартфонов на предприятиях в этой же стране, пользуясь преимуществами государственной программы “Make in India” (“Производи в Индии”).

Другая китайская компания Oppo, в настоящее время являющаяся лидером китайского рынка смартфонов, планирует инвестировать 1,5 млрд юаней ($217 млн) в собственный промышленный парк в Индии за 2-3 года.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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