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Плюсовая фора в баскетболе.

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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Старый Сегодня, 15:44
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 70
Благодарностей: 4
КП: 0.012
Плюсовая фора в баскетболе.
Ставки на баскетбол, плюсовая фора на аутсайдера.
Первоночальный банк пусть будет 5.000 ₽
Ставить буду по 1.000 ₽
Задача поставленна удвоить первоначальный банк.
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?
Saturne на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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