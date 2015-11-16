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Цене золота в 2017 году предрекают рост

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Старый Сегодня, 15:34
#1
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Регистрация: 16.11.2015
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Цене золота в 2017 году предрекают рост



Политические, а также экономические риски в наступившем 2017 году могут обеспечить рост цены на золото до 1370 долл. США за тройскую унцию: - с таким прогнозом выступили аналитики финансовой группы "Калита Финанс" (Москва).

Российские СМИ, к которым в руки попал этот прогноз, отмечают, что эксперты "КФ" особо указывают на события случившиеся на этом рынке драгметаллов в минувшем году. И тут надо вспомнить, что резкий рост цены на золото сменялся таким же резким падением вниз и тут сказались и события в Великобритании связанные с её выходом из Евросоюза и фактор Дональда Трампа, который победил на выборах в США, а также постоянное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва США.

Из-за того, что золото (да и остальные драгметаллы в целом) является циклическим биржевым товаром, но с приставкой контр-, то такие прыжки вверх-вниз не вызывают удивления у специалистов на этом рынке: - уж они то понимают, что если регулятор устанавливает ставки на низком уровне, значит золото вырастет в цене, а при росте ставок, цена на золото просто упадёт.

Как раз прошлогодняя торговая практика на фондовом рынке и подтверждает эти утверждения: - как только выходили положительные макроэкономические сведения по состоянию дел в экономике США, то тут же инвесторы уходили из золота, ожидая, что Федрезерв даст старт очередному ралли на рынке американских облигаций, которые всегда выступают в противовес рынку драгметаллов.

Кстати, в ноябре прошедшего года на рынке и случилось именно ралли. Федрезерв поднял учетную ставку, а золото в этот момент упало ниже психологической отметки в 1200 долл. США за тройкую унцию.

Если же говорить о серебре, то специалисты "Калиты Финанс" отмечают, что это еще более волатильный драгметалл и с середины лета он "припал" на 18 процентов к концу уже прошлого года.

В свете ожидаемого разгона инфляции в США вследствие уже объявленной политики, которую будет проводить г-н Трамп, цены на золото в этом году могут существенно подрасти. Это станет следствием некоторого роста цен, если команда Трампа начнет в реальности воплощать объявленное ранее бюджетное и налоговое стимулирование, а также крупные проекты в экономике США. Следовательно, перекладывайтесь частично в золото: - так советуют аналитики из финансовой группы "Калита Финанс". Компании, которая уже много лет присутствует на российском финансовом рынке и к мнению экспертов, которой, прислушиваются многие наши инвесторы. И довольно часто это приносит им довольно ощутимые плоды в виде хорошей полученной прибыли.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/587222c1ea6bd
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