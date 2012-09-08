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Beerbar.pro - BeerBar

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 15:32
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,545
Благодарностей: 71
КП: 0.052
Beerbar.pro - BeerBar

BeerBar
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 07.01.2017

Регистрация


Цитата:
Добро пожаловать в увлекательную онлайн игру! Наша игра позволит вам погрузиться в увлекательный мир бизнеса и зарабатывать реальные деньги. В игре вам предстоит покупать заводы различного уровня, которые будут варить вам пиво, его нужно сливать и продавать на складе, в замен получая монеты.



Об игре:


Каждый вид завода варит разное количество и вид пива, которое можно потом продать, получая монеты, которое обменивается на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество заводов.
Распределение монет при продаже: 1% на счет для покупок и 99% на вывод.
Курс продажи пива: 100 литров = 1 монета.







Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa, Yandex Money, Qiwi Wallet, WebMoney, Perfect Money

Реферальная программа:
Партнерская программа 10% на счет для покупок

Бонусы:
12-ти часовой бонус на счет для покупок
Есть 12-ти часовой бонус на счет для покупок
Бонус на счет для вывода (доступен кто имеет от 3 рефералов)
Бонус 40% на первое пополнение
Выплаты:Автоматические

Мой вклад:





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Старый Сегодня, 15:43
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2012
Сообщений: 147
Благодарностей: 51
КП: 0.000
Re: Beerbar.pro - BeerBar
херня какая-то
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BeholderMan на форуме  
Старый Сегодня, 15:50
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 07.04.2014
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Beerbar.pro - BeerBar
Цитата:
Сообщение от BeholderMan Посмотреть сообщение
херня какая-то
не хуже чем другая игра про пиво
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На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?
Дмитрий Афанасьев на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:03
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