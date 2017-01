Как Китай стал второй крупнейшей по экономике страной мира?

Общие вопросы об инвестициях. Книги. Статьи. Обмен опытом и знаниями. С чего начать инвестировать? Куда выгодно вложить деньги? Как инвестировать без риска? Все ответы здесь. Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 16:03 Сегодня, 16:03 Сегодня, 14:47 #1 Kaneki Любитель

Следуя статистике, мы можем сказать, что Китай стоит на втором месте в списке всех стран мира с крупнейшими экономиками (как вы могли догадаться, на первом месте стоят Соединенные Штаты Америки). Показатели Китая просто невероятны: экономическая активность в размере $10.8 триллионов (на момент 2015 года) и экономический рост на 6.9% в год. Интересно, что если сравнивать эти две страны по ППС, тогда Китай одерживает победу над Америкой.



Тем не менее, если учитывать, что население Китая составляет 1.3 миллиарда человек, то не странно, почему ВВП на душу населения в Китае намного меньше, нежели в США.



Тогда возникает вопрос: “Как Китай добился таких колоссальных успехов, грубо говоря, за 60 лет, ведь, как нам известно, в 50-е годы 20 столетия Китай был самой обычной бедной страной?” Одной из причин является то, что Китай имел и имеет пятилетнее планирование. Начиная с 1953 года, правительство Китайской Народной Республики создает план развития своей страны на каждые пять лет. Все планы затрагивали лишь общественную и экономическую сферу Китая. Имеем, что с каждым последующим пятилетним планом правительство наладило сферы промышленности и обслуживания Китая, а так же либерализировало его экономику.



Китай поддался критике со стороны США, ведь поддерживать показатель среднегодового экономического роста страны в 10% совсем не просто… Если говорить конкретнее, то правительство Китая начали обвинять в валютном манипулировании с целью поддержания китайского экспорта в хорошем состоянии.



Сейчас я вам расскажу об остальных вещах, благодаря которым экономика Китая сейчас находится на таком высоком уровне.



Сельское хозяйство







Примерно 9% китайского ВВП составляет сельское хозяйство. На момент 2013 года, почти треть всего дееспособного населения Китая работало в сфере сельского хозяйства. Сейчас китайское правительство утверждает, что на момент 2020-го года данный показатель будет примерно равен 5%. Основные зерновые культуры, которые выращиваются в Китае - это рис и пшеница. Эти диетические продукты хоть и не являются столь востребованными во всех уголках мира, но в Китае это одни из наиболее необходимых продуктов питания. Бытует мнение, что причиной тому является Великий Китайский Голодомор, который китайцы помнят и по сей день…



Кроме того, в Китае:



• выращивают чай, кофе, семена масличных культур, кукурузу, арахис, табак, цитрусовые, а так же многие овощи и фрукты;



• вылавливают и разводят рыбу;



• выращивают курей, свиней, коров.



На востоке Китая располагаются пригородные фермерские хозяйства, которые производят на фабриках мясные и молочные продукты, а так же перерабатывают овощи и фрукты.



Тем не менее, китайские фермеры не являются самыми трудоспособными работниками во всем мире. Китай “усеян” множеством маленьких участков для выращивания продуктов питания, но на них нет никакой механизации. Территория Китая, в общем, является мало орошённой.

Хоть в Китае технологии автоматизированного выращивания продуктов питания уже давно существуют, но они являются довольно дорогими для фермеров, потому их и не приобретают. В своем 13-ом пятилетнем плане (2016 - 2020 года) правительство Китая пообещало провести модернизацию всего китайского сельского хозяйства.



Переизбыток/нехватка пищевых продуктов является отдельной проблемой, с которой сталкиваются некоторые провинции Китая. Учитывая, что в Китае нет главы сельского хозяйства, китайские фермеры сами определяют, сколько им выращивать продуктов; сами прогнозируют, какой спрос будет на данные продукты во время сбора урожая. Бывает такое, что продукты, которые ранее редко выращивали, начинают пользоваться большим спросом у потребителей – это заставляет фермеров сеять по большей части именно данный продукт, пока люди его покупают. В конечном итоге выходит, что получается переизбыток данного продукта. Перепроизводство одних культур приводит к недопроизводству других, которое, в свою очередь, может привести к нехватке продовольственных продуктов у потребителей.



Интенсивное развитие тяжелой промышленности





Как и большинство других стран, которые хотели "поднять с колен" свою экономику, первый “шаг” Китая заключался в создании своей тяжелой промышленности. Сейчас Китай является мировым лидером в сфере производства. К слову, в Китае производят почти половину стали всего мира.



Если говорить о горной промышленности, то тогда Китай производит (статистика на момент 2015 года) за год: 3.68 миллиарда тонн угля, 1.4 миллиарда тонн железной руды, 70 миллионов тонн соли, 215 миллионов тонн нефти, 124.3 миллиарда кубических метров газа и больше золота, чем добывают в Южной Африке. Согласитесь, показатели поразительные…



Китай очень сильно зависит от угля, потому, вся страна пытается найти альтернативное топливо. В ближайшие годы китайцы планируют увеличить использование природного газа. Китай имеет определенные нефтяные запасы, а так же несколько не полностью изученных месторождений природного газа.



Страна так же преуспела в производстве гидроэлектроэнергии. В 2012 году было завершено строительство плотины “Three Gorges Dam”, которая в данный момент является основным производителем электроэнергии для южных городов Китая (в том числе Шанхая).



Разнообразное собственное производство





Большинству жителей нашей планеты Китай известен именно из-за своего собственного производства. И, нет, не из-за плохого качества продукции, а из-за широчайшего спектра производства. Электроника, транспортные средства, строительные материалы, пищевая продукция – все это производит Китай. То, что весь китайский товар ужасного качества – всего лишь стереотип. Сейчас, зачастую, просто-напросто нет причин предвзято относиться к подобной продукции. А если у вас остались какие-либо обиды на китайскую продукцию, то это лишь пережитки прошлого…



В Китае имеется множество фирм, создающих программное и аппаратное обеспечение. Подтверждением того, что на подобных фирмах люди не “просиживают штаны”, является то, что доходы китайской промышленности IT возросли на 16% за первые 10 месяцев 2015 года, что принесло стране доход в размере $490 миллиардов.



Кроме того, Китай хорошо известен своими автомобилями. Они производятся как на заводах, находящихся в самом Китае, так и на иностранных фабриках. Хотя, по статистике, китайские машины чаще всего покупают именно китайцы, а не иностранцы. Всего в Китае (на момент 2014 года) имелось 244 миллиона транспортных средств. В 2015 году продажи автомобилей выросли на 4.7% (было продано 24.6 миллионов автомобилей).



Тем не менее, китайскую автомобильную промышленность часто обвиняют в плагиате других иностранных фирм и небрежном отношении к проверкам безопасности автомобилей. С другой стороны, как говорится: “Фактически любой товар находит своего покупателя”.



Большинство автомобилей, выпускаемых китайскими компаниями, экспортируются в Африку, Южную Америку, Россию. Из-за “необычного товара” и особых методов продаж, иностранные продавцы-перекупщики делают высокую наценку на каждый китайский автомобиль.



Фармацевтическая промышленность





В Китае наблюдается стремительное развитие фармацевтической промышленности. Учитывая то, что на момент 2015 года продажи лекарств в этой стране выросли на 10%, становится вполне понятно, почему Китай является третьим по величине производителем отпускаемых по рецепту лекарств во всем мире. Опять же, как в случае и с автомобильной промышленностью, Китай обвиняют в краже интеллектуальной собственности у других (иностранных) производителей медикаментов.



В Китае, лекарства до прибытия в больницы и аптеки проходят через множество проверок, потому, вы можете быть уверенным в качестве товара. Так же можно упомянуть то, что основными поставщиками медикаментов населению в Китае являются медицинские центры (80% от всех продаж были совершены именно в больницах и аптеках).



За счет быстрого темпа развития и сотрудничества с такими крупными иностранными компаниями, как Pfizer, GlaxoSmithKline, Novartis, AstraZeneca, китайская сфера фармацевтики все сильнее “притягивает к себе” взгляды инвесторов всего мира.



Сфера услуг





Конечно, у каждого человека есть свои потребности, которые могут быть удовлетворены определенными компаниями, предоставляющими соответствующие услуги. Из чего следует, что в Китае (население которого составляет 1.3 миллиарда человек) сфера услуг должна быть хорошо развитой. Уже сейчас сфера услуг охватывает довольно большую часть общественной жизни китайцев. К слову, в текущем пятилетнем плане китайское правительство поставило себе еще одну цель – сделать так, чтобы сфера услуг составляла половину всего ВВП Китая. Что же, посмотрим, что будет в будущем… Но факт остается фактом – сфера услуг Китая очень быстро развивается. А если учитывать и то, что чем сильнее развивается сфера услуг страны, тем проще людям найти для себя работу, становится понятно, почему сейчас у экономики Китая дела обстоят так хорошо.



Решение экономических проблем





В то время, как, казалось бы, экономический рост Китая невозможно остановить, у страны начали появляться определенные “трещины” в экономике, которые и замедляют данный рост.



Во-первых, страну обвиняют в том, что она уж слишком часто использует такие не возобновляемые ресурсы, как уголь и нефть. А ведь действительно, мало того, что Китай использует много подобных ресурсов, так еще и каждый год выбросов парниковых газов китайскими заводами становится все больше…



Во-вторых, в Китае всегда была неконтролируемая коррупция. Китайское правительство активно пытается искоренить ее, тем самым создавая страну, в которой живут лишь честные и серьезные люди. Так же, если в Китае не будет коррупции, тогда и недоразумений в бизнесе с иностранцами у китайцев будет намного меньше. Интересная перспектива, правда?



В конце концов, невозможно не упомянуть проблемы с неполной занятостью и инфляцией в Китае. Китайские фермеры, работающие на маленьких участках земли (а это большая часть фермеров), являются малополезными в эффективном рынке. Если бы им предложили работать на эффективном рынке, то они бы просто-напросто были безработными (из-за недостатка знаний) – плохая ситуация для китайской экономики.

Хоть уровень инфляции в Китае является контролируемым (не более 2% в год), все равно, за последние 20 лет он довольно “прилично” увеличился. Именно это часто "мешает" иностранным инвесторам совершать вложения в Китайскую промышленность.



Заключение





Не смотря на все прошлые ошибки, сейчас Китай стремится иметь лучшую экономику в мире. Учитывая то, что правительство Китая не просто болтает, а еще и делает определенные “телодвижения” во благо страны, я считаю, что у Китая может быть весьма перспективное будущее. Главное - чтобы Китай не прекращал свое развитие.



