Как Китай стал второй крупнейшей по экономике страной мира?

Следуя статистике, мы можем сказать, что Китай стоит на втором месте в списке всех стран мира с крупнейшими экономиками (как вы могли догадаться, на первом месте стоят Соединенные Штаты Америки). Показатели Китая просто невероятны: экономическая активность
в размере $10.8 триллионов (на момент 2015 года) и экономический рост
на 6.9% в год. Интересно, что если сравнивать эти две страны по ППС
, тогда Китай одерживает победу над Америкой.
Тем не менее, если учитывать, что население Китая составляет 1.3 миллиарда человек, то не странно, почему ВВП
на душу населения в Китае намного меньше, нежели в США.
Тогда возникает вопрос: “Как Китай добился таких колоссальных успехов, грубо говоря, за 60 лет, ведь, как нам известно, в 50-е годы 20 столетия Китай был самой обычной бедной страной?” Одной из причин является то, что Китай имел и имеет пятилетнее планирование
. Начиная с 1953 года, правительство Китайской Народной Республики создает план развития своей страны на каждые пять лет. Все планы затрагивали лишь общественную и экономическую сферу Китая. Имеем, что с каждым последующим пятилетним планом правительство наладило сферы промышленности и обслуживания Китая, а так же либерализировало
его экономику.
Китай поддался критике со стороны США, ведь поддерживать показатель среднегодового экономического роста страны в 10% совсем не просто… Если говорить конкретнее, то правительство Китая начали обвинять в валютном манипулировании
с целью поддержания китайского экспорта в хорошем состоянии.
Сейчас я вам расскажу об остальных вещах, благодаря которым экономика Китая сейчас находится на таком высоком уровне.
Сельское хозяйство
Примерно 9% китайского ВВП составляет сельское хозяйство. На момент 2013 года, почти треть всего дееспособного населения Китая работало в сфере сельского хозяйства. Сейчас китайское правительство утверждает, что на момент 2020-го года данный показатель будет примерно равен 5%. Основные зерновые культуры, которые выращиваются в Китае - это рис и пшеница. Эти диетические продукты хоть и не являются столь востребованными во всех уголках мира, но в Китае это одни из наиболее необходимых продуктов питания. Бытует мнение, что причиной тому является Великий Китайский Голодомор, который китайцы помнят и по сей день…
Кроме того, в Китае:
• выращивают чай, кофе, семена масличных культур, кукурузу, арахис, табак, цитрусовые, а так же многие овощи и фрукты;
• вылавливают и разводят рыбу;
• выращивают курей, свиней, коров.
На востоке Китая располагаются пригородные фермерские хозяйства
, которые производят на фабриках мясные и молочные продукты, а так же перерабатывают овощи и фрукты.
Тем не менее, китайские фермеры не являются самыми трудоспособными работниками во всем мире. Китай “усеян” множеством маленьких участков для выращивания продуктов питания, но на них нет никакой механизации
. Территория Китая, в общем, является мало орошённой.
Хоть в Китае технологии автоматизированного выращивания продуктов питания уже давно существуют, но они являются довольно дорогими для фермеров, потому их и не приобретают. В своем 13-ом пятилетнем плане (2016 - 2020 года) правительство Китая пообещало провести модернизацию
всего китайского сельского хозяйства.
Переизбыток/нехватка пищевых продуктов является отдельной проблемой, с которой сталкиваются некоторые провинции Китая. Учитывая, что в Китае нет главы сельского хозяйства
, китайские фермеры сами определяют, сколько им выращивать продуктов; сами прогнозируют, какой спрос будет на данные продукты во время сбора урожая. Бывает такое, что продукты, которые ранее редко выращивали, начинают пользоваться большим спросом у потребителей – это заставляет фермеров сеять по большей части именно данный продукт, пока люди его покупают. В конечном итоге выходит, что получается переизбыток данного продукта. Перепроизводство одних культур приводит к недопроизводству других, которое, в свою очередь, может привести к нехватке продовольственных продуктов у потребителей.
Интенсивное развитие тяжелой промышленности
Как и большинство других стран, которые хотели "поднять с колен" свою экономику, первый “шаг” Китая заключался в создании своей тяжелой промышленности. Сейчас Китай является мировым лидером в сфере производства. К слову, в Китае производят почти половину стали всего мира.
Если говорить о горной промышленности, то тогда Китай производит (статистика на момент 2015 года) за год: 3.68 миллиарда тонн угля, 1.4 миллиарда тонн железной руды, 70 миллионов тонн соли, 215 миллионов тонн нефти, 124.3 миллиарда кубических метров газа и больше золота, чем добывают в Южной Африке. Согласитесь, показатели поразительные…
Китай очень сильно зависит от угля, потому, вся страна пытается найти альтернативное топливо. В ближайшие годы китайцы планируют увеличить использование природного газа. Китай имеет определенные нефтяные запасы, а так же несколько не полностью изученных месторождений природного газа.
Страна так же преуспела в производстве гидроэлектроэнергии. В 2012 году было завершено строительство плотины “Three Gorges Dam
”, которая в данный момент является основным производителем электроэнергии для южных городов Китая (в том числе Шанхая).
Разнообразное собственное производство
Большинству жителей нашей планеты Китай известен именно из-за своего собственного производства. И, нет, не из-за плохого качества продукции, а из-за широчайшего спектра производства. Электроника, транспортные средства, строительные материалы, пищевая продукция – все это производит Китай. То, что весь китайский товар ужасного качества – всего лишь стереотип. Сейчас, зачастую, просто-напросто нет причин предвзято относиться к подобной продукции. А если у вас остались какие-либо обиды на китайскую продукцию, то это лишь пережитки прошлого…
В Китае имеется множество фирм, создающих программное и аппаратное обеспечение. Подтверждением того, что на подобных фирмах люди не “просиживают штаны”, является то, что доходы китайской промышленности IT возросли на 16% за первые 10 месяцев 2015 года, что принесло стране доход в размере $490 миллиардов.
Кроме того, Китай хорошо известен своими автомобилями. Они производятся как на заводах, находящихся в самом Китае, так и на иностранных фабриках. Хотя, по статистике, китайские машины чаще всего покупают именно китайцы, а не иностранцы. Всего в Китае (на момент 2014 года) имелось 244 миллиона транспортных средств. В 2015 году продажи автомобилей выросли на 4.7% (было продано 24.6 миллионов автомобилей).
Тем не менее, китайскую автомобильную промышленность часто обвиняют в плагиате
других иностранных фирм и небрежном отношении к проверкам безопасности автомобилей. С другой стороны, как говорится: “Фактически любой товар находит своего покупателя”.
Большинство автомобилей, выпускаемых китайскими компаниями, экспортируются в Африку, Южную Америку, Россию. Из-за “необычного товара” и особых методов продаж, иностранные продавцы-перекупщики делают высокую наценку на каждый китайский автомобиль.
Фармацевтическая промышленность
В Китае наблюдается стремительное развитие фармацевтической промышленности. Учитывая то, что на момент 2015 года продажи лекарств в этой стране выросли на 10%, становится вполне понятно, почему Китай является третьим по величине производителем отпускаемых по рецепту лекарств во всем мире. Опять же, как в случае и с автомобильной промышленностью, Китай обвиняют в краже интеллектуальной собственности
у других (иностранных) производителей медикаментов.
В Китае, лекарства до прибытия в больницы и аптеки проходят через множество проверок, потому, вы можете быть уверенным в качестве товара. Так же можно упомянуть то, что основными поставщиками медикаментов населению в Китае являются медицинские центры (80% от всех продаж были совершены именно в больницах и аптеках).
За счет быстрого темпа развития и сотрудничества с такими крупными иностранными компаниями, как Pfizer
, GlaxoSmithKline
, Novartis
, AstraZeneca
, китайская сфера фармацевтики все сильнее “притягивает к себе” взгляды инвесторов всего мира.
Сфера услуг
Конечно, у каждого человека есть свои потребности, которые могут быть удовлетворены определенными компаниями, предоставляющими соответствующие услуги. Из чего следует, что в Китае (население которого составляет 1.3 миллиарда человек) сфера услуг должна быть хорошо развитой. Уже сейчас сфера услуг охватывает довольно большую часть общественной жизни китайцев. К слову, в текущем пятилетнем плане китайское правительство поставило себе еще одну цель – сделать так, чтобы сфера услуг составляла половину
всего ВВП Китая. Что же, посмотрим, что будет в будущем… Но факт остается фактом – сфера услуг Китая очень быстро развивается. А если учитывать и то, что чем сильнее развивается сфера услуг страны, тем проще людям найти для себя работу, становится понятно, почему сейчас у экономики Китая дела обстоят так хорошо.
Решение экономических проблем
В то время, как, казалось бы, экономический рост Китая невозможно остановить, у страны начали появляться определенные “трещины” в экономике, которые и замедляют данный рост.
Во-первых, страну обвиняют в том, что она уж слишком часто использует такие не возобновляемые ресурсы, как уголь и нефть. А ведь действительно, мало того, что Китай использует много подобных ресурсов, так еще и каждый год выбросов парниковых газов китайскими заводами становится все больше…
Во-вторых, в Китае всегда была неконтролируемая коррупция
. Китайское правительство активно пытается искоренить ее, тем самым создавая страну, в которой живут лишь честные и серьезные люди. Так же, если в Китае не будет коррупции, тогда и недоразумений в бизнесе с иностранцами у китайцев будет намного меньше. Интересная перспектива, правда?
В конце концов, невозможно не упомянуть проблемы с неполной занятостью и инфляцией в Китае. Китайские фермеры, работающие на маленьких участках земли (а это большая часть фермеров), являются малополезными в эффективном рынке. Если бы им предложили работать на эффективном рынке, то они бы просто-напросто были безработными (из-за недостатка знаний) – плохая ситуация для китайской экономики.
Хоть уровень инфляции в Китае является контролируемым (не более 2% в год), все равно, за последние 20 лет он довольно “прилично” увеличился. Именно это часто "мешает" иностранным инвесторам совершать вложения в Китайскую промышленность.
Заключение
Не смотря на все прошлые ошибки, сейчас Китай стремится иметь лучшую экономику в мире. Учитывая то, что правительство Китая не просто болтает, а еще и делает определенные “телодвижения” во благо страны, я считаю, что у Китая может быть весьма перспективное
будущее. Главное - чтобы Китай не прекращал свое развитие.
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Автор: Kaneki
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