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В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли

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Старый Сегодня, 13:28
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,233
Благодарностей: 150
КП: 0.066
В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли

С первого числе 2017 года в силу вступил законопроект, подписанный Порошенко в последних числах декабря, о новых налоговых обязательствах. В частности, согласно законопроекту номер 5130 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», единый социальный взнос, в размере 704 гривны, будут платить те предприниматели, у которых за отчетный период не было доходов. То есть, если ИП сработал в ноль или минус, он все равно должен платить ЕСВ.
Важно! Ранее, ИП, которые заработали за отчетный период определенную сумму денег, должны были платить 5 процентов налог, и ЕСВ в полном объеме. В случае, если доходов нет, или ИП не работал в отчетный период, платить ЕСВ не должен.
Для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения ЕСВ, при отсутствии доходов, составляет 352 гривны.
Кроме этого, данный законопроект предусматривает привязку платы за оказание админ. услуг, судебного и пошлинного сбора к прожиточному минимуму трудоспособного человека, а не к размеру минимальной з/п, как было ранее.
Отдельно стоит отметить, что сейчас нужно пересчитать размер оплаты пострадавшим на производстве и временным потерям трудоспособности. Размер выплат не должен быть менее минимальной зарплаты.
Таким образом, как мы видим, в Украине не уменьшают налоговое бремя для малого и среднего бизнеса, а наоборот – увеличивают. Из-за этих нововведений многие мелкие предприниматели просто закроются.
Jurgan, специально для MMGP
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Последний раз редактировалось jurgan; Сегодня в 13:30. Причина: Фото
jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 13:43
#2
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 3,233
Благодарностей: 1,530
КП: 0.096
Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Придумали когда такое вводить .Видимо монополисты начали борьбу с мелким бизнесом ,чтоб они и в такое сложное время даже и не пытались выжить .У нас тоже по ходу начинают уничтожать малый биз
__________________
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Еvgeniwolf на форуме  
Старый Сегодня, 13:44
#3
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 17.09.2011
Сообщений: 63
Благодарностей: 4
КП: 0.085
Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
С такими налогами еще больше людей уйдут в тень и будут работать неофициально. С чего платить людям налог, если нет прибыли в какие-то месяцы и бизнес сезонный.
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Януся на форуме  
Старый Сегодня, 13:46
#4
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,233
Благодарностей: 150
КП: 0.066
Автор темы Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Цитата:
Сообщение от Еvgeniwolf Посмотреть сообщение
Придумали когда такое вводить .Видимо монополисты начали борьбу с мелким бизнесом ,чтоб они и в такое сложное время даже и не пытались выжить
У нас так было почти всегда. Сам был ИП, но при Ющенке закрылся. Стало явно не выгодно работать. Доходы мизер, а поборы ой-ой-ой!
Цитата:
Сообщение от Януся Посмотреть сообщение
С такими налогами еще больше людей уйдут в тень и будут работать неофициально. С чего платить людям налог, если нет прибыли в какие-то месяцы и бизнес сезонный.
Согласен. В тень уйдут даже те, кто еще пытается работать честно
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jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 13:56
#5
Блог NewHyip.com
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Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 5,108
Благодарностей: 1,607
КП: 0.283
Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
Таким образом, как мы видим, в Украине не уменьшают налоговое бремя для малого и среднего бизнеса, а наоборот – увеличивают. Из-за этих нововведений многие мелкие предприниматели просто закроются.
Печальная новость также и для тех, кто оформил документы, немного поработал, но в силу каких-то обстоятельств личное дело забросил, по документам не закрыл и оставил в "подвешенном состоянии". Теперь им точно придется посетить налоговую с пенсионным фондом, чтобы все закрыть в ближайшем будущем.
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Старый Сегодня, 13:59
#6
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,233
Благодарностей: 150
КП: 0.066
Автор темы Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Цитата:
Сообщение от Александра 81 Посмотреть сообщение
Теперь им точно придется посетить налоговую с пенсионным фондом, чтобы все закрыть в ближайшем будущем.
А процедура закрытия ой какая хлопотная и затратная. Обязательно парочку штрафов выпишут. Это говорю исход из собственного опыта.
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jurgan на форуме  
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Старый Сегодня, 14:08
#7
Блог NewHyip.com
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 5,108
Благодарностей: 1,607
КП: 0.283
Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
А процедура закрытия ой какая хлопотная и затратная. Обязательно парочку штрафов выпишут. Это говорю исход из собственного опыта.
Скорее всего, ради этих зависших ИП и ввели эту обязательную оплату налогов. Хотя с другой стороны, если горе-бизнесмен запросил свое дело, значит, прибыль он не получает. Почему он тогда должен за воздух налоги платить?
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Александра 81 на форуме  
Старый Сегодня, 14:09
#8
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.12.2016
Сообщений: 255
Благодарностей: 11
КП: 0.040
Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
единый социальный взнос, в размере 704 гривны, будут платить те предприниматели, у которых за отчетный период не было доходов
В Украине налоги называются едиными социальными взносами? В России такое название имеют страховые взносы в пенсионный фонд, социального, медицинского страхования. Их должны платить ИП независимо был доход, или нет.
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GalinkaP на форуме  
Старый Сегодня, 14:11
#9
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,233
Благодарностей: 150
КП: 0.066
Автор темы Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Цитата:
Сообщение от GalinkaP Посмотреть сообщение
Их должны платить ИП независимо был доход, или нет.
У нас эту часть налогов раньше не платили.

Цитата:
Сообщение от Александра 81 Посмотреть сообщение
если горе-бизнесмен запросил свое дело, значит, прибыль он не получает. Почему он тогда должен за воздух налоги платить?
В том то и дело. Я когда понял, что профит мизерный, просто перестал работать и все. А закрываться начал тогда, когда появилась возможность
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jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 14:18
#10
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.12.2016
Сообщений: 255
Благодарностей: 11
КП: 0.040
Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
У нас эту часть налогов раньше не платили.
Так я не поняла, налоги это, или отчисления во внебюджетные фонды? Если последние, то верное решение, захотел самозанятость, то предпринимай действия, чтобы выручка была, это как стимуляция к работе.
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GalinkaP на форуме  
Старый Сегодня, 14:22
#11
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,233
Благодарностей: 150
КП: 0.066
Автор темы Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Цитата:
Сообщение от GalinkaP Посмотреть сообщение
Так я не поняла, налоги это, или отчисления во внебюджетные фонды? Если последние, то верное решение, захотел самозанятость, то предпринимай действия, чтобы выручка была, это как стимуляция к работе.
Да,это страховой взнос. Но с какого бодуна я должен платить, если не занимают предпринимательской деятельностью? А к примеру, работаю на предприятии и там плачу налоги. А в налоговую подаю декларацию, что предпринимательской деятельностью не занимаюсь. Стимулировать нужно снижением налоговой нагрузки, а не увеличением.
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jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 14:28
#12
Блог NewHyip.com
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Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 5,108
Благодарностей: 1,607
КП: 0.283
Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
Да,это страховой взнос. Но с какого бодуна я должен платить, если не занимают предпринимательской деятельностью? А к примеру, работаю на предприятии и там плачу налоги. А в налоговую подаю декларацию, что предпринимательской деятельностью не занимаюсь. Стимулировать нужно снижением налоговой нагрузки, а не увеличением.
Так в том-то и дело, что налоговую не интересует тот момент, что бывший бизнесмен официально трудоустроен. Они все равно требуют указывать в декларации о том, что нету доходов и платить 352 грн. Вот только уже забыла, как часто эту сумму приходится платить: ежеквартально или раз в месяц.
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Александра 81 на форуме  
Старый Сегодня, 14:29
#13
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,633
Благодарностей: 575
КП: 0.042
Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Да Да, уже известная новость, разлетелась по всему интернету, поэтому и позакрывалось почти 150 тысяч предприятий перед новым годом, так что государство само себе палки в колеса ставит.
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