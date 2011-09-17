В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
С первого числе 2017 года в силу вступил законопроект, подписанный Порошенко в последних числах декабря, о новых налоговых обязательствах. В частности, согласно законопроекту номер 5130 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», единый социальный взнос, в размере 704 гривны, будут платить те предприниматели, у которых за отчетный период не было доходов. То есть, если ИП сработал в ноль или минус, он все равно должен платить ЕСВ.
Важно! Ранее, ИП, которые заработали за отчетный период определенную сумму денег, должны были платить 5 процентов налог, и ЕСВ в полном объеме. В случае, если доходов нет, или ИП не работал в отчетный период, платить ЕСВ не должен.
Для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения ЕСВ, при отсутствии доходов, составляет 352 гривны.
Кроме этого, данный законопроект предусматривает привязку платы за оказание админ. услуг, судебного и пошлинного сбора к прожиточному минимуму трудоспособного человека, а не к размеру минимальной з/п, как было ранее.
Отдельно стоит отметить, что сейчас нужно пересчитать размер оплаты пострадавшим на производстве и временным потерям трудоспособности. Размер выплат не должен быть менее минимальной зарплаты.
Таким образом, как мы видим, в Украине не уменьшают налоговое бремя для малого и среднего бизнеса, а наоборот – увеличивают. Из-за этих нововведений многие мелкие предприниматели просто закроются.
Jurgan, специально для MMGP
Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Цитата:
Сообщение от jurgan
Таким образом, как мы видим, в Украине не уменьшают налоговое бремя для малого и среднего бизнеса, а наоборот – увеличивают. Из-за этих нововведений многие мелкие предприниматели просто закроются.
Печальная новость также и для тех, кто оформил документы, немного поработал, но в силу каких-то обстоятельств личное дело забросил, по документам не закрыл и оставил в "подвешенном состоянии". Теперь им точно придется посетить налоговую с пенсионным фондом, чтобы все закрыть в ближайшем будущем.
Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Цитата:
Сообщение от jurgan
А процедура закрытия ой какая хлопотная и затратная. Обязательно парочку штрафов выпишут. Это говорю исход из собственного опыта.
Скорее всего, ради этих зависших ИП и ввели эту обязательную оплату налогов. Хотя с другой стороны, если горе-бизнесмен запросил свое дело, значит, прибыль он не получает. Почему он тогда должен за воздух налоги платить?
Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Цитата:
Сообщение от jurgan
единый социальный взнос, в размере 704 гривны, будут платить те предприниматели, у которых за отчетный период не было доходов
В Украине налоги называются едиными социальными взносами? В России такое название имеют страховые взносы в пенсионный фонд, социального, медицинского страхования. Их должны платить ИП независимо был доход, или нет.
Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Цитата:
Сообщение от GalinkaP
Так я не поняла, налоги это, или отчисления во внебюджетные фонды? Если последние, то верное решение, захотел самозанятость, то предпринимай действия, чтобы выручка была, это как стимуляция к работе.
Да,это страховой взнос. Но с какого бодуна я должен платить, если не занимают предпринимательской деятельностью? А к примеру, работаю на предприятии и там плачу налоги. А в налоговую подаю декларацию, что предпринимательской деятельностью не занимаюсь. Стимулировать нужно снижением налоговой нагрузки, а не увеличением.
Re: В Украине ИП будут платить налог даже в случае отсутствия прибыли
Цитата:
Сообщение от jurgan
Да,это страховой взнос. Но с какого бодуна я должен платить, если не занимают предпринимательской деятельностью? А к примеру, работаю на предприятии и там плачу налоги. А в налоговую подаю декларацию, что предпринимательской деятельностью не занимаюсь. Стимулировать нужно снижением налоговой нагрузки, а не увеличением.
Так в том-то и дело, что налоговую не интересует тот момент, что бывший бизнесмен официально трудоустроен. Они все равно требуют указывать в декларации о том, что нету доходов и платить 352 грн. Вот только уже забыла, как часто эту сумму приходится платить: ежеквартально или раз в месяц.