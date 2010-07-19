Политическая пропаганда и манипулирование

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Сообщение от OrkOrElf
Оно и понятно, что пропаганда нужна для создания образа заботливого лидера. Я просто думаю, что на постсоветском пространстве эта черта присуща всем правящим кланам. Без "зомбирования" собственного населения нельзя удержаться у власти, так как придется отвечать на многие "неудобные" вопросы.
Пропаганда присуща не только странам постсоветского пространства, она в той или иной мере есть в каждом государстве. Особенно если это государство является активным игроком на мировой арене интересов и власти.
Так как всегда нужно "объяснять" своему народу почему их правительство принимает те или иные решения, кто виноват во всех бедах и неудачах страны и как нужно думать по тому или иному вопросу.
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Сообщение от OrkOrElf
Мне вот интересно, появится ли на территории бывшего СССР достаточное количество думающих людей, способных отличать пропаганду от объективной информации, и которые заставят собственную власть держать ответ за свои действия? И что для появления таких людей необходимо в первую очередь?
Надеюсь, что когда-нибудь появится достаточное количество таких людей, которые заставят работать власть на благо народа.
Чтобы они появились, как мне кажется, необходимо в первую очередь повышать качество образования и количество образованных людей, чтобы могли думать и обдумывать сказанное по ящику, а так же сравнивать и анализировать информацию из нескольких источников. Но это все будет пустое, если у этих людей не будет смелости, заявить о своем несогласии.