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Политическая пропаганда и манипулирование

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Старый Сегодня, 13:19
#1
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 599
Благодарностей: 1,057
КП: 0.588
Политическая пропаганда и манипулирование
На одном из укр.ресурсов обнаружил "расследование" использования одних и тех же "случайных" персонажей, появляющихся в окружении российской "верхушки":
https://www.rupor.info/news/119492/u...atyy-muzhchina

Оно и понятно, что пропаганда нужна для создания образа заботливого лидера. Я просто думаю, что на постсоветском пространстве эта черта присуща всем правящим кланам. Без "зомбирования" собственного населения нельзя удержаться у власти, так как придется отвечать на многие "неудобные" вопросы. Всегда легче сделать сценку схода "в народ" (как в приведенном примере), либо свалить все страдания народа на внешних врагов и войну, чтобы отвлечь внимание населения от собственной коррупции (что популярно в Украине).

Мне вот интересно, появится ли на территории бывшего СССР достаточное количество думающих людей, способных отличать пропаганду от объективной информации, и которые заставят собственную власть держать ответ за свои действия? И что для появления таких людей необходимо в первую очередь?
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OrkOrElf на форуме  
Старый Сегодня, 14:02
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 2,206
Благодарностей: 744
КП: 0.311
Re: Политическая пропаганда и манипулирование
Цитата:
Сообщение от OrkOrElf Посмотреть сообщение
Оно и понятно, что пропаганда нужна для создания образа заботливого лидера. Я просто думаю, что на постсоветском пространстве эта черта присуща всем правящим кланам. Без "зомбирования" собственного населения нельзя удержаться у власти, так как придется отвечать на многие "неудобные" вопросы.
Пропаганда присуща не только странам постсоветского пространства, она в той или иной мере есть в каждом государстве. Особенно если это государство является активным игроком на мировой арене интересов и власти.
Так как всегда нужно "объяснять" своему народу почему их правительство принимает те или иные решения, кто виноват во всех бедах и неудачах страны и как нужно думать по тому или иному вопросу.

Цитата:
Сообщение от OrkOrElf Посмотреть сообщение
Мне вот интересно, появится ли на территории бывшего СССР достаточное количество думающих людей, способных отличать пропаганду от объективной информации, и которые заставят собственную власть держать ответ за свои действия? И что для появления таких людей необходимо в первую очередь?
Надеюсь, что когда-нибудь появится достаточное количество таких людей, которые заставят работать власть на благо народа.
Чтобы они появились, как мне кажется, необходимо в первую очередь повышать качество образования и количество образованных людей, чтобы могли думать и обдумывать сказанное по ящику, а так же сравнивать и анализировать информацию из нескольких источников. Но это все будет пустое, если у этих людей не будет смелости, заявить о своем несогласии.
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