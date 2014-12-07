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Самая дружелюбная к ведению бизнеса страна.

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Старый Сегодня, 12:37
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 370
Благодарностей: 15
КП: 0.029
Самая дружелюбная к ведению бизнеса страна.


На первом месте списка расположилась Швеция.

Список составлен по материалам Форбс.


Первого места в списке страна добилась благодаря малому государственному долгу и фритредерству.


Для сравнения, Украина в списке находится на 74 месте, это рядом с Арменией и Индонезией. Факторами,тянущими украинское государство вниз,прежде всего,названы - оккупированный Крымский полуостров и военные перепетии на Востоке страны. К слову, Россия идет в рейтинге на 79 месте, а другой сосед Украины - Польша,занимает 31 место в списке стран наиболее дружелюбных к ведению предпринимательской деятельности.

специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 12:44.
forfor на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 12:39
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,608
Благодарностей: 574
КП: 0.042
Re: Самая дружелюбная к ведению бизнеса страна.
Да у Шведов сейчас самые лучшие условия для ведения бизнеса. и там очень благоприятно открываться предприятиям, так что молодцы что правильно сделали налоговую атмосферу для предпринимателей.
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ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 12:42
#3
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,695
Благодарностей: 539
КП: 0.109
Re: Самая дружелюбная к ведению бизнеса страна.
В Скандинавских странах вообще особое отношение к предпринимательству, особенно к его малым и средним формам. Всячески поощеряют и помогают. Отсюда такие стабильные верхние строчки в таких вот рейтингах ФОРБС. Это только похвально.
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Старый Сегодня, 12:44
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,445
Благодарностей: 135
КП: 0.094
Re: Самая дружелюбная к ведению бизнеса страна.
Цитата:
Сообщение от forfor Посмотреть сообщение
[B]
Для сравнения, Украина в списке находится на 74 месте, это рядом с Арменией и Индонезией. Факторами,тянущими украинского государствавниз,прежде всего,названы - оккупированный Крымский полуостров и военные перепетии на Востоке страны. К слову, Россия идет в рейтинге на 79 месте, а другой сосед Украины - Польша,занимает 31 место в списке стран наиболее дружелюбных к ведению предпринимательской деятельности.
Не знаю как там в Швеции, но если говорить об Украине и России то очень больше значение имеет город. Понятно что на Донбасе бизнес никто не откроет. Киев достаточно благоприятен для бизнеса, также и Москва, Питер, ну и другие крупные города.
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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 12:45
#5
Любитель
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 1,418
Благодарностей: 50
КП: 0.050
Re: Самая дружелюбная к ведению бизнеса страна.
Странно что Россия ниже Украины, там ведь нет никаких конфликтов. Не верю, что так сильно поджимаю предпринимателей, что прям вообще не возможно развернуться.
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Zycyjl на форуме  
Старый Сегодня, 13:01
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,608
Благодарностей: 574
КП: 0.042
Re: Самая дружелюбная к ведению бизнеса страна.
Россия и Украина не совсем благоприятные страны для бизнеса, так как в случае чего отжать могут, а на западе с этим все проще и там заботятся о малом и среднем бизнесе.
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