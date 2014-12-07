Самая дружелюбная к ведению бизнеса страна.

Первого места в списке страна добилась благодаря малому государственному долгу и фритредерству.
Для сравнения, Украина в списке находится на 74 месте, это рядом с Арменией и Индонезией. Факторами,тянущими украинское государство вниз,прежде всего,названы - оккупированный Крымский полуостров и военные перепетии на Востоке страны. К слову, Россия идет в рейтинге на 79 месте, а другой сосед Украины - Польша,занимает 31 место в списке стран наиболее дружелюбных к ведению предпринимательской деятельности.
В Скандинавских странах вообще особое отношение к предпринимательству, особенно к его малым и средним формам. Всячески поощеряют и помогают. Отсюда такие стабильные верхние строчки в таких вот рейтингах ФОРБС. Это только похвально.
[B]
Для сравнения, Украина в списке находится на 74 месте, это рядом с Арменией и Индонезией. Факторами,тянущими украинского государствавниз,прежде всего,названы - оккупированный Крымский полуостров и военные перепетии на Востоке страны. К слову, Россия идет в рейтинге на 79 месте, а другой сосед Украины - Польша,занимает 31 место в списке стран наиболее дружелюбных к ведению предпринимательской деятельности.
Не знаю как там в Швеции, но если говорить об Украине и России то очень больше значение имеет город. Понятно что на Донбасе бизнес никто не откроет. Киев достаточно благоприятен для бизнеса, также и Москва, Питер, ну и другие крупные города.