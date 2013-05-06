Rib-ferma.ru - Рыбная ферма

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 29.12.2016.
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Увлекательная экономическая игра - "рыбная ферма" с выводом реальных денег. В игре "рыбная ферма" можно зарабатывать без вложений и выводить заработанные деньги без балов и каких либо ограничений.
Покупайте удочки и продавайте добытую в озере рыбу. На выбор 5 удочек различных характеристик, которые будут ловить рыбу в озере, а Вам нужно будет её продавать, взамен получая игровую валюту - серебро.
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◄ Магазин удочек (Маркетинг) ►
40% на счет для покупок и 60% на вывод.
Курс продажи продукции: 100 рыб = 1 серебра.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод : 100 серебра = 1 рубль.
Выплаты происходят в ручном режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 15 руб.
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◄ Бонусы ►
При регистрации вы получаете 1 зеленую удочку в подарок.
При пополнении баланса - вы получаете +100% к депозиту.
Ежедневный бонус до 10 рублей.
При депозите от 200 руб. - черная удочка в подарок.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 20% на вывод.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Free-Kassa.
Вывод - Qiwi, Payeer, Yandex Money.
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◄ Депозит / Листинг VIP ►
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