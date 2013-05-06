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Rib-ferma.ru - Рыбная ферма

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 11:15
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,296
Благодарностей: 542
КП: 0.013
Rib-ferma.ru - Рыбная ферма


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 29.12.2016.



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◄ О проекте ►



Увлекательная экономическая игра - "рыбная ферма" с выводом реальных денег. В игре "рыбная ферма" можно зарабатывать без вложений и выводить заработанные деньги без балов и каких либо ограничений.

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Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбек
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