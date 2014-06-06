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В Украине начинают задерживать пенсии!

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Старый Сегодня, 10:57
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,195
Благодарностей: 148
КП: 0.066
В Украине начинают задерживать пенсии!

Как стало известно, в следующий период украинские пенсионеры не получат пенсии в назначенный срок. Официальная версия заключается в том, что якобы перестал работать сервер Пенсионного Фонда Украины. В связи с этим, пенсии будут выданы тогда, когда специалисты устранят все неполадки.
Неполадки появились 6 января. Эту информацию сообщили юристам КримSOS. Они же и распространили информацию о том, что волноваться не стоит. На горячей линии Пенсионного Фонда заявляют, что эти проблемы коснутся всех пенсионеров страны (всех регионов). Кстати, это касается и тех, кто получает пенсию по инвалидности и так далее.
Важно отметить! Практика показывает, что проблемы с серверами не касаются граждан страны. То есть, люди получают пенсии в установленные сроки. Ну, а в данном случае возможно будет только подавать документы на получение пенсии и пересчета. Все остальные операции закрыты.
Таким образом, получается довольно странная закономерность, которая прослеживается в свете последних событий. Гражданам (вернее , части пенсионеров) выдают январскую пенсию в декабре – государство делает довольно существенные вливания в Приват – НБУ проводит крупные сделки с валютой, для поддержки курса – на фоне этого объявляют о росте размера пенсий, и вот тут, как ни странно, появляются проблемы с сервером Пенсионного Фонда. В ПФУ не указывают, на какой срок будет задержаны выплаты пенсий.
Jurgan, специально для MMGP
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jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 11:13
#2
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 728
Благодарностей: 34
КП: 0.040
Re: В Украине начинают задерживать пенсии!
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
Как стало известно, в следующий период украинские пенсионеры не получат пенсии в назначенный срок.
Пенсионеры и так самая незащищенная часть населения. На пенсию жить крайне сложно, а если ее еще и задерживать будут, то пенсионерам и вовсе очень туго придется. Очень плохая новость.
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zlata777 на форуме  
Старый Сегодня, 11:18
#3
Любитель
 
Имя: Олеся
Пол: Женский
Адрес: Украина, Кривой Рог
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.10.2016
Сообщений: 1,802
Благодарностей: 143
КП: 0.070
Re: В Украине начинают задерживать пенсии!
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
выдают январскую пенсию в декабре – государство делает довольно существенные вливания в Приват
Я что-то не поняла. А как можно давать например пенсию наперед или ту же выплату наперед? Мало ли что с человеком случится. А пенсии уже насчитаны выданы. И если я правильно поняла. это значит и по утере кормильца пенсии задержат? Хотя я декабрьскую получила в декабре и ноябрьскую в декабре получила. Но не январскую же.
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Aless33 на форуме  
Старый Сегодня, 11:25
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 5,601
Благодарностей: 3,100
КП: 0.448
Re: В Украине начинают задерживать пенсии!
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
Официальная версия заключается в том, что якобы перестал работать сервер Пенсионного Фонда Украины.
Выглядит как обычная отмазка админа хайпа перед скамом, походу там посерьезней проблемы будут, а если серьезно то очень жалко пенсионеров, что не получают свои пенсии в положенный срок.
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Prext на форуме  
Старый Сегодня, 11:27
#5
Любитель
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 695
Благодарностей: 93
КП: 0.135
Re: В Украине начинают задерживать пенсии!
Цитата:
Сообщение от Aless33 Посмотреть сообщение
Я что-то не поняла. А как можно давать например пенсию наперед или ту же выплату наперед? Мало ли что с человеком случится. А пенсии уже насчитаны выданы. И если я правильно поняла. это значит и по утере кормильца пенсии задержат? Хотя я декабрьскую получила в декабре и ноябрьскую в декабре получила. Но не январскую же.
Скорее всего вы также и будете получать, и ничего страшного не будет, но панику подобные новости поднять должны
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kuz9 на форуме  
Старый Сегодня, 11:28
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 366
Благодарностей: 14
КП: 0.029
Re: В Украине начинают задерживать пенсии!
Ну до пенсии еще ждать две недели. Они уже капитулировали,придумали отмазу и не собираются ничего предпринимать что-ли?
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forfor на форуме  
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