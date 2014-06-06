В Украине начинают задерживать пенсии!

Как стало известно, в следующий период украинские пенсионеры не получат пенсии в назначенный срок. Официальная версия заключается в том, что якобы перестал работать сервер Пенсионного Фонда Украины. В связи с этим, пенсии будут выданы тогда, когда специалисты устранят все неполадки.
Неполадки появились 6 января. Эту информацию сообщили юристам КримSOS. Они же и распространили информацию о том, что волноваться не стоит. На горячей линии Пенсионного Фонда заявляют, что эти проблемы коснутся всех пенсионеров страны (всех регионов). Кстати, это касается и тех, кто получает пенсию по инвалидности и так далее.
Важно отметить!
Практика показывает, что проблемы с серверами не касаются граждан страны. То есть, люди получают пенсии в установленные сроки. Ну, а в данном случае возможно будет только подавать документы на получение пенсии и пересчета. Все остальные операции закрыты.
Таким образом, получается довольно странная закономерность, которая прослеживается в свете последних событий. Гражданам (вернее , части пенсионеров) выдают январскую пенсию в декабре – государство делает довольно существенные вливания в Приват – НБУ проводит крупные сделки с валютой, для поддержки курса – на фоне этого объявляют о росте размера пенсий, и вот тут, как ни странно, появляются проблемы с сервером Пенсионного Фонда. В ПФУ не указывают, на какой срок будет задержаны выплаты пенсий.
Jurgan, специально для MMGP