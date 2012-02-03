Twitter запустил 360-градусные видеотрансляции

Видео в новом формате можно публиковать с помощью сервиса Periscope.
Компания Twitter объявила о появлении новой функции - 360-градусной видеотрансляции. Отныне пользователи имеют возможность публиковать видео в новом формате, используя сервис онлайн-трансляций Periscope.
"Начиная с сегодняшнего дня вы можете в реальном времени изучать все происходящее в мире при помощи видео в формате 360°. Вы получите возможность оказаться за кулисами известных мероприятий и познакомиться поближе со знаменитыми личностями", - отмечается в Twitter-аккаунте компании.
Также в официальном сообщении отмечено, что все публикуемые видео в 360 градусов будут помечаться значком "Live 360", и угол обзора при просмотре можно будет в них менять в реальном времени.
При этом представители Twitter подчеркнули, что публиковать такие видео сможет лишь ограниченное число людей. В то же время просмотр будет доступен каждому.
http://korrespondent.net/lifestyle/g...eotransliatsyy