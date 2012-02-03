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Twitter запустил 360-градусные видеотрансляции

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Старый Сегодня, 10:28
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 366
Благодарностей: 14
КП: 0.029
Twitter запустил 360-градусные видеотрансляции


Видео в новом формате можно публиковать с помощью сервиса Periscope.

Компания Twitter объявила о появлении новой функции - 360-градусной видеотрансляции. Отныне пользователи имеют возможность публиковать видео в новом формате, используя сервис онлайн-трансляций Periscope.


"Начиная с сегодняшнего дня вы можете в реальном времени изучать все происходящее в мире при помощи видео в формате 360°. Вы получите возможность оказаться за кулисами известных мероприятий и познакомиться поближе со знаменитыми личностями", - отмечается в Twitter-аккаунте компании.

Также в официальном сообщении отмечено, что все публикуемые видео в 360 градусов будут помечаться значком "Live 360", и угол обзора при просмотре можно будет в них менять в реальном времени.


При этом представители Twitter подчеркнули, что публиковать такие видео сможет лишь ограниченное число людей. В то же время просмотр будет доступен каждому.


http://korrespondent.net/lifestyle/g...eotransliatsyy
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forfor на форуме  
Старый Сегодня, 11:20
#2
Любитель
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 630
Благодарностей: 72
КП: 0.185
Re: Twitter запустил 360-градусные видеотрансляции
Цитата:
Сообщение от forfor Посмотреть сообщение
При этом представители Twitter подчеркнули, что публиковать такие видео сможет лишь ограниченное число людей.
Снимать видео в таком формате конечно интересно, но вот то, что попробовать снять такое не каждый сможет это минус, по крайней мере посмотреть их много где можно, даже в ютубе полно таких.
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tanya2016 на форуме  
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