Приват Банку "подарили" бюджеты двух городов!

После того, как Приват Банк был национализирован государством, был проведен тендер на управление (размещение) свободными денежными средствами нескольких бюджетов городов страны. Приват Банк выиграл тендер на размещение свободных денег бюджетов Черкасс и Чернигова. Это будут специальные депозиты.
Согласно условиям договора, Приват Банк производит выгодное размещение свободных городских средств указанных городов. В частности, будет размещено более 300 миллионов гривен городского бюджета Чернигова, и более 100 миллионов Черкасского.
Вот тут следует поднять несколько вопросов.
1. Куда Приват Банк собирается вложить эти депозиты?
2. Как банк, рейтинг которого «ограниченный дефолт» может выиграть государственный тендер? Как города могут размещать депозиты по заниженным процентным ставкам. Напомню, что новое руководство Приват Банка согласилось на уменьшение процентных ставок по вкладам.
3. Как может выиграть тендер банк, который не может существовать без вливаний?
4. Как проводился тендер? Не направлены ли эти деньги на простое и стандартное отмывание? То есть, не будут ли они украдены?
Это далеко не полный перечень вопросов, которое возникает при анализе данного события.
Таким образом, как оказывается, в Украине тендеры могут выиграть только те банки, которые являются государственными!
Jurgan, специально для MMGP