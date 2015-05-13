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Приват Банку "подарили" бюджеты двух городов!

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Старый Сегодня, 10:11
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,195
Благодарностей: 148
КП: 0.066
Приват Банку "подарили" бюджеты двух городов!

После того, как Приват Банк был национализирован государством, был проведен тендер на управление (размещение) свободными денежными средствами нескольких бюджетов городов страны. Приват Банк выиграл тендер на размещение свободных денег бюджетов Черкасс и Чернигова. Это будут специальные депозиты.
Согласно условиям договора, Приват Банк производит выгодное размещение свободных городских средств указанных городов. В частности, будет размещено более 300 миллионов гривен городского бюджета Чернигова, и более 100 миллионов Черкасского.
Вот тут следует поднять несколько вопросов.
1. Куда Приват Банк собирается вложить эти депозиты?
2. Как банк, рейтинг которого «ограниченный дефолт» может выиграть государственный тендер? Как города могут размещать депозиты по заниженным процентным ставкам. Напомню, что новое руководство Приват Банка согласилось на уменьшение процентных ставок по вкладам.
3. Как может выиграть тендер банк, который не может существовать без вливаний?
4. Как проводился тендер? Не направлены ли эти деньги на простое и стандартное отмывание? То есть, не будут ли они украдены?
Это далеко не полный перечень вопросов, которое возникает при анализе данного события.
Таким образом, как оказывается, в Украине тендеры могут выиграть только те банки, которые являются государственными!
Jurgan, специально для MMGP
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Последний раз редактировалось jurgan; Сегодня в 10:12. Причина: Заголовок. Прпуск кавычек в одном словке
jurgan на форуме  
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Старый Сегодня, 10:27
#2
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 728
Благодарностей: 34
КП: 0.040
Re: Приват Банку "подарили" бюджеты двух городов!
Да уж. Тендер при таких условиях не только выиграть сложно, его вообще по идее выиграть нельзя. Странно, что города на эту аферу согласились. Размещать свободные средства под низкий процент не разумно, если это только действительно не отмывка денег.
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zlata777 на форуме  
Старый Сегодня, 10:37
#3
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,195
Благодарностей: 148
КП: 0.066
Автор темы Re: Приват Банку "подарили" бюджеты двух городов!
Цитата:
Сообщение от zlata777 Посмотреть сообщение
Тендер при таких условиях не только выиграть сложно, его вообще по идее выиграть нельзя. Странно, что города на эту аферу согласились. Размещать свободные средства под низкий процент не разумно, если это только действительно не отмывка денег.
Как раз к этим мыслям и подталкивает данное решение. Реально, в стране нет куда вкладывать средства. Кроме этого, банк на грани банкротства, но тендер выигрывается! Хотя, тот же Укрсиб или Ощад могут предложить намного более выгодные условия.
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jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 11:03
#4
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Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,044
Благодарностей: 973
КП: 0.109
Re: Приват Банку "подарили" бюджеты двух городов!
Цитата:
Сообщение от jurgan Посмотреть сообщение
стандартное отмывание
Что-то мне подсказывает, что отмывание вероятней всего Здесь назревает очень много вопросов: почему именно бюджеты этих городов (самые богатые что-ли), почему в бюджет не заложили и что это принесет в конечном счета Приват банку...
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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 11:13
#5
Любитель
 
Имя: Олеся
Пол: Женский
Адрес: Украина, Кривой Рог
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.10.2016
Сообщений: 1,802
Благодарностей: 143
КП: 0.070
Re: Приват Банку "подарили" бюджеты двух городов!
Оно и понятно, будь банк коммерческим, ему бы просто не дали бы выиграть тендер. Ну посмотрим что будет дальше. Что-то явно мутят они там, пока не прозрачно что именно. И действительно, а почему именно эти два города? Это вопрос без ответа.
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Aless33 на форуме  
Старый Сегодня, 11:15
#6
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 728
Благодарностей: 34
КП: 0.040
Re: Приват Банку "подарили" бюджеты двух городов!
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает, что отмывание вероятней всего Здесь назревает очень много вопросов: почему именно бюджеты этих городов (самые богатые что-ли), почему в бюджет не заложили и что это принесет в конечном счета Приват банку...
Что это принесет Приватбанку, честно сказать людей интересует меньше всего. Что это принесет конкретным городам и конкретным людям, вот в чем главный вопрос. Странно все как-то.
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zlata777 на форуме  
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