jurgan Любитель

Имя: Юрий Пол: Мужской Адрес: Украина, Одесская область Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 11.10.2016 Сообщений: 1,187 Благодарностей: 144 КП: 0.066

НБУ: особенности взаиморасчетов по новым правилам в Украине

После введения очередного ограничения на взаиморасчет наличными, НБУ решил рассказать, как работать в этих условиях. В частности, были получены ответы на самые часто задаваемые вопросы. Напомню, что НБУ снизил максимальный порог взаиморасчетов наличкой до 50 тысяч гр.

Как производить расчеты между физ. лицом и предпринимателем, если сумма сделки превышает 50 тысяч гривен?

В данном случае можно рассчитываться только безналичным способом – перевод с одного банковского счета, на другой. Есть три основных варианта взаиморасчета

1. Вся сумма переводится при помощи карты. С карточки на карточку переводится вся необходимая сумма.

2. Перевод с одного счета на другой. Перечисление производится на всю сумму сделки.

3. Через кассу банка. При этом, вносится вся сумма сразу на счет продавца.

То есть, как мы видим, НБУ исключил возможность внесения средств частями: наличкой и безналичным вариантом. Нужно всю сумму вносить одним платежом в безналичной форме.

Как производится взаиморасчет по сделке купли/продажи между физ. лицами, который должен осуществляться с нотариальным удостоверением?

1. Стандартный перевод с одного счета на другой. То есть, со счета покупателя на счет продавца (оба физ. лица).

2. Покупатель имеет возможность перевести со своего счета средства на счет нотариуса, где они будут храниться до окончания оформления всех документов. Нотариус не имеет права пользоваться данными средствами.

3. Покупатель может открыть депозитный счет в банке на имя продавца. При этом, все права на этот счет будут принадлежать продавцу. Он сможет пользоваться депозитом только после предъявления банку документов купли/продажи, заверенных нотариально.

4. Аккредитивная форма перевода средств.

5. Внесение наличных денег, через банк, на счет продавца. Но при этом, невозможно рассчитаться с продавцом напрямую.

Стоит отметить, что эти ограничения касаются всех финансовых договоров, в том числе и тех, которые были заключены до вступления ограничения в законную силу.

Комиссии банка

Банк вправе взимать комиссионные сборы за предоставление своих услуг. При этом, банк имеет право самостоятельно устанавливать размер процентных ставок. Отдельного контроля за этим не предусмотрено. Установлен только фиксированный минимум. В частности, запрещено устанавливать процент комиссии по сделке ниже того уровня, который официально установлен в банке. По сути, считается, что ниже себестоимости услуг, установленных в конкретном банке.

Ответственность за несоблюдение предписания НБУ

Нарушение подпадает под статью 163-15 административного КУ, о правонарушениях данного характера. Эта статья предусматривает наказание за несоблюдение правил взаиморасчетов наличными. Все нарушителей будут штрафовать. Фиксированный размер штрафа не установлен.

Касается это ограничения снятия средств со счетов в банках?

Нет. Граждане Украины имеют возможность снимать в банках любые суммы. В том числе и по депозитам.

Краткий анализ

Как мы видим, этот шаг направлен на развитие банковской среды. При этом, все потери на проведении транзакций ложатся на покупателя и продавца. Банк имеет право взимать столько денег за сделку, сколько посчитает нужным.

К чему это может привести?

1. Первую очередь, это ударит по простому рынку. То есть, по сельскому производителю, который продавал свою продукцию на торговых площадках.

2. Финансовые потери простых граждан.

3. Отсутствие возможность взаиморасчета с теми, у кого нет банковского счета. Открытие счета влечет за собой дополнительные финансовые потери.

4. В сельской местности нет возможности рассчитываться с продавцом за услугу или товар иным путем, кроме наличных.

5. Отсутствие доверия к банкам приведет к тому, что практически весь рынок уйдет в тень. Будут производить теневые сделки. Ну, а с банков вытянут последний вклады.

Таким образом, украинцев пытаются в очередной раз развести на деньги. Забрать часть даже тех сбережений, которые еще удалось сохранить. Да, натуральный обмен будет процветать. Хождение налички будет проходить в тени, баз официальной регистрации сделок.

Jurgan, специально для MMGP После введения очередного ограничения на взаиморасчет наличными, НБУ решил рассказать, как работать в этих условиях. В частности, были получены ответы на самые часто задаваемые вопросы. Напомню, что НБУ снизил максимальный порог взаиморасчетов наличкой до 50 тысяч гр.Как производить расчеты между физ. лицом и предпринимателем, если сумма сделки превышает 50 тысяч гривен?В данном случае можно рассчитываться только безналичным способом – перевод с одного банковского счета, на другой. Есть три основных варианта взаиморасчета1. Вся сумма переводится при помощи карты. С карточки на карточку переводится вся необходимая сумма.2. Перевод с одного счета на другой. Перечисление производится на всю сумму сделки.3. Через кассу банка. При этом, вносится вся сумма сразу на счет продавца.То есть, как мы видим, НБУ исключил возможность внесения средств частями: наличкой и безналичным вариантом. Нужно всю сумму вносить одним платежом в безналичной форме.Как производится взаиморасчет по сделке купли/продажи между физ. лицами, который должен осуществляться с нотариальным удостоверением?1. Стандартный перевод с одного счета на другой. То есть, со счета покупателя на счет продавца (оба физ. лица).2. Покупатель имеет возможность перевести со своего счета средства на счет нотариуса, где они будут храниться до окончания оформления всех документов. Нотариус не имеет права пользоваться данными средствами.3. Покупатель может открыть депозитный счет в банке на имя продавца. При этом, все права на этот счет будут принадлежать продавцу. Он сможет пользоваться депозитом только после предъявления банку документов купли/продажи, заверенных нотариально.4. Аккредитивная форма перевода средств.5. Внесение наличных денег, через банк, на счет продавца. Но при этом, невозможно рассчитаться с продавцом напрямую.Стоит отметить, что эти ограничения касаются всех финансовых договоров, в том числе и тех, которые были заключены до вступления ограничения в законную силу.Комиссии банкаБанк вправе взимать комиссионные сборы за предоставление своих услуг. При этом, банк имеет право самостоятельно устанавливать размер процентных ставок. Отдельного контроля за этим не предусмотрено. Установлен только фиксированный минимум. В частности, запрещено устанавливать процент комиссии по сделке ниже того уровня, который официально установлен в банке. По сути, считается, что ниже себестоимости услуг, установленных в конкретном банке.Ответственность за несоблюдение предписания НБУНарушение подпадает под статью 163-15 административного КУ, о правонарушениях данного характера. Эта статья предусматривает наказание за несоблюдение правил взаиморасчетов наличными. Все нарушителей будут штрафовать. Фиксированный размер штрафа не установлен.Касается это ограничения снятия средств со счетов в банках?Нет. Граждане Украины имеют возможность снимать в банках любые суммы. В том числе и по депозитам.Краткий анализКак мы видим, этот шаг направлен на развитие банковской среды. При этом, все потери на проведении транзакций ложатся на покупателя и продавца. Банк имеет право взимать столько денег за сделку, сколько посчитает нужным.К чему это может привести?1. Первую очередь, это ударит по простому рынку. То есть, по сельскому производителю, который продавал свою продукцию на торговых площадках.2. Финансовые потери простых граждан.3. Отсутствие возможность взаиморасчета с теми, у кого нет банковского счета. Открытие счета влечет за собой дополнительные финансовые потери.4. В сельской местности нет возможности рассчитываться с продавцом за услугу или товар иным путем, кроме наличных.5. Отсутствие доверия к банкам приведет к тому, что практически весь рынок уйдет в тень. Будут производить теневые сделки. Ну, а с банков вытянут последний вклады.Таким образом, украинцев пытаются в очередной раз развести на деньги. Забрать часть даже тех сбережений, которые еще удалось сохранить. Да, натуральный обмен будет процветать. Хождение налички будет проходить в тени, баз официальной регистрации сделок.Jurgan, специально для MMGP

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