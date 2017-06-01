New Year Fireworks - newyear-fireworks.space

NewYear-Fireworks - предоставляет Вам возможность получать прибыль в действующем бизнесе без личных усилий, мы всё сделаем за Вас.
NYF - это сервис предоставляющий возможность мировому населению, инвестировать в активно развивающийся средний бизнес по реализации и экспорту пиротехнических товаров личного производства в страны СНГ на предновогодний период.
В декабре 2016 года, начали активно поступать заказы на поставку сырья и готовой продукции от партнёров, в связи с этим мы открываем сервис по приёму инвестиций на месяц ранее чем планировали!
Многие из Вас помнят нас как надёжный сервис, который появляется уже второй год подряд, на короткий но очень прибыльный период для населения. Наш сервис обеспечивает стабильной, ежедневной и высокой прибылью своих партнёров в автоматическом режиме.
Планы:
Цитата:
Сумма вклада 10$ - 100$ прибыль 1% в день, возврат депозита через 1 месяц
Для досрочного закрытия депозита, обращайтесь в онлайн поддержку.
Сумма вклада 100$ - 250$ прибыль 1.25% в день, возврат депозита через 1.5 месяца Для досрочного закрытия депозита, обращайтесь в онлайн поддержку.
Сумма вклада 250$ - 500$ прибыль 1.60% в день, возврат депозита через 2 месяца Для досрочного закрытия депозита, обращайтесь в онлайн поддержку.
Сумма вклада 500$ - 1000$ прибыль 2% в день, возврат депозита через 2 месяца Для досрочного закрытия депозита, обращайтесь в онлайн поддержку.
Сумма вклада от 1000$ прибыль 2% в день + бонусы, возврат депозита через 2.5 месяц Для досрочного закрытия депозита, обращайтесь в онлайн поддержку.
Акционный вклад в честь рождества, 2% в день, только 7 и 8 января Для досрочного закрытия депозита, обращайтесь в онлайн поддержку.