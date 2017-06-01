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New Year Fireworks - newyear-fireworks.space

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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Старый Сегодня, 06:51
#1
Топ Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 10,391
Благодарностей: 3,373
КП: 0.441

награды Нострадамус Волшебный горшочек 
New Year Fireworks - newyear-fireworks.space
Я не Админ/Владелец проекта!!!


" Brick Community "


Легенда
Цитата:
NewYear-Fireworks - предоставляет Вам возможность получать прибыль в действующем бизнесе без личных усилий, мы всё сделаем за Вас.

NYF - это сервис предоставляющий возможность мировому населению, инвестировать в активно развивающийся средний бизнес по реализации и экспорту пиротехнических товаров личного производства в страны СНГ на предновогодний период.
В декабре 2016 года, начали активно поступать заказы на поставку сырья и готовой продукции от партнёров, в связи с этим мы открываем сервис по приёму инвестиций на месяц ранее чем планировали!

Многие из Вас помнят нас как надёжный сервис, который появляется уже второй год подряд, на короткий но очень прибыльный период для населения. Наш сервис обеспечивает стабильной, ежедневной и высокой прибылью своих партнёров в автоматическом режиме.

Планы:
Цитата:
Сумма вклада 10$ - 100$ прибыль 1% в день, возврат депозита через 1 месяц
Для досрочного закрытия депозита, обращайтесь в онлайн поддержку.

Сумма вклада 100$ - 250$ прибыль 1.25% в день, возврат депозита через 1.5 месяца
Для досрочного закрытия депозита, обращайтесь в онлайн поддержку.

Сумма вклада 250$ - 500$ прибыль 1.60% в день, возврат депозита через 2 месяца
Для досрочного закрытия депозита, обращайтесь в онлайн поддержку.

Сумма вклада 500$ - 1000$ прибыль 2% в день, возврат депозита через 2 месяца
Для досрочного закрытия депозита, обращайтесь в онлайн поддержку.

Сумма вклада от 1000$ прибыль 2% в день + бонусы, возврат депозита через 2.5 месяц
Для досрочного закрытия депозита, обращайтесь в онлайн поддержку.

Акционный вклад в честь рождества, 2% в день, только 7 и 8 января
Для досрочного закрытия депозита, обращайтесь в онлайн поддержку.
Особенности проекта:

#Минималка - 10$
#Выплаты - инстант
#Реф. программа - 10%
#Принимает - Perfect Money, Payeer, QiWI, NixMoney

Вклад
Цитата:
Date : 01/06/2017 23:42
From/To Account : U13090741
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 159474555
Memo : Shopping Cart Payment. newyear-fireworks.space.
Payment ID : 149


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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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