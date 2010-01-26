Сайт майнинга с бонусом

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Старый Сегодня, 05:37
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2016
Сообщений: 14
Благодарностей: 0
КП: 0.000
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Я не админ а пользователь

О проекте BITmine https://bitmine.gq

BITmine - это то место, где вы можете наслаждаться высоким, надежным , перспективным доходом при этом проводя время в развивающемся проекте. Здесь вам необходимо покупать видеокарты, которые ежедневно, ежеминутно приносят вам доход, наша платформа была адаптирована так и для профессиональных трейдеров, так и для обычных пользователей сети интернет. Мы занимаемся высоколиквидным бизнесом под названием "майнинг", наши дата сервера размещены в Сибири, тем самым мы снижаем цену энергопотребления до 75% в отличии от конкурентов! Все покупки в платформе,являются действующими инвестициями в ваше будущее , в ваш пассивный доход. Вам не нужно заботиться об обслуживании серверов, карт, электричестве, мы делаем это за вас, но что же остается вам? Нашим инвесторам, мы предлагаем влиться в мир который позволит сделать вас богатым, вы будете иметь постоянный и надежный пассивный доход, а как вы знаете что бы разбогатеть, для этого требуется иметь такой доход, это основа и фундамент вашего благосостояния.

Минутка истины... https://bitmine.gq

Мы позиционируем себя как инвистиции высокой доходности. Многие из вас знакомы с проектами нашей тематики. На сегодня сложно найти честную и по настоящему доходную инвестиционную платформу. Поэтому мы и решились на создание BITmine. Собрав только лучшее из самых крупных и знаменитых проектов мы воплотили это у нас. https://bitmine.gq

Максимальная прозрачность и честность перед участниками
Никаких "Баллов" или других препятствий для вывода средств.
Гарантия выплаты до 90% резерва участникам проекта.
Уникальный скрипт и дизайн проекта.
Отличная техническая составляющая, выделенный сервер и SSL сертификат.
Мы надеемся, что вы понимаете все риски создания и участия в подобных проектах. В свою очередь наша команда постарается сделать всё на высшем уровне и с минимальными рисками, ведь мы создали по настоящему качественный и уникальный проект, и не собираемся прекращать его работу и развитие, а наоборот, хотим дать надежный источник дохода и развлечения нашим любимым пользователям Smiley Всем хороших заработков дорогие друзья!


https://bitmine.gq
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IVAN19995 вне форума  
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