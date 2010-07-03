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В уманский аэропорт будет инвестировано $140 млн

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Старый Сегодня, 02:57
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 359
Благодарностей: 14
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В уманский аэропорт будет инвестировано $140 млн


В уманский аэропорт будет инвестировано $140 млн

Степан Кубив, министр экономики Украины, провел встречу с американскими инвесторами, в которой обсуждалась возможность строительства уманского аэропорта.

Военный аэродром станет базой для постройки данного аэропорта. Аэропорт будет использоваться как для гражданских перелетов, так и для военных целей.

Результатом встречи стала готовность инвестировать 140 миллионов долларов в этот проект. Стороны договорились о прозрачности и безпрепятственном финасировании. Известно, что сам проект будет активнейшим образом поддерживать украинское государство.

Напомним, что город Умань располагается в Черкасской области. В городе расположен известный Софиевский парк. Умань является центром пересечения всех международных трасс Украины. Постройка аэропорта в этом районе привлечет еще большее количество паломников и туристов со всех стран.

специально для mmgp.ru
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Старый Сегодня, 03:00
#2
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.07.2010
Сообщений: 1,737
Благодарностей: 583
Записей в блоге: 1
КП: 0.369
Re: В уманский аэропорт будет инвестировано $140 млн
Думаю, что основная прибыль будет только за счет евреев во время того праздника
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ибо ленивый я. мой блог вебмастера. Простой, но честный мониторинг хайпов.Реальная криптовалюта от Сергея Мавроди
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