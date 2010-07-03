В уманский аэропорт будет инвестировано $140 млн
Степан Кубив, министр экономики Украины, провел встречу с американскими инвесторами, в которой обсуждалась возможность строительства уманского аэропорта.
Военный аэродром станет базой для постройки данного аэропорта. Аэропорт будет использоваться как для гражданских перелетов, так и для военных целей.
Результатом встречи стала готовность инвестировать 140 миллионов долларов в этот проект. Стороны договорились о прозрачности и безпрепятственном финасировании. Известно, что сам проект будет активнейшим образом поддерживать украинское государство.
Напомним, что город Умань располагается в Черкасской области. В городе расположен известный Софиевский парк. Умань является центром пересечения всех международных трасс Украины. Постройка аэропорта в этом районе привлечет еще большее количество паломников и туристов со всех стран.
специально для mmgp.ru