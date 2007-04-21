Самый перспективный товар XXI века

Вода является природным ресурсом, необходимым для поддержания всей жизни на планете, что делает его самым важным товаром на Земле. Хотя этот ресурс активно продается, ограничивается, строятся плотины, а правительства его в целом могут контролировать, Уолл-стрит не смогла получить на него такое влияние, как, например, на масло.
Если посмотреть на ситуацию в мире через 25 лет, то чистая питьевая вода, как ожидается, станет более редкой, так как население планеты растет, а изменение климата изменяет береговые линии и погодные условия.
Весь вопрос в том, будет ли вода скоро торговаться на бирже, также как нефть, зерно или золото?
"Весьма привлекательно говорить о воде как о торгующемся активе. Если вы посмотрите на прогнозы на ближайшие 25 лет, вы увидите, что мировое водоснабжение и дисбаланс спроса станут еще хуже, - сказал аналитик Citigroup Дин Дрей. – Большинство населения мира живет в вододефицитных регионах".
Но Дрей и другие эксперты говорят, что торговать водой будет сложно, так как водоснабжение в конечном итоге имеет большое значение во всем мире.
"Я не вижу возможности, чтобы сделать это. Вода регулируется на местном уровне. Это регулируется в каждом штате. Вы не может поставить трубу где-нибудь в реке и начать продавать воду в другом месте, - сказал глава Waterkeeper Alliance Роберт Кеннеди-младший. – Водные пути являются собственностью народа".
История полна примеров, когда забор воды приводил к войнам или экологическим трагедиям.
На Ближнем Востоке было много конфликтов, связанных с водой, в том числе в Сирии. Река Евфрат уже давно является источником конфликта между Турцией и Сирией, а в прошлом месяце Турция перекрыла сток вод реки в направлении Сирии и Ирака.
Но все западные законы начиная с римских времен, и даже Великая хартия вольностей, предполагают, что вода принадлежит народу.
По оценкам Всемирного банка, водная промышленность может оцениваться в триллионы долларов, так как этот товар имеет жизненно важное значение для человека и мир сталкивается с глобальным дефицитом.
"Экономистам нравится идея свободной торговли. Процесс увеличивает экономическую эффективность, - отмечает профессор Центра исследований экологической политики Массачусетского технологического университета Джон Рейли. – С точки зрения масштабной международной торговли водой мы уже продвинулись в части бутилированной воды. Я думаю, что в дальнейшем мы увидим опреснение и другие технологические процессы, прежде чем столкнемся с масштабной торговлей, так как сейчас перемещение воды слишком дорого".
По его словам, нехватка воды может привет к переносу производства из засушливых регионов.
Другие эксперты считают, что все препятствия будут преодолены, а финансовые инструменты на воду появятся в течение ближайших 5-10 лет. Но необходим будет творческий подход, так как проблемой являются физические ограничения водопроводов.
Еще одним важным вопросом станет вопрос цены, так как стоимость будет сильно зависеть от географических различий.
В докладе ООН говорит, что спрос на воду значительно вырастет в развивающихся странах. При этом сельскохозяйственное потребление воды может вырасти примерно на 20% в мире к 2050 г., если не считать новые технологии эффективности использования водных ресурсов.
С 2010 по 2035 гг. спрос на воду для производства энергии может увеличиться примерно на треть. А на страны ОЭСР придется 90% роста. В районах с сильным дефицитом воды будут жить около 2,3 млрд людей в 2050 г., а именно в Северной и Южной Африке, Южной и Центральной Азии.
В докладе ООН также отмечает, что из-за изменения климата засушливые регионы станут еще более засушливыми, а влажные – еще более влажными.
Кроме этого, вода всегда является проблемой отдельных регионов. В некоторых ее слишком много, и они страдают от наводнений, в других, где она необходима, ощущается ее дефицит. И транспортировать ее слишком дорого. Построить водопровод дороже, чем нефтепровод.
Что касается ценовой политики, каждая страна оценивает водные ресурсы по-разному и нет никакого единообразия. В Ирландии, например, вода бесплатна, так как население считает право на ее использование неотъемлемым. И за 25 лет будет сложно преодолеть привычки, складывающиеся веками.
С другой стороны, датские потребители платят очень много. Стоимость воды в Дании составляет $3,88 за 1 куб. м, а при использовании сточных вод цена увеличивается до $8,45. В США стоимость в среднем составляет $1,48 за 1 куб. м воды, в Германии – $3,08. Эта цена складывает из стоимости воды и инфраструктуры.
И экономисты отмечают, что эволюция рынков и изменение климата в ближайшие 25 лет могут привести к новыми системам для торговли водой. Уже сейчас права на воду торгуются в Австралии и частично в западной части США. Системы для торговли воды существуют, и при необходимости и развития ситуации они будут модернизироваться и объединяться.
Новое жидкое золото
Правительства могут также обеспечить решение проблемы ценообразования и распределения водных ресурсов. Например, в Китае власти смогли решить проблему, связанную с реками Янцзы и Хуанхэ, благодаря централизованному управлению.
Засуха на западе США также привлекла всеобщее внимание к проблемам управления водными ресурсами.
Изменение климата и чрезмерное использование воды из реки Колорадо могут привести к дефициту. Калифорнийские хозяйства, между тем, зависят от реки Колорадо, как и остальная часть страны, но 80% зимних овощей выращиваются именно там.
Одна из причин, которая может привести к торговле водой, связана с тем, что она привязана к сельскому хозяйству и энергетике. Вода используется не только для выращивания зерновых культур, но и для гидроэлектростанций или при добыче сланцевого газа и нефти.
Вода имеет все шансы стать товаром XXI века. Но пока необходимо проработать слишком много деталей, и говорить об этом можно только в теории.
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