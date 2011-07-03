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"Жизнь BE"

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Старый Сегодня, 01:16
#1
Топ Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Lasciate ogni speranza,voi ch’entrate
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 5,615
Благодарностей: 6,670
Записей в блоге: 1
КП: 0.274
"Жизнь BE"
Всем привет и хорошего настроения!

На блоге начал вести раздел "Жизнь BE" В данном разделе будут публиковаться статьи о путешествиях и странах где я побываю.

Первая статья - называется "Начало Пути..."

Цитата:
"С чего начинается путешествие....скорее всего с мечты или установление себе цели для реализации, к которой идешь и достигаешь. Целью не стоял именно туристический отдых в классическом стиле, отель, экскурсии, бассейн, а немного другой, с погружением в атмосферу страны. Страну которую выбрали - стала Доминиканская Республика, а повод - медовой месяц, какой может быть повод более серьезный чтоб оставить детей с бабушкой, и оторваться с зоны комфорта отправится в путь..."
__________________
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Читай раздел "Жизнь BE" - Статья первая "Начало Пути..."
bespo6ta на форуме  
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