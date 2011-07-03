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#1
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Топ Мастер
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Lasciate ogni speranza,voi ch’entrate
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 5,615
Благодарностей: 6,670
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"Жизнь BE"
Всем привет и хорошего настроения!
На блоге начал вести раздел "Жизнь BE"
В данном разделе будут публиковаться статьи о путешествиях и странах где я побываю.
Первая статья - называется "Начало Пути..."
Цитата:
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"С чего начинается путешествие....скорее всего с мечты или установление себе цели для реализации, к которой идешь и достигаешь. Целью не стоял именно туристический отдых в классическом стиле, отель, экскурсии, бассейн, а немного другой, с погружением в атмосферу страны. Страну которую выбрали - стала Доминиканская Республика, а повод - медовой месяц, какой может быть повод более серьезный чтоб оставить детей с бабушкой, и оторваться с зоны комфорта отправится в путь..."
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Сегодня, 02:24
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