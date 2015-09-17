Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,454 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Forex Vodka на прилавках Грузии и США стоит $25

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:43
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,692
Благодарностей: 537
КП: 0.109
Forex Vodka на прилавках Грузии и США стоит $25



Хотя как на рынке Форекс, так и на всех остальных рынках уже в наступившем 2017 г. полным ходом идут ежедневные торги, однако, есть некоторые трейдеры, которые продолжают отмечать новогодние праздники, а кое-кто из них еще вскоре встретит и старый Новый год. Вот именно таких (можно сказать, что самых стойких) и поддержит один бизнесмен французский бизнесмен, презентуя им свой оригинальный продукт: - водку "Forex Vodka."

На своем веб-сайте В Интернете изготовитель сего продукта с необычным надо сказать названием раскрывает свою идею следующим образом: "Рынок Форекс говорит с нами на ясном для нас языке, на языке достижений и нетривиальных решений. Прозрачный цвет и незамутненный вкус нашего продукта делает его отличной основой для приготовления разнообразных коктейлей, которые прекрасно потребляются во всех частях света. Ведь быть чемпионом - это быть на вершине мира, хотеть рассказать об этом своим близким, а то и всему свету - разве не это вы ощущаете покоряя очередную высоту?"

Говоря про коктейли, то на сайте есть целый раздел, где желающие узнают "секреты" приготовления таких напитков, в основе, которых лежит алкоголь. Бизнесмен проявил находчивость и связал русское название своего продукта (vodka) даже с русским названием своего коктейля, как например, Forex 'O' Lada.

Оформление бутылки можно выбрать в 3-х вариантах, как говорится на свой вкус (и даже цвет!) и это будут: Standard Edition, Pacific Edition, Atlantic Edition.

Изначально планировалось распространять сей алкогольный продукт на мероприятиях связанных с финансами, но как говориться "не выстрелило" и пока продукт поставляется в основном на экспорт в 2 страны мира: - в США и в Грузию. Нареканий на качество пока никаких не поступало. В магазинах многих покупателей подкупает название водки поэтому партии расходятся довольно быстро. Бизнес не стоит на месте, а ведь он пока еще молодой, выпуск этой водки был начат 2 года тому назад, но дело идёт в гору.

Стоимость стандартной 750 мл бутылки равняется 25 долл. США. Можно согласится, что немало, но зато здесь есть оригинальное название, а ведь этим можно удивить скажем своих гостей. Особенно, если вы трейдер, причем удачный трейдер. Ведь известно, что алкоголь в разумных дозах поднимает настроение, а с таким продуктом настроение будет подниматься вдвойне, особенно за новогодним столом у трейдеров. Счастливого всем старого Нового года! И да, конечно, Минздрав РФ предупреждает, что чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью! Помните об этом!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5871430d4a100
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Последний раз редактировалось OPLOTT; Вчера в 23:46.
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
С чего стоит НЕ начинать новичку на Forex darow Forex: форум для начинающих 491 Вчера 23:17
YouTube открывает магазин: что искать на прилавках Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 17 03.09.2016 13:04
Forex эксперт: к биткойн стоит отнестись более серьезно clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 6 21.07.2016 02:49
Российское мясо появится на прилавках Бразилии mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 7 17.09.2015 18:38

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Мошенник яндекс.мани 410014517788182
От Erublik в разделе «Черный список обменников»
Аватара нет
ПАММ счет Blind sniper:347395 (Alpari)
От Pamm-Trader в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар clipman77
Королевский Банк Шотландии тестирует приватный блокчейн Ethereum
От clipman77 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Какие последствия принесёт окончание нефтяного ралли?
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Air Canada запускает краундфандинговую платформу на поездку своей мечты
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mixpepper22
Peloris - peloris.biz
От mixpepper22 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube