OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,692 Благодарностей: 537 КП: 0.109

Forex Vodka на прилавках Грузии и США стоит $25





Хотя как на рынке Форекс, так и на всех остальных рынках уже в наступившем 2017 г. полным ходом идут ежедневные торги, однако, есть некоторые трейдеры, которые продолжают отмечать новогодние праздники, а кое-кто из них еще вскоре встретит и старый Новый год. Вот именно таких (можно сказать, что самых стойких) и поддержит один бизнесмен французский бизнесмен, презентуя им свой оригинальный продукт: - водку "



На своем веб-сайте В Интернете изготовитель сего продукта с необычным надо сказать названием раскрывает свою идею следующим образом: "Рынок Форекс говорит с нами на ясном для нас языке, на языке достижений и нетривиальных решений. Прозрачный цвет и незамутненный вкус нашего продукта делает его отличной основой для приготовления разнообразных коктейлей, которые прекрасно потребляются во всех частях света. Ведь быть чемпионом - это быть на вершине мира, хотеть рассказать об этом своим близким, а то и всему свету - разве не это вы ощущаете покоряя очередную высоту?"



Говоря про коктейли, то на сайте есть целый раздел, где желающие узнают "секреты" приготовления таких напитков, в основе, которых лежит алкоголь. Бизнесмен проявил находчивость и связал русское название своего продукта (vodka) даже с русским названием своего коктейля, как например, Forex 'O' Lada.



Оформление бутылки можно выбрать в 3-х вариантах, как говорится на свой вкус (и даже цвет!) и это будут: Standard Edition, Pacific Edition, Atlantic Edition.



Изначально планировалось распространять сей алкогольный продукт на мероприятиях связанных с финансами, но как говориться "не выстрелило" и пока продукт поставляется в основном на экспорт в 2 страны мира: - в США и в Грузию. Нареканий на качество пока никаких не поступало. В магазинах многих покупателей подкупает название водки поэтому партии расходятся довольно быстро. Бизнес не стоит на месте, а ведь он пока еще молодой, выпуск этой водки был начат 2 года тому назад, но дело идёт в гору.



Стоимость стандартной 750 мл бутылки равняется 25 долл. США. Можно согласится, что немало, но зато здесь есть оригинальное название, а ведь этим можно удивить скажем своих гостей. Особенно, если вы трейдер, причем удачный трейдер. Ведь известно, что алкоголь в разумных дозах поднимает настроение, а с таким продуктом настроение будет подниматься вдвойне, особенно за новогодним столом у трейдеров. Счастливого всем старого Нового года! И да, конечно, Минздрав РФ предупреждает, что чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью! Помните об этом!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5871430d4a100 Хотя как на рынке Форекс, так и на всех остальных рынках уже в наступившем 2017 г. полным ходом идут ежедневные торги, однако, есть некоторые трейдеры, которые продолжают отмечать новогодние праздники, а кое-кто из них еще вскоре встретит и старый Новый год. Вот именно таких (можно сказать, что самых стойких) и поддержит один бизнесмен французский бизнесмен, презентуя им свой оригинальный продукт: - водку " Forex Vodka ."На своем веб-сайте В Интернете изготовитель сего продукта с необычным надо сказать названием раскрывает свою идею следующим образом: "Рынок Форекс говорит с нами на ясном для нас языке, на языке достижений и нетривиальных решений. Прозрачный цвет и незамутненный вкус нашего продукта делает его отличной основой для приготовления разнообразных коктейлей, которые прекрасно потребляются во всех частях света. Ведь быть чемпионом - это быть на вершине мира, хотеть рассказать об этом своим близким, а то и всему свету - разве не это вы ощущаете покоряя очередную высоту?"Говоря про коктейли, то на сайте есть целый раздел, где желающие узнают "секреты" приготовления таких напитков, в основе, которых лежит алкоголь. Бизнесмен проявил находчивость и связал русское название своего продукта (vodka) даже с русским названием своего коктейля, как например, Forex 'O' Lada.Оформление бутылки можно выбрать в 3-х вариантах, как говорится на свой вкус (и даже цвет!) и это будут: Standard Edition, Pacific Edition, Atlantic Edition.Изначально планировалось распространять сей алкогольный продукт на мероприятиях связанных с финансами, но как говориться "не выстрелило" и пока продукт поставляется в основном на экспорт в 2 страны мира: - в США и в Грузию. Нареканий на качество пока никаких не поступало. В магазинах многих покупателей подкупает название водки поэтому партии расходятся довольно быстро. Бизнес не стоит на месте, а ведь он пока еще молодой, выпуск этой водки был начат 2 года тому назад, но дело идёт в гору.Стоимость стандартной 750 мл бутылки равняется 25 долл. США. Можно согласится, что немало, но зато здесь есть оригинальное название, а ведь этим можно удивить скажем своих гостей. Особенно, если вы трейдер, причем удачный трейдер. Ведь известно, что алкоголь в разумных дозах поднимает настроение, а с таким продуктом настроение будет подниматься вдвойне, особенно за новогодним столом у трейдеров. Счастливого всем старого Нового года! И да, конечно, Минздрав РФ предупреждает, что чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью! Помните об этом!Специально для mmgp.ru

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