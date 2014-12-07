У SIEMENS WIND POWER ПОЯВИЛСЯ ГИГАНТСКИЙ ГРУЗОВОЙ КОРАБЛЬ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ
На днях Siemens Wind Power A/S, датское подразделение концерна Siemens AG, занимающееся производством ветряных электростанций, недавно получило новое транспортное судно, сделанное специально для перевозки ветряных турбин и их компонентов. Выглядит впечатляюще!
Ещё два года назад в Siemens Wind Power начали пересматривать подход компании к перевозке и доставке грузов, после чего решили купить новые транспортные грузовые корабли с горизонтальной системой погрузки и разгрузки. Одно судно недавно уже продемонстрировали в работе.
Транспорт называется Rotra Vente, его длина — 141 метр, за один раз он способен перевозить сразу несколько огромных гондол ветровых турбин мощностью в 8 МВт. Каждая из этих турбин представляет собой внушительную конструкцию. Например, SWT–7.0–154, топовая модель ветрогенератора от Siemens Wind Power, в высоту достигает двух сотен метров в собранном состоянии и с установленными лопастями. Сам электрогенератор весит 220 тонн. Словом, перевозчику предстоит заниматься транспортировкой очень больших и тяжёлых конструкций.
Постройкой судна занималась компания Deugro Denmark, которая взяла за основу и основательно доработала контейнеровоз.
В данный момент полным ходом идёт создание ещё одного судна такого типа, предназначенного для перевозки башен и лопастей для ветряных турбин. Ожидается, что новый грузовик сможет одновременно вмещать в себя до 12 лопастей, длина каждой из которых может достигать до 80 метров.
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