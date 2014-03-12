Сорос пожурил украинского миллиардера

Санкций к Пинчуку не будет
Украинская благотворительная организация выразила неодобрение касательно взглядов одного из украинских политиков,которые он изложил в своей статье для американского журнала.
Виктор Пинчук предложил отказаться от стремлений Украины, относительно, вступления в Европейский Союз. Своими высказываниями, политик вызвал недовольство международного фонда, так как они считают что, привить европейские ценности - первостепенная задача для Украины.
Однако, несмотря на это, международный фонд "Возрождение" не будет прекращать сотрудничество с фондом Пинчука.
Фонд "Возрождение", миллиардера Джорджа Сороса, не принимает и позицию Пинчука по вопросам Крыма и ДНР, заявляя что, уступки России в этом вопросе, сделают Украину проигравшей стороной.
Однако, сотрудничество фондов американского и украинского миллиардеров будет продолжаться.
Например, в январе 2017 года фонд Сороса делегирует на экономический форум в городе Давос своих экспертов и чиновников на, так называемый, "украинский завтрак".
специально для mmgp.ru