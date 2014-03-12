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Сорос пожурил украинского миллиардера

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Старый Сегодня, 22:57
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 346
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Сорос пожурил украинского миллиардера


Санкций к Пинчуку не будет

Украинская благотворительная организация выразила неодобрение касательно взглядов одного из украинских политиков,которые он изложил в своей статье для американского журнала.

Виктор Пинчук предложил отказаться от стремлений Украины, относительно, вступления в Европейский Союз. Своими высказываниями, политик вызвал недовольство международного фонда, так как они считают что, привить европейские ценности - первостепенная задача для Украины.
Однако, несмотря на это, международный фонд "Возрождение" не будет прекращать сотрудничество с фондом Пинчука.

Фонд "Возрождение", миллиардера Джорджа Сороса, не принимает и позицию Пинчука по вопросам Крыма и ДНР, заявляя что, уступки России в этом вопросе, сделают Украину проигравшей стороной.

Однако, сотрудничество фондов американского и украинского миллиардеров будет продолжаться.
Например, в январе 2017 года фонд Сороса делегирует на экономический форум в городе Давос своих экспертов и чиновников на, так называемый, "украинский завтрак".

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Старый Сегодня, 23:21
#2
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 3,659
Благодарностей: 457
КП: 0.144
Re: Сорос пожурил украинского миллиардера
он за свои миллиарды дрожит, а на страну и людей ему плевать. кучма задаром ему заводики отдал, а так с него бизнесмен как из гуано пуля. все они бизнесмены на шару получать.
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