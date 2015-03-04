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Стоимость туров на Кипр превысила 90 тысяч рублей

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Стоимость туров на Кипр превысила 90 тысяч рублей


Средняя стоимость путевок из России на Кипр в 2016 году выросла почти на 12 процентов в сравнении с 2015-м и составила 91,4 тысячи рублей. Об этом в субботу, 7 января, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), речь идет о бюджетной поездке на двоих на семь дней. В АТОР также рассказали, что в 2016 году 70 процентов российских путешественников приобретали путевку на пару или на семью, 15 процентов — на одного человека, 8 — на трех туристов.

Самыми популярными в прошлом году были трехзвездочные отели, которые выбрали 30 процентов отдыхающих. На втором месте по востребованности оказались гостиницы категории пять звезд, на третьем — четыре звезды.

По информации АТОР, в сентябре российские туристы помогли Кипру установить рекорд по притоку зарубежных гостей. В первый осенний месяц 2016 года на острове побывали около полумиллиона туристов.

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