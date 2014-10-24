Стартап для анализа крови Theranos сократит 155 рабочих мест

07 января 2017, 12:26 Альберт Хабибрахимов
Американский медицинский стартап Theranos сократит 41% персонала после нескольких месяцев внимания со стороны регуляторов, судебных исков и других сложностей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Theranos ликвидирует 155 рабочих мест. Оставшиеся 220 сотрудников продолжат работать над новым продуктом компании — переносимые устройства miniLab, которые позволяют проводить анализ крови по небольшим образцам. Основатель и генеральный директор Theranos Элизабет Холмс сохранила свой пост в компании.
«Такие решения всегда даются сложно, однако этот шаг позволяет Theranos оперативнее и эффективнее мобилизовать свои ресурсы», — говорится в заявлении компании.
Это вторая волна сокращений в Theranos. В октябре 2016 года компания объявила об увольнении 340 сотрудников и закрытии своих клинических лабораторий.
В начале существования Theranos называли революционной компанией в сфере клинических тестов, пишет Bloomberg. Однако после расследования издания The Wall Street Journal о подтасовке результатов исследований в 2016 году стартапом заинтересовались власти США. Выяснилось, что с лета 2015 года компания не использует для проведения тестов своё оборудование, а закупает устройства для исследований у конкурентов.
Летом 2016 года власти США отозвали лицензию у клинической лаборатории Theranos в в городе Ньюарк, штат Калифорния, а Холмс на два года отстранили от руководства медицинскими лабораториями.
Осенью 2016 года один из инвесторов стартапа — фонд Partner Fund Management LP — подал в суд на Theranos, обвинив руководство компании в обмане потенциальных инвесторов ради привлечения финансирования.
Источник: https://vc.ru/n/theranos-cutting-staff?from=bot