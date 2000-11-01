АО "ТЭМБР-Банк" | Собственные векселя | Банковский сектор

Полное наименование:
Акционерное общество "Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития".
Отрасль:
Банковский сектор.
Доход по векселю начисляется в виде процентов либо в форме дисконта (разница между суммой размещенных средств и вексельной суммой, указанной в тексте ценной бумаги).
Размер дохода по векселю зависит от процентной ставки, установленной при размещении денежных средств, исходя из вида валюты, сроков и размещаемых в вексель сумм.
Процентные векселя АО "ТЭМБР-БАНК" содержат процентную оговорку – указание величины процентной ставки, установленной на момент выдачи векселя, а также даты начала начисления процентов и выдается со следующими сроками платежа:
- по предъявлении;
- по предъявлении, но не ранее…;
- по предъявлении, но не ранее … и не позднее определенной даты.
Минимальная вексельная сумма:
100 000 рублей.
Ставки привлечения денежных средств в рублях РФ в векселя Банка:
- от 300 000 до 10 000 000:
1 мес. - 8,30%;
2 мес. - 8,80%;
3 мес. - 11,00%;
6 мес. - 11,00%;
9 мес. - 11,00%;
1 год. - 11,00%;
- от 10 000 001:
1 мес. - 8,50%;
2 мес. - 9,00%;
3 мес. - 11,25%;
6 мес. - 11,25%;
9 мес. - 11,25%;
1 год. - 11,25%.
Ставки привлечения денежных средств в долларах США в векселя Банка
(срок - 365 – 395 дней):
от 100 000 - 2,50%;
от 100 001 до 500 000 - 2,70%;
от 500 001 до 1 000 000 - 2,90%;
от 1 000 001 - 3,00%.
Ставки привлечения денежных средств в евро в векселя Банка
(срок - 1 год):
от 100 000 - 1,50%;
от 100 001 до 500 000 - 1,70%;
от 500 001 до 1 000 000 - 1,90%;
от 1 000 001 - 2,00%.
Сайт эмитента: tembr.ru
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Тема банка: ТЭМБР-Банк
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Консультации по вопросам выпуска, обращения и погашения векселей: 495 363 44 99; 495 775 62 82 доб. 235, 379.
Адрес:
127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10