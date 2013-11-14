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kotogame.ru-Кот в сапогах-игра с выводом денег

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:47
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 181
Благодарностей: 88
КП: 0.045
kotogame.ru-Кот в сапогах-игра с выводом денег
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 28.12.2016
ОБ ИГРЕ:
Герои
покупаете себе Героев которые будут воровать и приносить Вам прибыль. Чем дороже Герой тем больше прибыли он Вам принесет.
Таверна
в таверне Вы можете получить всю прибыль которую заработали Ваши герои и обменять их на внутреннем рынке. Прибыль можно собирать не чаще чем 1 раз в 10 минут!
Рынок сбыта
на рынке сбыта Вы можете обменять все свои монеты и получить за них прибыль в виде игровой валюты "Серебро"! которое обмениваете в обменном пункте и выводите на кошелек!

САМЫЕ СЛАДКИЕ ФИШКИ ДЛЯ ИГРОКОВ:

1. АКЦИЯ! На все пополнения +100% в подарок!

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Последний раз редактировалось дельфин1375; Сегодня в 21:51.
дельфин1375 на форуме  
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