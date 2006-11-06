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Старый Сегодня, 21:37
#1
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В Telegram добавили возможность отзывать сообщения



Разработчики Telegram выпустили новую версию (v.3.16) своего мессенджера, в которой появилось сразу несколько интересных функций. На первом месте по важности несомненно находится возможность «отозвать» случайно посланное сообщение, которая действует на протяжении 48 часов с момента его отправки.





Функция действует в обычных чатах с собеседниками и в групповых беседах, при этом в последнем случае сообщение удаляется у всех участников общения. Отметим, что ранее удалять сообщения можно было только в своем аккаунте или же с помощью функции самоуничтожения в секретных чатах.


Заметное количество пользователей Telegram активно путешествуют в праздничный период и с оглядкой на это разработчики решили добавить в мессенджер возможность контролировать потребление данных. В новом разделе Network Usage можно оценить количество загруженных данных в мобильных и Wi-Fi сетях, а также настроить характер загрузки данных и медиа в зависимости от текущего подключения.




Среди остальных нововведений стоит отметить новый вид сокращенных ссылок — t.me/telegram вместо telegram.me/telegram, целый ряд улучшений для пользователей Android-версии приложения, а также новые emoji, включая универсальный shrug.


http://itc.ua/blogs/v-telegram-dobav...-uluchsheniya/
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