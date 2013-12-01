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Студия GSC Game World о налоге с продаж в Steam в России и Норвегии

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Старый Сегодня, 21:29
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
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Студия GSC Game World о налоге с продаж в Steam в России и Норвегии
Американская компания Valve предупредила разработчиков игр, что с 1 января 2017 года вводит на игровой платформе Steam дополнительный налог с продаж цифрового контента в России и Норвегии. Об этом сообщила студия GSC Game World, пишет DTF.

GSC Game World анонсировала повышение цен на стратегию «Казаки 3», объяснив это решением Valve ввести дополнительный налог с продажи цифрового контента в России и Норвегии из-за «законодательных изменений в системах налогообложения цифровой дистрибуции» в этих странах. Игра подорожает приблизительно на 21%. На момент написания заметки цена базовой версии игры составляет 799 рублей, но уже после 15 января «Казаки 3» будут стоить 969 рублей.

В GSC Game World добавили, что в Valve отметили, что данные изменения могут затронуть в будущем и другие страны.

Изменения в ценовой политике связаны с принятым летом 2016 года «налогом на Google», который обязывает иностранные компании платить НДС с продажи в России цифрового контента, ПО, услуг хранения и обработки информации, а также регистрации доменов и хостинга.

Ранее о пересмотре условий предоставления услуг в России пользователей предупредили Google и Amazon. Некоторые компании при этом взяли выплату налога на себя, не став перекладывать этот вопрос на пользователей: в частности, так сделали Wargaming и Sony.

Источник: https://vc.ru/n/steam-tax?from=bot
Последний раз редактировалось NikofAlex; Сегодня в 21:36. Причина: Уточнил название темы
NikofAlex на форуме  
Старый Сегодня, 21:35
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,548
Благодарностей: 572
КП: 0.042
Re: Студия GSC Game World рассказала о введении дополнительного налога с продаж в Ste
Ну все теперь игроманам будут палки в колеса с этим налогом, игры подорожают на пару десятков процентов, так что теперь тратиться придется больше.
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