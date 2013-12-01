Студия GSC Game World о налоге с продаж в Steam в России и Норвегии

Американская компания Valve предупредила разработчиков игр, что с 1 января 2017 года вводит на игровой платформе Steam дополнительный налог с продаж цифрового контента в России и Норвегии. Об этом сообщила студия GSC Game World, пишет DTF.
GSC Game World анонсировала повышение цен на стратегию «Казаки 3», объяснив это решением Valve ввести дополнительный налог с продажи цифрового контента в России и Норвегии из-за «законодательных изменений в системах налогообложения цифровой дистрибуции» в этих странах. Игра подорожает приблизительно на 21%. На момент написания заметки цена базовой версии игры составляет 799 рублей, но уже после 15 января «Казаки 3» будут стоить 969 рублей.
В GSC Game World добавили, что в Valve отметили, что данные изменения могут затронуть в будущем и другие страны.
Изменения в ценовой политике связаны с принятым летом 2016 года «налогом на Google», который обязывает иностранные компании платить НДС с продажи в России цифрового контента, ПО, услуг хранения и обработки информации, а также регистрации доменов и хостинга.
Ранее о пересмотре условий предоставления услуг в России пользователей предупредили Google и Amazon. Некоторые компании при этом взяли выплату налога на себя, не став перекладывать этот вопрос на пользователей: в частности, так сделали Wargaming и Sony.
Источник: https://vc.ru/n/steam-tax?from=bot