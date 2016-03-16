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Обзор проекта turbocycler

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Обсуждение MLM бизнеса. MLM - это многоуровневый сетевой маркетинг. Например, Орифлэйм, Эйвон, Фаберлик, Амвэй, Велнесс и другие.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:21
#1
Интересующийся
 
Имя: Анастасия
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Обзор проекта turbocycler
Turbo Cycler - новый проект из США -- зашедший на Российский рынок 31 декабря . Проект от админа международного супер проекта BITCOIN4U
В этом проекте заработают все желающие не один раз.
Маркетинг 1 ур - 0,03ВТС - 2 чел - 0,06ВТС - вывод 0,01ВТС
2 ур - 0,05ВТС - 4 чел - 0,2ВТС - вывод 0,05ВТС
3 ур - 0,15ВТС - 8 чел - 1,2ВТС - все на вывод. Общий доход 1,26ВТС После прохождения первого цикла идем на второй цикл с той же командой и так постоянно!!!! Круговорот денег!!!!
Наша команда работает строго 2 х 2 под каждого! Поэтому переливы будут для всех!
Заходим на уровень 0.03 и с прибыли покупаем остальные
- НЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - значит, можете реинвестироваться без личников,но помогаем команде,чтобы движение шло быстро,и постоянно получать и получать доход
- всего три уровня
- ДОХОД СО ВСЕХ уровней!!
-выплаты прямо на кошелёк!!!!!
Регистрируйтесь в команду сильных лидеров ПОЛУЧАЙТЕ ПЕРЕЛИВЫ И успех вам гарантирован!!!
Присоединяйтесь в наш командный скайп-чат и начните зарабатывать вместе с нами в новом проекте Turbo Cycler
Для правильного построения структуры регистрация в нашу дружную команду только через скайп чат. Пишите в личку
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Последний раз редактировалось Анастасия Корсакова; Сегодня в 21:36.
Анастасия Корсакова на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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