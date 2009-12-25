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Резервный банк Индии завершил тесты блокчейн-решения для банковской системы страны

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Резервный банк Индии завершил тесты блокчейн-решения для банковской системы страны

Исследовательское подразделение Резервного банка Индии (IDRBT) сообщило об успешном завершении тестирования блокчейн-решения, разработанного для местной банковской системы. Об этом пишет CryptocoinNews.

В отчете IDRBT, получившем название «Применение технологии блокчейн в банковском и финансовом секторе Индии», описываются исследования, которые велись на протяжении двух лет небольшой группой разработчиков. При этом в качестве консультантов привлекались ученые, банки и технологические партнеры.

Результатом работ стало приложение для осуществления документарных операций, внедренное как самим регулятором, так и коммерческими банками.

«Понимая все аспекты технологии, включая ее основы, преимущества внедрения и множественность вариантов применения, мы считаем, что наступило оптимальное время для адаптации блокчейна в Индии», — заявил директор исследовательского подразделения доктор А.С. Рамасамтри.

Напомним, что в декабре прошлого года Министерство развития человеческих ресурсов Индии (HRD) начало кампанию, направленную на повышение информированности молодежи о цифровых валютах. Одновременно с этим министр финансов Индии заявил, что цифровые валюты – это новая норма, которую обществу необходимо принять.

Источник: Forklog
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Метки
банк, технология блокчейн
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