OPLOTT



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Штраф за незаконное владение «большими кошками» в ОАЭ составит до $137 тысяч





Государственные чиновники Объединенных Арабских Эмиратов решили взяться всерьез за владельцев крупных диких животных, которые содержат своих "любимцев" в пределах жилых территорий.



Сообщается, что в ОАЭ вступил в действие закон, который отныне запрещает гражданам этой страны держать на частных территориях диких и представляющих опасность животных. Только зоопарки, заповедными зоны, научно-исследовательскиецентры и цирки смогут содержать отныне диких животных.



Теперь, если гражданина ОАЭ "засекут", что он гуляет где-то с тигром, львом и какой-либо иной "большой кошкой" и даже если владелец будет просто везти подобную животину в своем авто, то его запросто смогут посадить за такое деяние на 6 месяцев в тюрьму и плюс сверху будет взыскан штраф в размере от 2.700 до 137 тысяч долл. США.



Или, если теперь гражданина ОАЭ поймают за руку, что он торгует большими дикими кошками, то и в этом случае его посадят в тюрьму и взыщут штраф в размере от 13.700 до 137 тыс. долл. США.



Продолжает список наказаний, условие, что если вдруг животное нападёт на чужого человека, то в случае ранений человека, владелец такого дикого животного сядет в тюрьму на срок от 3 до 7 лет, в зависимости от тяжести нанесений ранений. В случае легких ранений владелец дикой кошки заплатит штраф в размере 109,5 тысяч долл. США и к тому же проведет в тюрьме 2 года своей жизни. Если же животное нанесет смертельные раны, то владелец сядет пожизненно.



Известно, что есть порода людей, которые любят запугивать остальных с помощью своих диких животных, так вот теперь в ОАЭ таким людям грозит штраф в размере от 27.300 до 192 тысяч долл. США и конечно, тюремное заключение в качестве такой своеобразной "добавки" сверху.



В новом законе Объединенных Арабских Эмиратов говорится, что поведение диких животных подвержено непредсказуемости и хозяева таких животных не могут контролировать их инстинкты, а значит об их одомашнивании не может идти и речи. Отсюда такие строгие правила - проблема эта в ОАЭ назрела уже давно и вот власти этой страны наконец решились её разрешить с помощью нового закона.



Кроме того, отныне все владельцы собак будут получать особую лицензию. Собак теперь предписывается держать строго на поводке во время их выгула. Если гражданин не приобретет лицензию, то при открытии этих обстоятельств его ждёт штраф в размере от 2,700 до 27300 долл. США. Также, если владелец собаки вовремя не проведет очередную вакцинацию своего питомца, то его "наградят" штрафом в размере 27.300 долл. США.



Устранить все имеющиеся недочеты владельцы собак смогут до июля 2017 г. после чего штрафные санкции для владельцев собак начнут работать в полную силу.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58711ac11c206 Государственные чиновники Объединенных Арабских Эмиратов решили взяться всерьез за владельцев крупных диких животных, которые содержат своих "любимцев" в пределах жилых территорий.Сообщается, что в ОАЭ вступил в действие закон, который отныне запрещает гражданам этой страны держать на частных территориях диких и представляющих опасность животных. Только зоопарки, заповедными зоны, научно-исследовательскиецентры и цирки смогут содержать отныне диких животных.Теперь, если гражданина ОАЭ "засекут", что он гуляет где-то с тигром, львом и какой-либо иной "большой кошкой" и даже если владелец будет просто везти подобную животину в своем авто, то его запросто смогут посадить за такое деяние на 6 месяцев в тюрьму и плюс сверху будет взыскан штраф в размере от 2.700 до 137 тысяч долл. США.Или, если теперь гражданина ОАЭ поймают за руку, что он торгует большими дикими кошками, то и в этом случае его посадят в тюрьму и взыщут штраф в размере от 13.700 до 137 тыс. долл. США.Продолжает список наказаний, условие, что если вдруг животное нападёт на чужого человека, то в случае ранений человека, владелец такого дикого животного сядет в тюрьму на срок от 3 до 7 лет, в зависимости от тяжести нанесений ранений. В случае легких ранений владелец дикой кошки заплатит штраф в размере 109,5 тысяч долл. США и к тому же проведет в тюрьме 2 года своей жизни. Если же животное нанесет смертельные раны, то владелец сядет пожизненно.Известно, что есть порода людей, которые любят запугивать остальных с помощью своих диких животных, так вот теперь в ОАЭ таким людям грозит штраф в размере от 27.300 до 192 тысяч долл. США и конечно, тюремное заключение в качестве такой своеобразной "добавки" сверху.В новом законе Объединенных Арабских Эмиратов говорится, что поведение диких животных подвержено непредсказуемости и хозяева таких животных не могут контролировать их инстинкты, а значит об их одомашнивании не может идти и речи. Отсюда такие строгие правила - проблема эта в ОАЭ назрела уже давно и вот власти этой страны наконец решились её разрешить с помощью нового закона.Кроме того, отныне все владельцы собак будут получать особую лицензию. Собак теперь предписывается держать строго на поводке во время их выгула. Если гражданин не приобретет лицензию, то при открытии этих обстоятельств его ждёт штраф в размере от 2,700 до 27300 долл. США. Также, если владелец собаки вовремя не проведет очередную вакцинацию своего питомца, то его "наградят" штрафом в размере 27.300 долл. США.Устранить все имеющиеся недочеты владельцы собак смогут до июля 2017 г. после чего штрафные санкции для владельцев собак начнут работать в полную силу.Специально для mmgp.ru

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