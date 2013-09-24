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Бинарные опционы или ставки на спорт?

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Старый Сегодня, 20:26
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 25
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Бинарные опционы или ставки на спорт?
Поделитесь мнением. Чем можно больше заработать: торговлей бинарными опционами или ставками на спорт, включая торговлей на BetFair. Только не надо рассказывать: "кто в чем лучше разбирается". Предполагается, что уровень знаний в каждой отрасли одинаковый.
__________________
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PIASTRY на форуме  
Старый Сегодня, 20:33
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,548
Благодарностей: 572
КП: 0.042
Re: Бинарные опционы или ставки на спорт?
Да и там и там можно слить бабло, все это типа казиношные отрасли, в которых выигрывает или букмекерская контора или бинарные опционы. В данном случае у пользователя часто слив чем выигрыш.
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