wnot.io - Why Not Я не админ



Старт 07.01.2017



Why Not





О КОМПАНИИ



Цитата: Компания Why Not – это команда трейдеров, состоящая более чем из 20 профессионалов в своей области. Успешно зарабатываем и анализируем рынки уже на протяжении 12 лет, выступаем в роли инвесторов в перспективные на наш взгляд стартапы или же воплощаем в реальность свои идеи. Активно играем на криптовалютной бирже, выводим в свет новую криптовалюту и инвестируем в выходящие на биржу криптовалюты, что дает в некоторых случаях даже тысячи процентов в кратчайшие сроки. В 2018-м году в Лондоне открываем школу для начинающих инвесторов, где будем передавать свой опыт в массы и выращивать новое поколение и будущее нашей организации. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН



Цитата: ПРЕДОСТАВИВ СРЕДСТВА КОМПАНИИ WHY NOT В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ

3% В ДЕНЬ НА БЕССРОЧНОЙ ОСНОВЕ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫВОДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ТЕЛО ДЕПОЗИТА ВХОДИТ В ВЫПЛАТЫ, ОКУПАЕМОСТЬ 33 ДНЯ. Рефералка 10%



Принимает Perfect Money, Вериф , Bitcoin, AdvCash, Payeer



Цитата: H-script Лицензия на домен "wnot.io" существует!

SSL COMODO CA Limited Посмотреть проект



Мой вклад



07.01.17 15:01 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U13382281 from U5505***. Batch: 159527112. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 103, asmith. Старт 07.01.2017Perfect Money,, Bitcoin, AdvCash, PayeerМой вклад07.01.17 15:01 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U13382281 from U5505***. Batch: 159527112. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 103, asmith.

