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wnot.io - Why Not

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:58
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,282
Благодарностей: 743
КП: 0.679
wnot.io - Why Not
Я не админ

Старт 07.01.2017

Why Not


О КОМПАНИИ

Цитата:
Компания Why Not – это команда трейдеров, состоящая более чем из 20 профессионалов в своей области. Успешно зарабатываем и анализируем рынки уже на протяжении 12 лет, выступаем в роли инвесторов в перспективные на наш взгляд стартапы или же воплощаем в реальность свои идеи. Активно играем на криптовалютной бирже, выводим в свет новую криптовалюту и инвестируем в выходящие на биржу криптовалюты, что дает в некоторых случаях даже тысячи процентов в кратчайшие сроки. В 2018-м году в Лондоне открываем школу для начинающих инвесторов, где будем передавать свой опыт в массы и выращивать новое поколение и будущее нашей организации.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Цитата:
ПРЕДОСТАВИВ СРЕДСТВА КОМПАНИИ WHY NOT В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ
3% В ДЕНЬ НА БЕССРОЧНОЙ ОСНОВЕ.
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫВОДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ТЕЛО ДЕПОЗИТА ВХОДИТ В ВЫПЛАТЫ, ОКУПАЕМОСТЬ 33 ДНЯ.
Рефералка 10%

Принимает Perfect Money,Вериф, Bitcoin, AdvCash, Payeer

Цитата:
H-script Лицензия на домен "wnot.io" существует!
SSL COMODO CA Limited
Посмотреть проект

Мой вклад

07.01.17 15:01 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U13382281 from U5505***. Batch: 159527112. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 103, asmith.
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Последний раз редактировалось asmith; Сегодня в 19:05.
asmith на форуме  
Старый Сегодня, 19:01
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 11,047
Благодарностей: 6,290
КП: 0.638
Re: wnot.io - Why Not
С Новым Годом админ!

__________________
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serkis вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый Сегодня, 19:50
#3
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 3
КП: 0.000
why not? - wnot.io


добавлено через 14 минут
Недочет, что выше написал комментатор мелкий) Видно, что ребята подготовились, дизайн оригинальный, а вы сразу бракуете)

Закинул 50 не глядя, буду тестить)
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Последний раз редактировалось acerhyiper; Сегодня в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
acerhyiper на форуме  
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