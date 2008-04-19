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Стратегии Forex

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Старый Сегодня, 18:53
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 136
Благодарностей: 3
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Стратегии Forex
Стратегия "Молот"

Молот - это свеча с маленьким телом и длинной тенью (тень минимум в 2 раза больше тела)

Как торговать по этой стратегии?

1.*Найдите свечу "Молот", которая, как правило, формируется после движения цены в одну сторону;

2. Когда свеча "Молот" сформируется, откройте сделку в противоположную сторону;

3.*Когда сформировались 2 новые свечи в выбранном направлении, можно закрывать сделку, чтобы зафиксировать прибыль.


Стратегия "Додзи"

Додзи - это свеча с очень маленьким телом (может быть даже в виде горизонтальной линии) и длинной тенью.

Как торговать по этой стратегии?

1. Найдите свечу "Додзи", которая, как правило, формируется после движения цены в одну сторону;*

2. Когда свеча "Додзи" сформируется, откройте сделку в противоположную сторону от длинной тени;*

3. Когда сформировались 2 новые свечи в выбранном направлении, можно закрывать сделку, чтобы зафиксировать прибыль.




Отправлено с моего GT-I8190 через Tapatalk

добавлено через 52 минуты
Сам не пробовал торговать по этим стратегиям, так что отпишитесь если кто то попробует

Отправлено с моего GT-I8190 через Tapatalk
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Последний раз редактировалось JustaLevis; Сегодня в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
JustaLevis на форуме  
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