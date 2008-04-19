Стратегии Forex

Стратегия "Молот"
Молот - это свеча с маленьким телом и длинной тенью (тень минимум в 2 раза больше тела)
Как торговать по этой стратегии?
1.*Найдите свечу "Молот", которая, как правило, формируется после движения цены в одну сторону;
2. Когда свеча "Молот" сформируется, откройте сделку в противоположную сторону;
3.*Когда сформировались 2 новые свечи в выбранном направлении, можно закрывать сделку, чтобы зафиксировать прибыль.
Стратегия "Додзи"
Додзи - это свеча с очень маленьким телом (может быть даже в виде горизонтальной линии) и длинной тенью.
Как торговать по этой стратегии?
1. Найдите свечу "Додзи", которая, как правило, формируется после движения цены в одну сторону;*
2. Когда свеча "Додзи" сформируется, откройте сделку в противоположную сторону от длинной тени;*
3. Когда сформировались 2 новые свечи в выбранном направлении, можно закрывать сделку, чтобы зафиксировать прибыль.
Отправлено с моего GT-I8190 через Tapatalk
добавлено через 52 минуты
Сам не пробовал торговать по этим стратегиям, так что отпишитесь если кто то попробует
Отправлено с моего GT-I8190 через Tapatalk