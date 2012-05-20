Invention Любитель

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У роботов появятся мышцы, и будут заживать раны Появился материал, который может заменить роботам мускулы со способностью регенерации.



Функции самовосстановления стали характерными для некоторых не давно созданных веществ. В основном такие материи синтезируются на основе гелей и некоторых полимеров. До этого они имели довольно широкую сферу использования, начиная от компонентов в электронных схемах, и заканчивая деталями в авиационной и космической технике. Однако группа ученых состоящая из сотрудников Гарвардского и Калифорнийского университета в Риверсайде сделали настоящий прорыв в этой области. Они открыли материал, имеющий не только свойство самовосстановления, но и ионной электрической проводимости.



Разработка материала проводилась несколько лет. Не так давно группе ученых во главе с Кристофером Кеплингером удалось создать необычный микрофон, функционирующий на основании ионной проводимости. Последующие эксперименты позволили разработать материал, способный пропускать электричество благодаря движению ионов (а не электронов), и может сильно растягиваться без потерь своих характеристик.



Говоря простым языком, если материалом снабдить роботов, то они смогут с помощью подачи электрического тока сокращать его как мускулы, а в случае его повреждения он «заживет», без каких-либо внешних воздействий. Это первое и пока единственное вещество, соединившее в себе характеристики самовосстановления и ионного проводника, при этом оно высокую эластичность и прозрачность.



В нормальном состоянии материал может быть растянут в 50 раз, сохранив все свои качества, а порезы, разрывы, сдавливания и прочие повреждения «заживают» менее чем за сутки. Для начала восстановления не требуется ни каких особых условий, все происходит самостоятельно без внешних вмешательств.



В данное на основании нового материала разрабатывается управляемый механизм, то есть искусственная мышца. Это некая мембрана, которая может сокращаться и двигаться под действием электрических разрядов. Более того, такая мышца может быть полностью разрезана на несколько частей, и достаточно будет просто сложить их вместе чтобы спустя некоторое время он снова обрел свою первоначальную работоспособность.



Разработчики утверждают, что материал будет дешевый, и его производство не должно быть заторможено. Конечно эксплуатация его в виде мышцы для роботов будет не очень распространено, по крайней мере в ближайшее время. Но его способность к самозаживлению уже сейчас имеет практически неограниченную область применения.



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Специально для mmgp.ru Функции самовосстановления стали характерными для некоторых не давно созданных веществ. В основном такие материи синтезируются на основе гелей и некоторых полимеров. До этого они имели довольно широкую сферу использования, начиная от компонентов в электронных схемах, и заканчивая деталями в авиационной и космической технике. Однако группа ученых состоящая из сотрудников Гарвардского и Калифорнийского университета в Риверсайде сделали настоящий прорыв в этой области. Они открыли материал, имеющий не только свойство самовосстановления, но и ионной электрической проводимости.Разработка материала проводилась несколько лет. Не так давно группе ученых во главе с Кристофером Кеплингером удалось создать необычный микрофон, функционирующий на основании ионной проводимости. Последующие эксперименты позволили разработать материал, способный пропускать электричество благодаря движению ионов (а не электронов), и может сильно растягиваться без потерь своих характеристик.Говоря простым языком, если материалом снабдить роботов, то они смогут с помощью подачи электрического тока сокращать его как мускулы, а в случае его повреждения он «заживет», без каких-либо внешних воздействий. Это первое и пока единственное вещество, соединившее в себе характеристики самовосстановления и ионного проводника, при этом оно высокую эластичность и прозрачность.В нормальном состоянии материал может быть растянут в 50 раз, сохранив все свои качества, а порезы, разрывы, сдавливания и прочие повреждения «заживают» менее чем за сутки. Для начала восстановления не требуется ни каких особых условий, все происходит самостоятельно без внешних вмешательств.В данное на основании нового материала разрабатывается управляемый механизм, то есть искусственная мышца. Это некая мембрана, которая может сокращаться и двигаться под действием электрических разрядов. Более того, такая мышца может быть полностью разрезана на несколько частей, и достаточно будет просто сложить их вместе чтобы спустя некоторое время он снова обрел свою первоначальную работоспособность.Разработчики утверждают, что материал будет дешевый, и его производство не должно быть заторможено. Конечно эксплуатация его в виде мышцы для роботов будет не очень распространено, по крайней мере в ближайшее время. Но его способность к самозаживлению уже сейчас имеет практически неограниченную область применения.Специально для mmgp.ru

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