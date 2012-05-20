У роботов появятся мышцы, и будут заживать раны

Появился материал, который может заменить роботам мускулы со способностью регенерации.
Функции самовосстановления стали характерными для некоторых не давно созданных веществ. В основном такие материи синтезируются на основе гелей и некоторых полимеров. До этого они имели довольно широкую сферу использования, начиная от компонентов в электронных схемах, и заканчивая деталями в авиационной и космической технике. Однако группа ученых состоящая из сотрудников Гарвардского и Калифорнийского университета в Риверсайде сделали настоящий прорыв в этой области. Они открыли материал, имеющий не только свойство самовосстановления, но и ионной электрической проводимости.
Разработка материала проводилась несколько лет. Не так давно группе ученых во главе с Кристофером Кеплингером удалось создать необычный микрофон, функционирующий на основании ионной проводимости. Последующие эксперименты позволили разработать материал, способный пропускать электричество благодаря движению ионов (а не электронов), и может сильно растягиваться без потерь своих характеристик.
Говоря простым языком, если материалом снабдить роботов, то они смогут с помощью подачи электрического тока сокращать его как мускулы, а в случае его повреждения он «заживет», без каких-либо внешних воздействий. Это первое и пока единственное вещество, соединившее в себе характеристики самовосстановления и ионного проводника, при этом оно высокую эластичность и прозрачность.
В нормальном состоянии материал может быть растянут в 50 раз, сохранив все свои качества, а порезы, разрывы, сдавливания и прочие повреждения «заживают» менее чем за сутки. Для начала восстановления не требуется ни каких особых условий, все происходит самостоятельно без внешних вмешательств.
В данное на основании нового материала разрабатывается управляемый механизм, то есть искусственная мышца. Это некая мембрана, которая может сокращаться и двигаться под действием электрических разрядов. Более того, такая мышца может быть полностью разрезана на несколько частей, и достаточно будет просто сложить их вместе чтобы спустя некоторое время он снова обрел свою первоначальную работоспособность.
Разработчики утверждают, что материал будет дешевый, и его производство не должно быть заторможено. Конечно эксплуатация его в виде мышцы для роботов будет не очень распространено, по крайней мере в ближайшее время. Но его способность к самозаживлению уже сейчас имеет практически неограниченную область применения.
Специально для mmgp.ru