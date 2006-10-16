Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,428 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Денежная панель по заработку от Виктории Калининой - лохотрон!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:43
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,793
Благодарностей: 4,301

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Денежная панель по заработку от Виктории Калининой - лохотрон!
Судя по отзывам в интернете, этот лохотрон под названием Денежная панель по заработку ее автор Виктория Калинина выложила в сеть в двадцатых числах декабря прошлого года, но обман людей продолжается, поэтому я и решил о нем рассказать. Его адрес - v-kalinina.ru

Итак, по пунктам:
1. "Легенда" лохотрона:
Цитата:
Здравствуйте! Меня зовут Виктория Калинина. Мне 37 лет, проживаю в г. Уфа. Сейчас, я предоставлю вам возможность с сегодняшнего дня зарабатывать от 6500 рублей ежедневно и совершенно бесплатно предоставлю ID для входа на проект на котором Вы будете работать. Почему бесплатно? Потому, что когда я покупала себе ID, мне проект предоставил дополнительно 10 ID бесплатно, некоторые я уже раздала, но у меня еще остались ID, поэтому внизу сайта получите свой ID для входа на проект совершенно бесплатно. Каждый труд, должен быть оплачен, я думаю, что я делаю правильно, предоставляя Вам ID.
Автор утверждает, что раздает ID бесплатно. На самом деле всем предоставляется один и тот же ID 00036478, который вы получаете при нажатии кнопки "Получить ID для входа на проект бесплатно". Здесь вам покажут анимированный GIF, в котором "Виктория печатает вам сообщение online" и просит произвести оплату доступа и инструкции по работе стоимостью 99 рублей

2. Автор утверждает, что раздает только 10 ID, однако на сайте продавца количество копий перевалило уже за 900!

3. Продает "доступ и инструкцию" мошенник под ником SVEGAK, который ранее засветился на продаже лохотрона Автоматизированный алгоритм UTILITA
Кстати, можете сравнить эти лохотроны - сценарий один и тот же!

4. Но кое-что добавилось новенькое. А именно: внизу главной страницы есть незаметная ссылка "Информация" которая содержит следующий текст:
Цитата:
В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и их использования.Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта не будет нести ответственности ни перед какой стороной за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате любого использования информации на этом Сайте или на любом другом сайте, на который имеется гиперссылка с нашего cайта, возникновение зависимости, снижения продуктивности, увольнения или прерывания трудовой активности, а равно и отчисления из учебных учреждений, за любую упущенную выгоду, приостановку хозяйственной деятельности, потерю программ или данных в Ваших информационных системах или иным образом, возникшие в связи с доступом, использованием или невозможностью использования Сайта, Содержимого или какого-либо связанного интернет-сайта, или неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным сбоем, даже если администрация будет явно поставлена в известность о возможности такого ущерба.Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры будут разрешаться по нормам права.Пользователь соглашается с тем, что нормы и законы о защите прав потребителей не могут быть применимы к использованию им Сайта.Используя данный Сайт, Вы выражаете свое согласие с «Отказом от ответственности» и установленными Правилами и принимаете всю ответственность, которая может быть на Вас возложена.
То есть автор не имеет никакого отношения к содержимому сайта. Получается, что Виктория - "мягкая и пушистая". Она лишь инструкцию продает, а к к плохим дядькам-мошенникам она никакого отношения не имеет!

5. Никакого "заработка" здесь не существует! Если вы оплатите "доступ", вам покажут еще один мультфильм "про заработок", а потом еще попросят денег, т.к в лохотрон встроено 3 апсела, следовательно развод продолжится...

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!
Infolist на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Platron — универсальная система по заработку в сети от Андрея Кариева - лохотрон! Infolist Список интернет мошенников 0 03.01.2017 20:34
FastOmniCoin - cервис по мгновенному заработку на генерации OmniCoin - лохотрон! Infolist Список интернет мошенников 0 30.12.2016 19:07
Курсы по заработку в интернете - лохотрон? Алексей Коротаев Вопросы от новичков 24 25.09.2016 14:47
Денежная-ферма - денежная-ферма.рф - Экономическая игра Nickola42 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 19 12.09.2014 11:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Индикатор нахождения целей цены на основе расширения Динаполи
От Дмитрий1 в разделе «Индикаторы на Форексе»
Аватар LanO
Цены взлетели, зарплаты у рабочего класса остались прежними.
От LanO в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
«Никель хуже меди не случайно: причина в пресловутом «Made in China»
От УК "Арсагера" в разделе «Товарно-сырьевой рынок»
Аватар bakster
WorlTradeLTD - worltradeltd.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
yasapays.com - YasaPays Investment
От all-hyips в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет Kenobi7767: 6600 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube