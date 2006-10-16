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Имя: Игорь Пол: Мужской Возраст: 50 Регистрация: 16.10.2006 Сообщений: 17,793 Благодарностей: 4,301

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Денежная панель по заработку от Виктории Калининой - лохотрон! Денежная панель по заработку ее автор Виктория Калинина выложила в сеть в двадцатых числах декабря прошлого года, но обман людей продолжается, поэтому я и решил о нем рассказать. Его адрес - v-kalinina.ru



Итак, по пунктам:

1. "Легенда" лохотрона:

Цитата: Здравствуйте! Меня зовут Виктория Калинина. Мне 37 лет, проживаю в г. Уфа. Сейчас, я предоставлю вам возможность с сегодняшнего дня зарабатывать от 6500 рублей ежедневно и совершенно бесплатно предоставлю ID для входа на проект на котором Вы будете работать. Почему бесплатно? Потому, что когда я покупала себе ID, мне проект предоставил дополнительно 10 ID бесплатно, некоторые я уже раздала, но у меня еще остались ID, поэтому внизу сайта получите свой ID для входа на проект совершенно бесплатно. Каждый труд, должен быть оплачен, я думаю, что я делаю правильно, предоставляя Вам ID. бесплатно. На самом деле всем предоставляется один и тот же ID 00036478, который вы получаете при нажатии кнопки "Получить ID для входа на проект бесплатно". Здесь вам покажут анимированный GIF, в котором "Виктория печатает вам сообщение online" и просит произвести оплату доступа и инструкции по работе стоимостью 99 рублей



2. Автор утверждает, что раздает только 10 ID, однако на сайте продавца количество копий перевалило уже за 900!



3. Продает "доступ и инструкцию" мошенник под ником SVEGAK, который ранее засветился на продаже лохотрона

Кстати, можете сравнить эти лохотроны - сценарий один и тот же!



4. Но кое-что добавилось новенькое. А именно: внизу главной страницы есть незаметная ссылка "Информация" которая содержит следующий текст:

Цитата: В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и их использования.Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта не будет нести ответственности ни перед какой стороной за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате любого использования информации на этом Сайте или на любом другом сайте, на который имеется гиперссылка с нашего cайта, возникновение зависимости, снижения продуктивности, увольнения или прерывания трудовой активности, а равно и отчисления из учебных учреждений, за любую упущенную выгоду, приостановку хозяйственной деятельности, потерю программ или данных в Ваших информационных системах или иным образом, возникшие в связи с доступом, использованием или невозможностью использования Сайта, Содержимого или какого-либо связанного интернет-сайта, или неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным сбоем, даже если администрация будет явно поставлена в известность о возможности такого ущерба.Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры будут разрешаться по нормам права.Пользователь соглашается с тем, что нормы и законы о защите прав потребителей не могут быть применимы к использованию им Сайта.Используя данный Сайт, Вы выражаете свое согласие с «Отказом от ответственности» и установленными Правилами и принимаете всю ответственность, которая может быть на Вас возложена. автор не имеет никакого отношения к содержимому сайта. Получается, что Виктория - "мягкая и пушистая". Она лишь инструкцию продает, а к к плохим дядькам-мошенникам она никакого отношения не имеет!



5. Никакого "заработка" здесь не существует! Если вы оплатите "доступ", вам покажут еще один мультфильм "про заработок", а потом еще попросят денег, т.к в лохотрон встроено 3 апсела, следовательно развод продолжится...



Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим! Судя по отзывам в интернете, этот лохотрон под названиемее авторвыложила в сеть в двадцатых числах декабря прошлого года, но обман людей продолжается, поэтому я и решил о нем рассказать. Его адрес -Итак, по пунктам:1. "Легенда" лохотрона:Автор утверждает, что раздает ID. На самом деле всем предоставляется один и тот же ID, который вы получаете при нажатии кнопки "Получить ID для входа на проект бесплатно". Здесь вам покажут анимированный GIF, в котором "Виктория печатает вам сообщение online" и просит2. Автор утверждает, что раздает, однако на сайте продавца количество копий3. Продает "доступ и инструкцию" мошенник под ником, который ранее засветился на продаже лохотрона Автоматизированный алгоритм UTILITA Кстати, можете сравнить эти лохотроны - сценарий один и тот же!4. Но кое-что добавилось новенькое. А именно: внизу главной страницы есть незаметная ссылка "Информация" которая содержит следующий текст:То есть. Получается, что Виктория - "мягкая и пушистая". Она лишь инструкцию продает, а к к плохим дядькам-мошенникам она никакого отношения не имеет!5. Никакого "заработка" здесь не существует! Если вы оплатите "доступ", вам покажут еще один мультфильм "про заработок", а потом еще попросят денег, т.к в лохотрон встроено 3 апсела, следовательно развод продолжится...

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