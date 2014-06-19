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excapital.biz
проект "Excapital"
Старт: 5.1.2017 в 21.00
Защита: ddos,ssl
Реф. бонус: 10%
Вывод: от 0.1$
Тарифы: 50% за 3 дня. Депозит включен в ежедневные выплаты
Мин. вклад: 5$
Макс. вклад: 300$
Тип выплат: Авто
ПРЕИМУЩЕСТВА
+50% КО ВКЛАДУ ЗА ТРИ ДНЯ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПЛАТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
НЕТ АНАЛОГОВ ПО МАРКЕТИНГУ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕИНВЕСТ ПО ДЕПОЗИТАМ
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 10%
ВЫСОКИЙ, СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ ПРОЕКТА: 05.01.2017 в 21:00 по МСК
О проекте
EXCAPITAL - это инвестиционный фонд с инновационными разработками и идеями, направленная на обогащение инвесторов и долгосрочное существование системы в целом! В EXCAPITAL существует множество интересных функций, благодаря которым Вы cможете не беспокоиться за вложенные средства и иметь хорошую прибыль спустя маленький промежуток времени. У нас множество преимуществ по сравнению с другими подобными проектами, такие как: все начисления от вкладов, а так-же финансовые операции происходят автоматически и мгновенно, без вмешательства администрации проекта с помощью платёжной системы PerfectMoney и Payeer. Но главным достоинством нашей программы, мы считаем, является высокая доходность и интуитивно понятный интерфейс и работа системы в целом для любого человека, но если у Вас возникли вопросы, агенты нашей технической поддержки с удовольствием помогут Вам разобраться в системе и дадут Вам ответ на интересующий Вас вопрос!