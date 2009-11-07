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Человек – творец своей судьбы или все заранее уже спланировано?

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Старый Сегодня, 16:43
#1
Любитель
 
Имя: Ксения
Пол: Женский
Адрес: Белоруссия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 383
Благодарностей: 32
КП: 0.056
Человек – творец своей судьбы или все заранее уже спланировано?
Приветствую вас, дорогие друзья!


В этой теме, хотелось бы поговорить о нашей с вами судьбе, кто ею управляет, и правильно ли мы вообще распоряжаемся своей жизнью?!

Не так давно, мне довелось встретиться с одним очень хорошим человеком, по своей специальности он философ. Этот человек с большой уверенностью заявлял мне о том, что «все в мире уже предрешено и заранее спланировано», «невидимой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на время, место и обстоятельства. Нить может растянуться или спутаться, но никогда не порвется». После чего, мы очень долго спорили с ним по этому поводу, я долго пыталась переубедить его в обратном, чего у меня так и не вышло. Но это заставило меня задуматься и даже засомневаться в своих решениях.

После чего, я много думала, анализировала над фразой Саллюстия «Всякий человек есть творец своей судьбы». Может ли человек сам выбрать жизнь и построить ее по собственному желанию или все уже заранее предрешено? Кто или что влияет и определяет жизнь человека? Действительно ли, всякий ли человек творец своей судьбы или это просто красивая фраза? Я думала, читала, наблюдала, жила. И все же я не согласилась с этим товарищем, как и прежде, останусь при своем мнении. Вот к каким выводам пришла…

Да, действительно у каждого человека есть дар – самому выбирать и создавать свою жизнь! Дело в том, что в момент рождения, каждый человек вместе с другими необходимыми для жизни инстинктами и рефлексами, получает в подарок еще один очень важный инстинкт – «инстинкт успеха». Мозг человека – это машина, направленная на достижение целей.

Хотите знать, почему многие люди бедны и несчастны и почему делают то, что им совершенно не нравится? Вы удивитесь, но … такие у них цели! Задумайтесь и о себе! Конечно же, глупо стремиться быть несчастным, отвергнутым, одиноким, бедным и больным, но многие стремятся к этому, сами того не понимая, и достигают в этом значительных «успехов». Это можно назвать «временем неведения», «временем умственной слепоты». Миллионы людей по всей планете и сегодня, так же как и я когда–то, стремятся к тому – чего в действительности не хотят! И получают то - что им ненужно. Вместо чистоты – грязь, вместо света – тьму, вместо здоровья болезни, вместо счастья – несчастье.

Но есть и другие люди, которые получают именно то, чего хотят! В жизни этих людей есть место любимому делу, есть место любви, есть место радости, успеху и процветанию - это их цели, и их инстинкт успеха, делает все это для них реальным! Кажется, эти люди живут в другом мире, они счастливы и жизнерадостны им все по плечу, для них все возможно. Это так, стоит только оглянуться по сторонам, и вы без труда заметите, что рядом с вами есть те, кого называют «неудачниками» и те, о ком говорят «счастливчик», «хозяин своей жизни». И хотя у каждого из этих людей есть мозги, которые как руки и ноги отлично выполняют свои функции, но так как, задачи – цели у этих людей разные, то и результаты их жизни, совершенно не похожи. У одного жизнь, как пасмурная, холодная и сырая осень, у другого жизнь – летний, солнечный день.

Человек творец своей жизни? Неужели кто-то хочет быть неудачником? И почему ими становятся? Каждый из нас, как и любой другой человек, действительно рожден творцом своей судьбы, но дело в том, что многие из нас были рождены в рабстве, и с самого момента рождения, многим постоянно диктовали – чего хотеть, что делать и какой должна быть жизнь. Неудачники не были свободными творцами, они создавали свою судьбу – по чужому заказу…


Ведь человек действительно творит всю свою жизнь, творит то, что сам хочет. А взамен на его так называемое творчество получает свою судьбу, своего рода награду за творчество. Мы сами создаём себе жизнь и условия для жизни.


А как считаете вы?
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Старый Сегодня, 17:08
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 47
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Re: Человек – творец своей судьбы или все заранее уже спланировано?
Нет никакого начального "дара". Все зависит от прилагаемых усилий человека. Есть предрасположенности, но приложив достаточно усилий можно достигнуть хороших результатов. Не всем быть в списке Forbes и не всем быть мастераии спорта, но уровень выше среднего доступен какждому, если приложать достаточно усилий.
Я не беру сейчас в расчет людей с врожденными растройствами мозга, психики и сильными физическими травмами. У них положение хуже изначально, согласен.
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