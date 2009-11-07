Ksunchik Любитель

Имя: Ксения Пол: Женский Адрес: Белоруссия Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 01.12.2016 Сообщений: 383 Благодарностей: 32 КП: 0.056

Человек – творец своей судьбы или все заранее уже спланировано? Приветствую вас, дорогие друзья!





В этой теме, хотелось бы поговорить о нашей с вами судьбе, кто ею управляет, и правильно ли мы вообще распоряжаемся своей жизнью?!



Не так давно, мне довелось встретиться с одним очень хорошим человеком, по своей специальности он философ. Этот человек с большой уверенностью заявлял мне о том, что «все в мире уже предрешено и заранее спланировано», «невидимой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на время, место и обстоятельства. Нить может растянуться или спутаться, но никогда не порвется». После чего, мы очень долго спорили с ним по этому поводу, я долго пыталась переубедить его в обратном, чего у меня так и не вышло. Но это заставило меня задуматься и даже засомневаться в своих решениях.



После чего, я много думала, анализировала над фразой Саллюстия «Всякий человек есть творец своей судьбы». Может ли человек сам выбрать жизнь и построить ее по собственному желанию или все уже заранее предрешено? Кто или что влияет и определяет жизнь человека? Действительно ли, всякий ли человек творец своей судьбы или это просто красивая фраза? Я думала, читала, наблюдала, жила. И все же я не согласилась с этим товарищем, как и прежде, останусь при своем мнении. Вот к каким выводам пришла…



Да, действительно у каждого человека есть дар – самому выбирать и создавать свою жизнь! Дело в том, что в момент рождения, каждый человек вместе с другими необходимыми для жизни инстинктами и рефлексами, получает в подарок еще один очень важный инстинкт – «инстинкт успеха». Мозг человека – это машина, направленная на достижение целей.



Хотите знать, почему многие люди бедны и несчастны и почему делают то, что им совершенно не нравится? Вы удивитесь, но … такие у них цели! Задумайтесь и о себе! Конечно же, глупо стремиться быть несчастным, отвергнутым, одиноким, бедным и больным, но многие стремятся к этому, сами того не понимая, и достигают в этом значительных «успехов». Это можно назвать «временем неведения», «временем умственной слепоты». Миллионы людей по всей планете и сегодня, так же как и я когда–то, стремятся к тому – чего в действительности не хотят! И получают то - что им ненужно. Вместо чистоты – грязь, вместо света – тьму, вместо здоровья болезни, вместо счастья – несчастье.



Но есть и другие люди, которые получают именно то, чего хотят! В жизни этих людей есть место любимому делу, есть место любви, есть место радости, успеху и процветанию - это их цели, и их инстинкт успеха, делает все это для них реальным! Кажется, эти люди живут в другом мире, они счастливы и жизнерадостны им все по плечу, для них все возможно. Это так, стоит только оглянуться по сторонам, и вы без труда заметите, что рядом с вами есть те, кого называют «неудачниками» и те, о ком говорят «счастливчик», «хозяин своей жизни». И хотя у каждого из этих людей есть мозги, которые как руки и ноги отлично выполняют свои функции, но так как, задачи – цели у этих людей разные, то и результаты их жизни, совершенно не похожи. У одного жизнь, как пасмурная, холодная и сырая осень, у другого жизнь – летний, солнечный день.



Человек творец своей жизни? Неужели кто-то хочет быть неудачником? И почему ими становятся? Каждый из нас, как и любой другой человек, действительно рожден творцом своей судьбы, но дело в том, что многие из нас были рождены в рабстве, и с самого момента рождения, многим постоянно диктовали – чего хотеть, что делать и какой должна быть жизнь. Неудачники не были свободными творцами, они создавали свою судьбу – по чужому заказу…





Ведь человек действительно творит всю свою жизнь, творит то, что сам хочет. А взамен на его так называемое творчество получает свою судьбу, своего рода награду за творчество. Мы сами создаём себе жизнь и условия для жизни.





А как считаете вы? Не так давно, мне довелось встретиться с одним очень хорошим человеком, по своей специальности он философ. Этот человек с большой уверенностью заявлял мне о том, что «все в мире уже предрешено и заранее спланировано», «невидимой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на время, место и обстоятельства. Нить может растянуться или спутаться, но никогда не порвется». После чего, мы очень долго спорили с ним по этому поводу, я долго пыталась переубедить его в обратном, чего у меня так и не вышло. Но это заставило меня задуматься и даже засомневаться в своих решениях.После чего, я много думала, анализировала над фразой Саллюстия «Всякий человек есть творец своей судьбы». Может ли человек сам выбрать жизнь и построить ее по собственному желанию или все уже заранее предрешено? Кто или что влияет и определяет жизнь человека? Действительно ли, всякий ли человек творец своей судьбы или это просто красивая фраза? Я думала, читала, наблюдала, жила. И все же я не согласилась с этим товарищем, как и прежде, останусь при своем мнении. Вот к каким выводам пришла…Да, действительно у каждого человека есть дар – самому выбирать и создавать свою жизнь! Дело в том, что в момент рождения, каждый человек вместе с другими необходимыми для жизни инстинктами и рефлексами, получает в подарок еще один очень важный инстинкт – «инстинкт успеха». Мозг человека – это машина, направленная на достижение целей.Хотите знать, почему многие люди бедны и несчастны и почему делают то, что им совершенно не нравится? Вы удивитесь, но … такие у них цели! Задумайтесь и о себе! Конечно же, глупо стремиться быть несчастным, отвергнутым, одиноким, бедным и больным, но многие стремятся к этому, сами того не понимая, и достигают в этом значительных «успехов». Это можно назвать «временем неведения», «временем умственной слепоты». Миллионы людей по всей планете и сегодня, так же как и я когда–то, стремятся к тому – чего в действительности не хотят! И получают то - что им ненужно. Вместо чистоты – грязь, вместо света – тьму, вместо здоровья болезни, вместо счастья – несчастье.Но есть и другие люди, которые получают именно то, чего хотят! В жизни этих людей есть место любимому делу, есть место любви, есть место радости, успеху и процветанию - это их цели, и их инстинкт успеха, делает все это для них реальным! Кажется, эти люди живут в другом мире, они счастливы и жизнерадостны им все по плечу, для них все возможно. Это так, стоит только оглянуться по сторонам, и вы без труда заметите, что рядом с вами есть те, кого называют «неудачниками» и те, о ком говорят «счастливчик», «хозяин своей жизни». И хотя у каждого из этих людей есть мозги, которые как руки и ноги отлично выполняют свои функции, но так как, задачи – цели у этих людей разные, то и результаты их жизни, совершенно не похожи. У одного жизнь, как пасмурная, холодная и сырая осень, у другого жизнь – летний, солнечный день.Человек творец своей жизни? Неужели кто-то хочет быть неудачником? И почему ими становятся? Каждый из нас, как и любой другой человек, действительно рожден творцом своей судьбы, но дело в том, что многие из нас были рождены в рабстве, и с самого момента рождения, многим постоянно диктовали – чего хотеть, что делать и какой должна быть жизнь. Неудачники не были свободными творцами, они создавали свою судьбу – по чужому заказу…Ведь человек действительно творит всю свою жизнь, творит то, что сам хочет. А взамен на его так называемое творчество получает свою судьбу, своего рода награду за творчество. Мы сами создаём себе жизнь и условия для жизни.

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