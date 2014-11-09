Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,416 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Золотовалютные резервы Украины выросли за 2016 год на 17%

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:22
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,687
Благодарностей: 535
КП: 0.109
Золотовалютные резервы Украины выросли за 2016 год на 17%
Золотовалютные (международные) резервы (ЗВР) Украины за 2016 год выросли на 17% и на 1 января 2017 года составляют более 15,5 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Национального банка страны.

На конец 2014 года украинские ЗВР составляли 7,533 миллиарда долларов. Как ранее сообщал Нацбанк, на начало 2016 года золотовалютные резервы Украины составляли 13,3 миллиарда долларов. ЦБ Украины рассчитывал, что ЗВР на конец 2016 года составят $17,2 млрд, если поступит 4-й транш МВФ.

"Международные резервы Украины на 1 января 2017 составили 15 миллиардов 539 миллионов долларов США (в эквиваленте) по предварительным данным. За месяц они выросли на 1,8%", — говорится в сообщении регулятора.

В Нацбанке отмечают, что рост резервов в декабре обеспечили поступления в пользу правительства на сумму 607,9 миллиона долларов. Эти средства кабмин получил из двух источников — от размещения ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму 550,4 миллиона долларов, а также 55,1 миллионов евро от Европейской комиссии.

Ранее глава Минфина страны Александр Данилюк выражал надежду, что совет директоров МВФ в конце января 2017 года рассмотрит вопрос о выделении четвертого транша кредита Украине. Украина ранее рассчитывала получить четвертый транш в размере 1,3 миллиарда долларов до конца 2016 года, теперь — в январе-феврале 2017 года.

Выделение транша, в частности, откладывалось до утверждения парламентом страны сбалансированного госбюджета на 2017 год. На прошлой неделе основной финансовый документ был утвержден Радой, а в понедельник его подписал президент.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда, в сентябре 2016 года — третий транш на 1 миллиард долларов.

источник
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Золотовалютные резервы Украины сравнили с запасами других стран Анна Чернобай Политика и экономика 7 19.09.2016 15:31
Золотовалютные резервы выросли к отметке в 353,5 миллиарда долларов Владислав Бабич Новости в мире финансов и инвестиций 2 01.05.2015 14:43
Золотовалютные резервы Украины выросли до 10 млрд долларов Nextour Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.04.2015 14:54
Золотовалютные резервы Украины увеличились за месяц вдвое благодаря МВФ Rain1 Новости в мире финансов и инвестиций 1 07.04.2015 15:11
За последние три недели золотовалютные резервы РФ сократились на 3,4% Sashoua Новости в мире финансов и инвестиций 5 09.11.2014 22:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Сегодня отмечается Международный день Интернета
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Проблема с верификацией
От vladlot в разделе «OKPAY»
Аватар moskva
Тепло кроют высоким потолком
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Кто знает астрологов, специализирующихся на биржевых прогнозах?
От Anna Tretyakova в разделе «Непознанное»
Аватар Yasnoy
Спортивные школы и учебные курсы
От Yasnoy в разделе «Прочие виды инвестиций»
Аватар chu
QIWI выводит сотрудников на фондовый рынок. Они могут продавать акции до увольнения
От chu в разделе «Новости платежных систем»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube