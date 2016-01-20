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App Store достиг рекордной месячной выручки в $3 млрд в декабре 2016 года

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App Store достиг рекордной месячной выручки в $3 млрд в декабре 2016 года

Фил Шиллер

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить, вам что в декабре 2016 года выручка магазина приложений App Store составила $3 миллиарда, сообщили vc.ru представители компании Apple. Источником дохода стали покупки приложений, покупки внутри приложений и доходы от подписок.

За 1 января 2017 года App Store заработал $240 миллионов. По данным Шиллера, за девять лет количество приложений в App Store увеличилось до 2,2 миллионов единиц, а всего за 2016 год разработчики заработали $20 миллиардов — на 40% больше по сравнению с 2015 годом.

По подсчетам The Verge выручка Apple от App Store в 2016 году составила $8,57 миллиардов, при этом $2,7 миллиарда принесли платные подписки. Самым популярным и пятым по доходности приложением 2016 года стало Pokémon Go. По словам Шиллера, игры остаются основным источником прибыли App Store.

В июне 2016 года Apple анонсировала многочисленные обновления App Store, которые были реализованы к сентябрю. В их числе — открытие подписок для всех 25 категорий приложений, а не только игр, видеосервисов или облачных сервисов, как это было ранее.

По мнению руководства, это должно увеличить как доходы разработчиков, так и вовлеченность пользователей. Кроме того, Apple добавила возможность рекламировать приложения в поиске, что, по словам Шиллера, привело к увеличению конверсии установок более чем на 50%.

Однако, пишет The Verge, Шиллер отказался назвать, какова доля выручки от подписок тех разработчиков, которые были вынуждены перейти на такую систему расчета с пользователями после сентябрьского обновления, по сравнению с теми, кто использовал ее до обновления. Шиллер также не рассказал о том, как распределяется выручка App Store в зависимости от платформ и типов устройств пользователей — iOS, macOS, tvOS, и watchOS.

Что думаете о выше изложенном, друзья! Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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