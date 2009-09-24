Santander инвестирует в датский финтех-стартап Tradeshift



Испанский банк Santander присоединился к китайскому CreditEase, HSBC и American Express для оказания поддержки датской финтех-компании Tradeshift.



«То, что мы делаем – абсолютно новая вещь, – сообщил Кристиан Ланнг (Christian Lanng), основатель и генеральный директор Tradeshift. – Мы предлагаем сеть, объединяющую компании, которые осуществляют деловое сотрудничество».



Платформа Tradeshift похожа на Salesforce, но сосредоточена на управлении сетями международной торговли. Стартап помогает настроить логистическую цепочку как небольшим бизнесам, так и крупнейшим компаниям, среди которых лидер мирового логистического рынка (DHL) и Национальная служба здравоохранения Англии (NHS).



«В случае DHL в работе задействованы сотни тысяч поставщиков со всего мира. Если объединить их усилия, можно упростить процесс выставление счетов, покупку, оценку степени риска поставщиков и сотрудничество в целом, – сообщает глава Tradeshift. - Любой новый бизнес-процесс - просто приложение, работающее с платформой. Мы реализуем совершенно новый подход к управлению бизнесом и его процессами».



Платформа Tradeshift работает с более чем 800 000 компаниями из 190 стран, включая 75 компаний из Fortune 500 (ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний мира, критерием составления которого служит выручка компании. Рассчитан по методике американского делового журнала Fortune).



Tradeshift предлагает возможность реализации бизнеса на своей платформе испанскому банку Santander и финансовому конгломерату HSBC:



«Раньше банку было выгодно иметь своё отделение рядом с потенциальным рынком из-за благоприятного территориального расположения. Это актуально и в 2016 году, только рынок теперь стал виртуальным. Таким образом отделение можно расположить на нашей платформе».



Google изменил рынок рекламы, начав показывать объявления, подстраиваясь под предпочтения конкретного человека. Tradeshift работает по той же схеме: зная, каким образом компании работают и взаимодействуют, площадка может предложить финансирование, когда оно жизненно необходимо и больше всего соответствует намерениям кредитора.



Недавно Deutsche Bank сделал смелое заявление о том, что мир достиг «пика глобализации», предсказав снижение объёмов международной торговли. Плохие новости для Tradeshift? Ланнг отнёсся к этому заявлению критически.



«Я думаю, что объёмы мировой торговли изменились, но не достигли максимума», – считает он.



Руководитель Tradeshift уверен, что многие страны только начинают пользоваться преимуществами международной торговли. По мнению предпринимателя, падение заметно на временном отрезке в 3-5 лет, но «если рассматривать 40-летний промежуток времени, речь идёт лишь о небольших колебаниях».



«Мы наблюдаем новое, чрезвычайно интересное явление - это китайские потребители, покупающие больше у западных поставщиков. Сейчас мы работаем над огромным проектом с целью их включения в китайский рынок, где «западные» товары начинают пользоваться огромным спросом», – сообщает он.



По словам Ланнга, создатели Tradeshift хотят показать преимущества того, что бизнес может быть гибким, способным мгновенно реагировать на любые изменения и обстоятельства, такие как Brexit или неожиданное избрание Дональда Трампа президентом США.



«Покупая SAP, вы становитесь обладателем мощного, но ненадёжного в некоторых ситуациях инструмента. Став клиентом Tradeshift, вы сможете регулировать бизнес, так как платформа построена по сетевому принципу, легко настраивается и быстро адаптируется под любые изменения», – подчёркивает он.



По всей вероятности, инвесторы понимают и поддерживают руководителя датского стартапа Tradeshift, финансирование которого с учетом последних раундов составило более $500 миллионов, согласно данным Wall Street Journal.



Источник Испанский банк Santander присоединился к китайскому CreditEase, HSBC и American Express для оказания поддержки датской финтех-компании Tradeshift.«То, что мы делаем – абсолютно новая вещь, – сообщил Кристиан Ланнг (Christian Lanng), основатель и генеральный директор Tradeshift. – Мы предлагаем сеть, объединяющую компании, которые осуществляют деловое сотрудничество».Платформа Tradeshift похожа на Salesforce, но сосредоточена на управлении сетями международной торговли. Стартап помогает настроить логистическую цепочку как небольшим бизнесам, так и крупнейшим компаниям, среди которых лидер мирового логистического рынка (DHL) и Национальная служба здравоохранения Англии (NHS).«В случае DHL в работе задействованы сотни тысяч поставщиков со всего мира. Если объединить их усилия, можно упростить процесс выставление счетов, покупку, оценку степени риска поставщиков и сотрудничество в целом, – сообщает глава Tradeshift. - Любой новый бизнес-процесс - просто приложение, работающее с платформой. Мы реализуем совершенно новый подход к управлению бизнесом и его процессами».Платформа Tradeshift работает с более чем 800 000 компаниями из 190 стран, включая 75 компаний из Fortune 500 (ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний мира, критерием составления которого служит выручка компании. Рассчитан по методике американского делового журнала Fortune).Tradeshift предлагает возможность реализации бизнеса на своей платформе испанскому банку Santander и финансовому конгломерату HSBC:«Раньше банку было выгодно иметь своё отделение рядом с потенциальным рынком из-за благоприятного территориального расположения. Это актуально и в 2016 году, только рынок теперь стал виртуальным. Таким образом отделение можно расположить на нашей платформе».Google изменил рынок рекламы, начав показывать объявления, подстраиваясь под предпочтения конкретного человека. Tradeshift работает по той же схеме: зная, каким образом компании работают и взаимодействуют, площадка может предложить финансирование, когда оно жизненно необходимо и больше всего соответствует намерениям кредитора.Недавно Deutsche Bank сделал смелое заявление о том, что мир достиг «пика глобализации», предсказав снижение объёмов международной торговли. Плохие новости для Tradeshift? Ланнг отнёсся к этому заявлению критически.«Я думаю, что объёмы мировой торговли изменились, но не достигли максимума», – считает он.Руководитель Tradeshift уверен, что многие страны только начинают пользоваться преимуществами международной торговли. По мнению предпринимателя, падение заметно на временном отрезке в 3-5 лет, но «если рассматривать 40-летний промежуток времени, речь идёт лишь о небольших колебаниях».«Мы наблюдаем новое, чрезвычайно интересное явление - это китайские потребители, покупающие больше у западных поставщиков. Сейчас мы работаем над огромным проектом с целью их включения в китайский рынок, где «западные» товары начинают пользоваться огромным спросом», – сообщает он.По словам Ланнга, создатели Tradeshift хотят показать преимущества того, что бизнес может быть гибким, способным мгновенно реагировать на любые изменения и обстоятельства, такие как Brexit или неожиданное избрание Дональда Трампа президентом США.«Покупая SAP, вы становитесь обладателем мощного, но ненадёжного в некоторых ситуациях инструмента. Став клиентом Tradeshift, вы сможете регулировать бизнес, так как платформа построена по сетевому принципу, легко настраивается и быстро адаптируется под любые изменения», – подчёркивает он.По всей вероятности, инвесторы понимают и поддерживают руководителя датского стартапа Tradeshift, финансирование которого с учетом последних раундов составило более $500 миллионов, согласно данным Wall Street Journal.

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