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Tumblebit - независимый платёжный хаб

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Tumblebit - независимый платёжный хаб


Недостатка в различных проектах криптовалютное пространство никогда не испытывало. То и дело появляются новые идеи и предложения, многие из которых впоследствии становятся полезными и даже необходимыми. Один из таких проектов, Tumblebit, взволновал сообщество Биткоин, поскольку обещает обеспечить бездоверительный хаб анонимных платежей.

Взаимозаменяемый цифровой актив

Конфиденциальность и взаимозаменяемость являются необходимыми составляющими для многих участников криптовалютного сообщества. Однако в последнее время наблюдение за блокчейном значительно возросло, особенно по мере того, как компании, например Elliptic и Chainalysis стали создавать отслеживающее ПО. Такие компании сотрудничают с правоохранительными органами и правительствами, желающими отследить крптовалютные транзакции.

В настоящее время все транзакции в блокчейне Биткоина можно отследить, за исключением случаев, когда пользователь применяет специальные инструменты, запутывающие процесс. Сюда относится использование Tor и микшеров Биткоина. Однако, все доступные сейчас микшеры централизованы и для перемешивания монет приходится полагаться на сторонних участников. К смешивающим монеты приложениям относятся Coinjoin, Joinmarket и Coinshuffle. Совсем недавно в эту команду добавился новый участник - Tumblebit, который обещает смешивать монеты более анонимно.

Впервые Tumblebit был анонсирован 29 августа 2016 с предложением дорожной карты для будущей платформы "тумблинга". В команду исследователей, представивших пилотную модель, вошли Этан Хильман (Ethan Heilman), Лин Аль-Шенибр (Leen AlShenibr), Фотейни Болдимитси (Foteini Baldimtsi), Александра Скафуро (Alessandra Scafuro) и Шэрон Голдберг (Sharon Goldberg). Авторы "Белой книги" принадлежат к трём университетам: Бостонскому университету, Университету Джорджа Мейсона и Университету Северной Каролины. Источником вдохновения для проекта стали электронные деньги Давида Чаума (David Chaum).

Что такое Tumblebit?

По сути, Tumblebit представляет собой бездоверительный микшер, работающий с протоколом Биткоина. Работающая по принципу непривязанного платёжного хаба платформа ориентирована на обеспечение анонимных транзакций вне блокчейна в режиме реального времени. Платформа будет использовать приёмы RSA и стандарты защиты ECDSA, обеспечивающие анонимность и невозможность подделки трензакций. Более того, при помощи внеблокчейнового метода, протокол Tumblebit должен эффективно масштабироваться.

«TumbleBit служит для масштабирования объёма и скорости основанных на Биткоине платежей», - говорится в Whitepaper проекта, - «На сегодняшний день криптовалютные транзакции в блокчейне испытывают задержки длительностью в десять минут. Тогда как платежи на основе TumbleBit отправляются вне блокчейна, через Tumbler (Тумблер), и осуществляются в считанные секунды. Наша имплементация осуществляет платёж в среднем за 1.2 секунды, при условии, что Т находился в Нью-Йорке, а А и В – в Бостоне».

Необходимо отметить, что проекту Tumblebit далеко до завершения, и пока он находится на ранней стадии разработок. Команда проекта подчёркивает, что код на Github проходит тестирование и не применим для реального использования. В существующей дорожной карте отмечается, что прежде чем появится альфа-релиз, необходимо провести тестирование кода, его защиты, функций сервера, совместимости кошельков, а также решить операционные вопросы и провести мониторинг.

Разработка Tumblebit в разгаре

Протокол Tumblebit - очень интересная разработка для криповалютного пространства, на которую возлагаются большие надежды. Значение подобного инструмента становится всё выше, по мере того, как увеличивается контроль над блокчейном. Ожидается, что Tumblebit обеспечит мгновенные анонимные транзакции в сети Биткоина в противовес ориентированным на конфиденциальность реализациям альткойнов. Разработки кода в разгаре, а тестирование уже началось.

«Мы перемешали платежи 800 плательщиков 800 получателям; соответствующие транзакции видны в блокчейне».

Многие участники криптовалютного сообщества надеются на продвижение данного проекта, поскольку в последнее время эта тема чрезвычайно популярна на различных обсуждениях и конференциях. Пока же протокол не разработан, пользователи могут полагаться на существующие, в меру централизованные микшеры. К слову, внутри сообщества ведутся и другие обсуждения вопроса конфиденциальности, в которых возлагаются надежды на пиринговое шифрование, подписи Шнорра и другие средства маскировки.

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