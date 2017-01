Prosvetlenniy



Стало известно, сколько лидирующим странам мира нужно погасить долгов в 2017 году!

Доброго времени, друзья!



Сообщая вам, что властям многих передовых стран мира предстоит погасить не шуточные долговые обязательства общей суммой около $7,7 трлн в 2017 году.



Многим государствам придется столкнуться с ростом стоимости заимствования в начавшемся году, поскольку “бычий” тренд на рынке облигаций, отмечавшийся на протяжении трех десятилетий, исчерпал свои возможности, отмечают эксперты.



Объем векселей, нот и облигаций, подлежащих погашению странами G7 и БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), в текущем году будет на 8% выше уровня 2016 года, составившего порядка $7 трлн, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.



В частности, Китаю предстоит погасить в этом году долги на $588 млрд – это на 132% больше, чем в предыдущем году.



Управляющие компании, включая Pioneer Investment Management Ltd. и Old Mutual Global Investors Ltd., либо прогнозируют “медвежий” тренд на рынке облигаций, либо говорят об ухудшении его перспектив. По их мнению, меры стимулирования инфляции, а также бюджетное стимулирование постепенно заменят кредитно-денежную политику в качестве двигателя экономического роста, что будет способствовать увеличению доходностей госбумаг.



Объем госбумаг, подлежащих погашению странами в 2017 году, составляет:



США – $3634 млрд,

Япония – $1840 млрд,

Китай – $588 млрд,

Италия – $348 млрд,

Франция – $293 млрд,

Германия – $241 млрд,

Великобритания – $219 млрд,

Канада – $189 млрд,

Индия – $184 млрд,

Бразилия – $133 млрд,

Россия – $16 млрд.



Что думаете о выше изложенном, друзья? Жду ваших отзывов!



Специально для mmgp.ru

