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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 15:48
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Сегодня, 15:02
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#1
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Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,665
Благодарностей: 1,026
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Стало известно, сколько лидирующим странам мира нужно погасить долгов в 2017 году!
Доброго времени, друзья!
Сообщая вам, что властям многих передовых стран мира предстоит погасить не шуточные долговые обязательства общей суммой около $7,7 трлн в 2017 году.
Многим государствам придется столкнуться с ростом стоимости заимствования в начавшемся году, поскольку “бычий” тренд на рынке облигаций, отмечавшийся на протяжении трех десятилетий, исчерпал свои возможности, отмечают эксперты.
Объем векселей, нот и облигаций, подлежащих погашению странами G7 и БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), в текущем году будет на 8% выше уровня 2016 года, составившего порядка $7 трлн, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
В частности, Китаю предстоит погасить в этом году долги на $588 млрд – это на 132% больше, чем в предыдущем году.
Управляющие компании, включая Pioneer Investment Management Ltd. и Old Mutual Global Investors Ltd., либо прогнозируют “медвежий” тренд на рынке облигаций, либо говорят об ухудшении его перспектив. По их мнению, меры стимулирования инфляции, а также бюджетное стимулирование постепенно заменят кредитно-денежную политику в качестве двигателя экономического роста, что будет способствовать увеличению доходностей госбумаг.
Объем госбумаг, подлежащих погашению странами в 2017 году, составляет:
США – $3634 млрд,
Япония – $1840 млрд,
Китай – $588 млрд,
Италия – $348 млрд,
Франция – $293 млрд,
Германия – $241 млрд,
Великобритания – $219 млрд,
Канада – $189 млрд,
Индия – $184 млрд,
Бразилия – $133 млрд,
Россия – $16 млрд.
Что думаете о выше изложенном, друзья? Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Сегодня, 15:09
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#2
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 79
Благодарностей: 10
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Re: Стало известно, сколько лидирующим странам мира нужно погасить долгов в 2017 году
Цитата:
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Сообщение от Prosvetlenniy
США – $3634 млрд,
Япония – $1840 млрд,
Китай – $588 млрд,
Италия – $348 млрд,
Франция – $293 млрд,
Германия – $241 млрд,
Великобритания – $219 млрд,
Канада – $189 млрд,
Индия – $184 млрд,
Бразилия – $133 млрд,
Россия – $16 млрд.
Походу абсолютно большинство кредитов из этого списка будет пролонгировано и реструктуризовано на много лет, ибо это большая часть бюджетов этих стран
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Сегодня, 15:21
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#3
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 300
Благодарностей: 11
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Re: Стало известно, сколько лидирующим странам мира нужно погасить долгов в 2017 году
Цитата:
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Сообщение от Prosvetlenniy
Что думаете о выше изложенном, друзья? Жду ваших отзывов!
Я думаю что это всего лишь цифры. США никогда не собирается погашать этот свой долго. За год ни одна другая страна из списка также не выплатит свой долг
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Сегодня, 15:23
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#4
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Любитель
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,138
Благодарностей: 78
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Re: Стало известно, сколько лидирующим странам мира нужно погасить долгов в 2017 году
Как видим количество долгов, еще не говорит о плохом экономическом состоянии страны, так что нам украинцам можно занимать и занимать)
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Сегодня, 15:48
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