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Deloitte: Банки должны сформировать новые блокчейн-консорциумы

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Deloitte: Банки должны сформировать новые блокчейн-консорциумы


Deloitte одна из ведущих консалтинговых компаний в мире, которая выразила оптимизм по отношению к блокчейну в течение последних нескольких лет. В их последнем ежегодном докладе, опубликованном в декабре, говорится, что банки и финансовые институты должны формировать консорциумы с целью дальнейшей реализации и коммерциализации технологии блокчейна.

Эрик Пичини, управляющий в Deloitte, заявил в интервью, что компания сосредоточена на разработке и создании консорциумов или совместных проектов, которые могли бы оптимизировать фазу реализации блокчейна.

Возможно возникновение многочисленных конфликтов и недоработок, с которыми технология будет иметь дело и для того, чтобы обеспечить решения для сложных проблем, таких как регулирующие споры, крупные фирмы должны объединиться, чтобы создать совместные проекты.
Пичини заявил: "Отраслевые консорциумы будут иметь решающее значение для раскрытия масштаба и поддержания технологии блокчейна актуальной в 2017 году. Сейчас мы имеем более 20 консорциумов, которые уже находятся на пути к успеху."

Необходимость консорциумов

Необходимость создания консорциумов является дискуссионным вопросом. В этом году консорциум R3 объявил о своих планах по обеспечению нового раунда финансирования в размере $150 млн, чтобы продолжить свою деятельность на протяжении 2017 года. Однако крупные банки, включая JPMorgan и Goldman Sachs, объявили о своем выходе из группы после того, как организация оказалась не в состоянии обеспечить коммерческую реализацию своих технологий.

Наиболее примечательно, что R3 Corda, предполагаемый мастер-проект R3 CEV, подвергся резкой критике со стороны экспертов, в том числе Питера Тодда, из-за отсутствия понимания криптографических технологий. Тем не менее, компания Deloitte по-прежнему твердо убеждена в том, что появление консорциумов имеет решающее значение для развития технологии и ее основного принятия.

Пичини также отметил, что формирование консорциумов позволяет стартапам тестировать свои технологии и блокчейн-платформы с крупными корпорациями, такими как финансовые учреждения и банковские группы. Необходимо тщательное изучение и оценка возможностей независимой системы, базирующейся на технологии блокчейна, с учетом того, что стоимость технологии будет достаточно невысокой.

Он добавил: "Небольшие консорциумы нежизнеспособны по одной простой причине: Если вы создаете частный блокчейн, его возможности крайне ограничены. Система должна включать достаточно большое количество ключевых игроков для создания того, что мы называем минимальной жизнеспособной экосистемой. Эти игроки должны представлять все ключевые функции и быть финансовыми институтами, технологическими компаниями, регулирующими органами и компаниями консультативных услуг, чтобы сделать работу всей системы реальной".

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