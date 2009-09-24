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Правительство Китая ужесточило валютный контроль - биткоин установил рекорд в юанях

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Старый Сегодня, 14:59
#1
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Правительство Китая ужесточило валютный контроль - биткоин установил рекорд в юанях


Биткоин на китайских биржах установил исторический максимум цены в юанях. Значение в 8 465 CNY почти на 500 юаней превысило рекордное значение 2013 года - 8000 CNY. Сам по себе этот факт не имеет большого значения, так как связан, главным образом, с девальвацией юаня, а исторический максимум биткоина в долларах 2013 года еще не взят. Однако, Китай - главный мировой рынок биткоина, и его нельзя сбрасывать со счетов.

Одна из основных причин роста биткоина в последние дни в том, что китайское правительство ужесточило контроль за покупкой иностранной валюты гражданами. Такой шаг был предпринят в связи с обеспокоенностью властей относительно роста объемов оттока капитала из страны, вызванного в первую очередь девальвацией суверенной валюты Китая.



С 1 января китайцам, имеющим желание обменять юани на иностранную валюту, необходимо будет предоставлять дополнительную конфиденциальную информацию, а также указывать источник происхождения денежных средств, подлежащих обмену. При этом, ежегодная квота на обмен валюты осталась на уровне $50 000. Согласно сообщению, опубликованному на сайте китайской Государственной администрации по обмену валюты, власти страны намереваются уменьшить масштабы оттока капитала за пределы Китая.

В 2015 году, ссылаясь на исследования движения средств по стране и за ее пределами, уровень оттока капитала за границу составил около $1 триллиона. В конце декабря прошлого года государственные регуляторы серьезно задумались о сложившейся ситуации в стране и разработали новые правила и нормы для регулирования движения капитала. Но это было лишь началом миссии властей по удерживанию денег в стране, продолжение ужесточения контроля было реализовано в начале этого года.

Пока власти Китая пытаются сдержать отток денежных средств из страны, внедряя все новые правила и принимая все новые законодательные акты, граждане начинают искать пути для выхода из под их контроля. Поэтому не удивительно, что теперь они обратились к биткоину, который в Китае разрешен к обращению для частных лиц.

Уже не раз упоминалось о том, что давление со стороны государства и введение ограничений вселяет недовольство и страх среди населения. И именно это заставляет людей искать убежище для сохранения стоимости в виде других активов, в том числе среди тех, которые не подлежат централизованному контролю.

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Старый Сегодня, 15:20
#2
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Имя: Андрей
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Re: Правительство Китая ужесточило валютный контроль - биткоин установил рекорд в юан
Ну, Китай всегда начинает вводить ограничения, когда это ему выгодно, а биткоин может и начать падать в ближайшее время.
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